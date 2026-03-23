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Perpetual Warfare - The Age of War

Chronique
Perpetual Warfare The Age of War
Il y a parfois des demandes de chroniques qui tombent, je ne comprends pas d’où elles viennent. PERPETUAL WARFARE n’a eu aucune activité depuis une compilation en 2021, pas de rééditions non plus dans le viseur, alors qui sont ces gens qui nous sollicitent ? Des fans qui tiennent absolument à ce que nous parlions de leur formation favorite ? J’y crois peu, ok ce sera fait, je suis trop bonne poire et pas assez regardant sur la marchandise. En revanche, vous aviez demandé Earthiens, vous aurez The Age of War. D’abord parce qu’en l’absence d’actualité je fais finalement ce que je veux, ensuite parce que je trouve le nom de l’album de 2018 bien à chier, enfin parce mes faveurs gustatives vont définitivement à la pochette du deuxième, de 2013. Il m’est sympathique ce vilain personnage tenant une tête coupée, il a un bon look thrash metal à l’ancienne.

Sinon côté musique, ça dit quoi ? Bah le premier LP Justifia, Libertad y decadencia (oui, les mecs sont Colombiens) a pris son 95% sur Metal Archives mais la chronique doit sûrement être l’œuvre d’un pote car ce n’est assurément pas le ressenti d’excellence que j’ai eu ici. Un thrash basique, sentant le renfermé, aussi classique que convenu, évidemment « A.C.A.B. » (un single de 2017) même si je ne comprends pas pourquoi des Colombiens se plaisent tant à affirmer que tous leurs compatriotes sont des cons (je sais, j’aurais pu dire Chinois). Par conséquent, PERPETUAL WARFARE sonne exactement comme un groupe espagnol, certes à cause de langue employée, je ne me suis pas trop cassé la tête sur ce coup-là, également parce qu’il y a quelque chose de vieux qui macère au fond. Un petit côté ringard qui transpire par exemple de l’introduction en arpèges de « Déshumanise », pseudo ballade heavy thrash comme on n’en fait plus, des solos d’un autre temps qui évoquent l’appel à ce qui n’est pas mort et à jamais dort, ambiances crossover politisé, il n’y a vraiment rien de neuf ni d’émoustillant. Que l’on ne se méprenne pas, je n’ai rien contre la scène espagnole, je dis juste qu’elle a toujours cultivé un côté rétro parfois plaisant, parfois déstabilisant, surtout en termes de metal « traditionnel » comme c’est présentement le cas.

Certes, les accélérations à la « Collapse Mortal » pourront causer un léger excès de sudation, pas à moi tout du moins actuellement en combo pantoufle – legging – Pelforth fraîche à portée de main et c’est bien là le drame de ce disque pourtant méritoire à côté duquel je passe sans sourciller. Parce qu’en dépit du fait que les musiciens nous collent des titres de plus de sept minutes (« Déshumanise » ; « Zoociedad » ; « 4:20 »), nous sommes tellement loin d’un projet suffisamment technique, travaillé ou versatile pour le justifier que les poncifs habituels finissent par lasser, si ce n’est agacer l’oreille tolérante que je suis. À la limite, lorsque la formation file à l’essentiel, ça va, mais l’instrumental interminable « 4:20 » pose les limites de l’inspiration et même si « Otero Cadaver Mas » tente de conclure en apothéose sur une explosion d’énergie brute, nous sommes à des éons d’un SOZIEDAD ALKOHOLIKA, groupe que je cite souvent en référence sachant qu’il reste à ce jour selon moi non égalé dans son registre, et surtout pas par ces Colombiens. Sinon je ne l’ai pas précisé : évidemment que les instrumentistes savent jouer justes, évidemment que la production est correcte (je trouve le chant cependant un peu trop mis en avant) et évidemment que c’est pêchu sauf que pour accompagner une soirée alcoolisée je trouverai cent fois mieux à écouter.

Alors aurais-je dû plutôt traiter de Earthiens ? Peut-être… Le disque est un poil plus complexe, les titres plus ramassés donc plus efficaces, sans pour autant posséder le potentiel pour engendrer chez moi un enthousiasme sincère. Donc un énième groupe à découvrir par curiosité mais pour lequel je n’ai qu’un faible espoir quant à l’espérance de vie sur la platine.
Thrasho Amazon Sosthène
23 Mars 2026 - 75 lectures

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Perpetual Warfare
Thrash Metal
2013 - Indépendant
2014 - Viuda Negra Music
2018 - Living Metal Producciones
notes
Chroniqueur : 6/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Perpetual Warfare
 Perpetual Warfare
Thrash Metal - 2006 - Colombie		   

formats
  • CD / 2013 - Indépendant
  • Vinyl / 2014 - Viuda Negra Music
  • K7 / 2018 - Living Metal Producciones
  • Digital / 2018 - Living Metal Producciones

tracklist
01.   Intro  (01:09)
02.   Terminator Seed  (05:43)
03.   The Age of War  (04:00)
04.   Showbixxx  (03:52)
05.   Dehumanized (but We Still Have to Fight)  (07:04)
06.   Colapso Mortal  (03:43)
07.   Zoociedad  (07:22)
08.   Cleptocracia  (05:13)
09.   4:20  (07:10)
10.   Otro cadaver más  (03:05)
11.   Thrash Is Speed*  (03:05)
12.   Noche violenta*  (04:52)
13.   The Age of War (Dibu mix)*  (04:03)

Durée : 01:00:21

line up
parution
24 Mars 2013

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