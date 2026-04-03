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Hannes Grossmann - Echoes of Eternity

Chronique
Hannes Grossmann Echoes of Eternity (EP)
Bordel, sombre péquenaud que je suis, comment ai-je pu ignorer aussi longtemps la carrière solo de Hannes Grossmann ? Il aura fallu quatre LP depuis 2014 plus cet EP de 2024 pour que je rencontre enfin ce Echoes of Eternity magistral, une véritable leçon de tech death metal progressif. Certes, rien de bien surprenant de la part d’un musicien qui a toujours tutoyé les étoiles (BLOTTED SCIENCE ; HATE ETERNAL ; OBSCURA ; NECROPHAGIST) mais posséder un tel niveau de composition, rien qu’à soi, c’est inespéré. Il s’agirait pourtant de ne pas prendre un air blasé, comme si tout cela coulait naturellement de source. Certes le musicien se voit aidé pour la basse, quelques guitares ainsi que l’intégralité du chant, il demeure que l’écriture, c’est lui, la batterie, c’est lui, l’enregistrement, le mixage et le mastering, c’est encore lui. Et le mec botte sévèrement des culs, ta rondelle en orbite.

Ok, le disque respire le Epitaph à plein nez (« Retrospective Monolog »), énormément d’influences Omnivium également (« Enigmatic Shrines Consumed ») mais c’est tellement meilleur que ce que propose OBSCURA aujourd’hui… Ce n’est pas compliqué, à lui seul Hannes Grossmann incarne la scène death technique allemande telle qu’elle aurait toujours dû être, il en est d’ailleurs peut-être le dernier représentant tant ce style, si souvent imité jamais égalé (je ne suis pas avare de poncifs), n’a plus trouvé preneur en ses propres terres. Putain… Cet EP j’ai beau l’écouter encore et encore, il me claque systématiquement le beignet et que dire de « Humanoid Body Automation », titre instrumental totalement dingue qui, certes, lance un clin d’œil appuyé à BLOTTED SCIENCE tout en reléguant ce dernier au statut de piètre amateur (et Dieu sait que j’aime The Machinations of Dementia) mais bon sang le morceau est tellement technique, tellement empli de groove ! C’est fou, voilà tout.

Bon, question louange je pense avoir tout donné. Tu aimes le death metal technique ? Tu pleures encore sur le silence de Muhammed Suiçmez ? Tu n’as accroché ni à A Sonication ni à A Valediction ? Ne cherche plus ton salut, il est là, entre les mains expertes de monsieur Grossmann. Oui, il est gros cet homme : gros par le talent, gros par l’inspiration, gros par la générosité de son metal. Et puis tu peux y aller les yeux fermés, pour avoir parcouru (certes rapidement) l’ensemble de sa discographie, c’est du génie qui porte certes la marque des groupes par lesquels il est passé mais qui sont désormais à mille lieux de ce qu’il compose. Oui, c’est une fessée magistrale qui te pousse à revoir tes exigences à la hausse car ils sont peu nombreux à pouvoir passer derrière.
Thrasho Amazon Sosthène
3 Avril 2026 - 294 lectures

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Hannes Grossmann
Death Metal Progressif et Technique
2024 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 4.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Hannes Grossmann
 Hannes Grossmann
Death Metal Progressif et Technique - 2013 - Allemagne		   

formats
tracklist
01.   Retrospective Monolog  (02:33)
02.   Engraved in Their Shrouds  (04:30)
03.   Echoes of Eternity  (05:53)
04.   Humanoid Body Automation  (04:03)
05.   Enigmatic Shrines Consumed  (04:16)

Durée : 21:15

line up
parution
9 Février 2024

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