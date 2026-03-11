chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
440 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Cryptic Shift
 Cryptic Shift - Overspace &... (C)
Par Sosthène		   
Mutagenic Host
 Mutagenic Host - The Diseas... (C)
Par isotaupe		   
Possession
 Possession - The Mother Of ... (C)
Par Dantefever		   
Les news du 7 Mars 2026
 Les news du 7 Mars 2026 - A... (N)
Par Keyser		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Best Wishes (C)
Par Raziel		   
Vargrav
 Vargrav - The Nighthold (C)
Par Jean-Clint		   
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
 MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEU... (R)
Par Jean-Clint		   
Geld
 Geld - Beyond The Floor (C)
Par AxGxB		   
Venthiax
 Venthiax - Rites Of Ra (EP) (C)
Par Sosthène		   
Coscradh
 Coscradh - Carving The Caus... (C)
Par Dantefever		   
Ensanguinate
 Ensanguinate - Death Saturn... (C)
Par Jean-Clint		   
Glassbone
 Glassbone - Ruthless Savage... (C)
Par Sosthène		   
Slakter
 Slakter - Infernal Exekutio... (C)
Par Jean-Clint		   
Norwalk
 Norwalk - Psycho Mirror (C)
Par Jean-Clint		   
Burial Hordes
 Burial Hordes - Ruins (C)
Par Keyser		   
Slaughterday
 Slaughterday - Dread Emperor (C)
Par Sosthène		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Cujo		   
Winter Eternal
 Winter Eternal - Unveiled N... (C)
Par Lestat		   
De l’Abîme Naît l’Aube
 De l’Abîme Naît l’Aube - Ri... (C)
Par Lestat		   
Inoculation
 Inoculation - Actuality (C)
Par AxGxB		   

Evil Damn - Eons Of Horror

Chronique
Evil Damn Eons Of Horror (EP)
Quand on parle de la scène extrême venue du Pérou deux noms ressortent instantanément… ceux de MORTEM et ANAL VOMIT, car entre leur ancienneté et leur discographie longue comme le bras ces deux vétérans ont longtemps été les têtes de gondole de leur pays qui fait pâle figure par rapport à ses voisins chiliens, colombiens et brésiliens. Car outre le fait que le Metal là-bas est assez embryonnaire la qualité a aussi été rarement au rendez-vous dès qu’on s’éloigne des noms cités en amont… mais heureusement il va falloir désormais ajouter à cette courte liste celui d’EVIL DAMN, qui malgré plus de deux décennies d’activité reste encore largement confidentiel au-delà de ses frontières nationales. La faute principalement à un nombre de sorties assez restreint et qui commencent sérieusement à dater, vu que leur unique album (le très sympathique « Necronomicon ») a vu le jour en 2021… depuis silence radio ou presque jusqu’à l’arrivée sans prévenir de cet Ep qui va reprendre les choses où elles en étaient restées. Car gardant toujours comme base de travail l’œuvre de H.P. Lovecraft complétée par une thématique diabolique, guerrière et occulte le quintet livre vingt minutes de pur Death à l’ancienne, sulfureux et vindicatif d’une relative simplicité mais qui ne fait pas de quartier de bout en bout afin d’annihiler toute tentative de résistance.

Tout cela va directement nous sauter à la gueule dès les premières notes de l’impeccable « Eons Of Horror » qui après avoir mis un coup de pression durant quelques instants sous forme de lourdeur intense va ensuite totalement libérer sa puissance, en jouant sur le mode mitraillette débridé constant. Cependant au lieu de miser tout là-dessus les gars vont aussi proposer un soupçon de ralentissement et de passages remuants histoire d’offrir de la densité supplémentaire, avant de mieux ensuite repartir à l’assaut avec un rendu incisif et virulent qui fait plaisir à entendre. Restant toujours dans un relatif passage en revue des tempos « God Of Chaos » va continuer sur cette même lancée en ajoutant du médium implacable qui fait mal aux cervicales, bien calé entre les accélérations multiples et ne levant jamais le pied afin de rester cette machine de guerre inarrêtable, ce que la doublette « Summon Thy Presence » / « Evil Dwells Out There » va pousser plus loin encore. Car ici les mecs vont aller jusqu’au bout de leur idée de la radicalité musicale en misant sur le matraquage intégral sans autre forme de procès, en ne ralentissant jamais la cadence et en imposant par la force un côté martial délicieux et inépuisable qui mise sur une facette frontale et sans concessions, tout en ayant la bonne idée de ne jamais étirer inutilement les hostilités vu que sans cela ça se serait rapidement essoufflé tant c’est quand même assez rudimentaire et prévisible.

Et si c’est justement cela qu’on pouvait reprocher à ces quatre morceaux qui se montrent (à l’instar de ceux du long-format) assez interchangeables et prévisibles tant leur construction est assez similaire, la conclusion intitulée « Guerreros De Satan » (initialement jouée par les vétérans de VULCANO en 1985) va aller vers une autre direction en étant éructée en portugais et en misant vers du vieux Thrash à l’allemande. En effet tout ici nous renvoie aux origines du genre outre-Rhin de par sa grosse influence des vieux SODOM et KREATOR, vu que ça pue le Punk mort par tous les orifices avec une musicalité basique au possible où la rapidité est reine… même si ça freine légèrement durant une courte période avant de mieux repartir ensuite. C’est sobre, basique mais exécuté avec brio et nul doute que ça va parfaitement clôturer les concerts de la bande qui a trouvé ici un hymne imparable qui détonne par rapport au reste sans pour autant tomber à côté, montrant donc que les gars savent un peu sortir de leur zone de confort quand ils le veulent et que ça le fait très bien.

On ne saurait donc trop leur conseiller de continuer dans cette voie afin de diversifier un peu plus leur musique qui conserve malgré tout une vraie attractivité, à eux désormais de continuer à varier les plaisirs pour sortir de l’anonymat où ils sont actuellement malgré des qualités indéniables. Mais pour l’instant on se satisfera volontiers de cette livraison, qui même s’il lui manque un supplément d’âme pour être indispensable a nombre d’arguments à faire valoir, vu que techniquement ça fait mouche et que l’exécution y est sans failles et balancée à la gueule de l’auditoire avec une réelle conviction dans un registre toujours plaisant à écouter qui montre que le rétro a toujours ses adeptes et cela nul ne s’en plaindra.
Thrasho Amazon Jean-Clint
11 Mars 2026 - 30 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Evil Damn
Death Metal
2026 - Hells Headbangers Records
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Evil Damn
 Evil Damn
Death Metal - 2003 - Pérou		   

tracklist
01.   Eons Of Horror
02.   God Of Chaos
03.   Summon Thy Presence
04.   Evil Dwells Out There
05.   Guerreiros De Satã (VULCANO cover)

Durée : 19 minutes

line up
parution
30 Janvier 2026

Essayez aussi
Verminous
 Verminous
The Unholy Communion
2013 - Xtreem Music		   
Red Dead
 Red Dead
Paths Across the Graves
2025 - Great Dane Records		   
Tardus Mortem
 Tardus Mortem
Engulfed In Pestilent Darkness
2021 - Emanzipation Productions		   
Drowned
 Drowned
Idola Specus
2014 - Sepulchral Voice Records		   
Whisper-X
 Whisper-X
Warside
2007 - Autoproduction		   

Urluk
Memories in Fade
Lire la chronique
Desert Eagle
The Festering Wound (Démo)
Lire la chronique
Evil Damn
Eons Of Horror (EP)
Lire la chronique
Cryptic Shift
Overspace & Supertime
Lire la chronique
Ainzamkait
Fluch des Nachzehrers
Lire la chronique
Leviathan
Howl Mockery At The Cross (...
Lire la chronique
Moonchild Trio
Astronome
Lire la chronique
Possession
The Mother Of Darkness
Lire la chronique
Deathraiser
Forged In Hatred
Lire la chronique
Appalachian Fullmoon
Wrathfully Ribboning Flesh ...
Lire la chronique
Mossystone
Mossystone (EP)
Lire la chronique
R.I.P. Soldier
The True Soldiers Never Die
Lire la chronique
Mutagenic Host
The Diseased Machine
Lire la chronique
Geld
Currency // Castration
Lire la chronique
Vargrav
The Nighthold
Lire la chronique
Crîssäegrîm
Heir of the Eternal Kingdom
Lire la chronique
Geld
Beyond The Floor
Lire la chronique
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
Aorlhac + Bliss Of Flesh + ...
Lire le live report
Wolfnacht
Erberinnerungen
Lire la chronique
Cro-Mags
Best Wishes
Lire la chronique
Venthiax
Rites Of Ra (EP)
Lire la chronique
Archaic
The Endgame Protocol
Lire la chronique
Glassbone
Ruthless Savagery (EP)
Lire la chronique
Ensanguinate
Death Saturnalia (With Temp...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Mars 2026
Jouer à la Photo mystère
Slakter
Infernal Exekution Reign
Lire la chronique
Sale Freux
...Elles S'envolèrent...
Lire la chronique
Devastrosity
Eviscerating Desolation
Lire la chronique
Norwalk
Psycho Mirror
Lire la chronique
Aabode
Hyper-Death
Lire la chronique