Hannes Grossmann - Echoes of Eternity Chronique Echoes of Eternity (EP)

Echoes of Eternity magistral, une véritable leçon de tech death metal progressif. Certes, rien de bien surprenant de la part d’un musicien qui a toujours tutoyé les étoiles (HATE ETERNAL ; OBSCURA ;



Ok, le disque respire le OBSCURA aujourd’hui… Ce n’est pas compliqué, à lui seul Hannes Grossmann incarne la scène death technique allemande telle qu’elle aurait toujours dû être, il en est d’ailleurs peut-être le dernier représentant tant ce style, si souvent imité jamais égalé (je ne suis pas avare de poncifs), n’a plus trouvé preneur en ses propres terres. Putain… Cet EP j’ai beau l’écouter encore et encore, il me claque systématiquement le beignet et que dire de « Humanoid Body Automation », titre instrumental totalement dingue qui, certes, lance un clin d’œil appuyé à BLOTTED SCIENCE tout en reléguant ce dernier au statut de piètre amateur (et Dieu sait que j’aime groove ! C’est fou, voilà tout.



Bon, question louange je pense avoir tout donné. Tu aimes le death metal technique ? Tu pleures encore sur le silence de Muhammed Suiçmez ? Tu n’as accroché ni à Grossmann. Oui, il est gros cet homme : gros par le talent, gros par l’inspiration, gros par la générosité de son metal. Et puis tu peux y aller les yeux fermés, pour avoir parcouru (certes rapidement) l’ensemble de sa discographie, c’est du génie qui porte certes la marque des groupes par lesquels il est passé mais qui sont désormais à mille lieux de ce qu’il compose. Oui, c’est une fessée magistrale qui te pousse à revoir tes exigences à la hausse car ils sont peu nombreux à pouvoir passer derrière. Bordel, sombre péquenaud que je suis, comment ai-je pu ignorer aussi longtemps la carrière solo de Hannes Grossmann ? Il aura fallu quatre LP depuis 2014 plus cet EP de 2024 pour que je rencontre enfin cemagistral, une véritable leçon de. Certes, rien de bien surprenant de la part d’un musicien qui a toujours tutoyé les étoiles ( BLOTTED SCIENCE NECROPHAGIST ) mais posséder un tel niveau de composition, rien qu’à soi, c’est inespéré. Il s’agirait pourtant de ne pas prendre un air blasé, comme si tout cela coulait naturellement de source. Certes le musicien se voit aidé pour la basse, quelques guitares ainsi que l’intégralité du chant, il demeure que l’écriture, c’est lui, la batterie, c’est lui, l’enregistrement, le mixage et le mastering, c’est encore lui. Et le mec botte sévèrement des culs, ta rondelle en orbite.Ok, le disque respire le Epitaph à plein nez (« Retrospective Monolog »), énormément d’influences Omnivium également (« Enigmatic Shrines Consumed ») mais c’est tellement meilleur que ce que proposeaujourd’hui… Ce n’est pas compliqué, à lui seulincarne la scènetechnique allemande telle qu’elle aurait toujours dû être, il en est d’ailleurs peut-être le dernier représentant tant ce style, si souvent imité jamais égalé (je ne suis pas avare de poncifs), n’a plus trouvé preneur en ses propres terres. Putain… Cet EP j’ai beau l’écouter encore et encore, il me claque systématiquement le beignet et que dire de « Humanoid Body Automation », titre instrumental totalement dingue qui, certes, lance un clin d’œil appuyé àtout en reléguant ce dernier au statut de piètre amateur (et Dieu sait que j’aime The Machinations of Dementia ) mais bon sang le morceau est tellement technique, tellement empli de! C’est fou, voilà tout.Bon, question louange je pense avoir tout donné. Tu aimes le? Tu pleures encore sur le silence de? Tu n’as accroché ni à A Sonication ni à A Valediction ? Ne cherche plus ton salut, il est là, entre les mains expertes de monsieur. Oui, il est gros cet homme : gros par le talent, gros par l’inspiration, gros par la générosité de son. Et puis tu peux y aller les yeux fermés, pour avoir parcouru (certes rapidement) l’ensemble de sa discographie, c’est du génie qui porte certes la marque des groupes par lesquels il est passé mais qui sont désormais à mille lieux de ce qu’il compose. Oui, c’est une fessée magistrale qui te pousse à revoir tes exigences à la hausse car ils sont peu nombreux à pouvoir passer derrière.

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