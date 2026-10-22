chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
228 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Wormphlegm
 Wormphlegm - Tomb Of The An... (C)
Par Raziel		   
Deathtoberfest 5
 Deathtoberfest 5 - Disavowe... (R)
Par Sosthène		   
Xasthur
 Xasthur - Open to Misinterp... (C)
Par Raziel		   
Desecresy
 Desecresy - The Secret Of D... (C)
Par Sosthène		   
Godflesh
 Godflesh - Decay (C)
Par Sosthène		   
Coaghulum
 Coaghulum - Infernal Gore M... (C)
Par Sosthène		   
Uncle Acid And The Deadbeats
 Uncle Acid And The Deadbeat... (C)
Par gulo gulo		   
Sépulcre
 Sépulcre - Cryptic Temple O... (C)
Par Jean-Clint		   
Vomepotro
 Vomepotro - Fall Into Decay (C)
Par Lestat		   
Mutation
 Mutation - Esoteric Order O... (C)
Par Jean-Clint		   
Taufpatin
 Taufpatin - Les Malfaisance... (C)
Par Sagamore		   
Combat Shock
 Combat Shock - Nightmare Fuel (C)
Par Deathrash.		   
Noothgrush
 Noothgrush - Violations Of ... (C)
Par Ikea		   
Violent Omen
 Violent Omen - Locomotive o... (C)
Par Sosthène		   
Flammene Fra Nord
 Flammene Fra Nord - Flammen... (C)
Par Dantefever		   
Amanite
 Amanite - The Dance Of The ... (C)
Par Lestat		   
Embryonic Devourment
 Embryonic Devourment - Prim... (C)
Par isotaupe		   
Viscerated
 Viscerated - Rotting Golgot... (C)
Par Sosthène		   
Forteresse
 Forteresse - Métal Noir Qué... (C)
Par Sosthène		   

Desecresy - The Secret Of Death

Chronique
Desecresy The Secret Of Death
Pour un groupe qui n’était pas sensé sortir de nouvel album (c’est en tout cas ce qu’avait annoncé en 2021 son créateur Tommi Grönqvist sur Facebook), Desecresy tient pourtant depuis un rythme de publication relativement soutenu avec pas moins de trois albums à son actif. Le dernier en date, intitulé The Secret Of Death, est paru en mai dernier sur Xtreem Music, partenaire indéfectible de l’entité finlandaise depuis la sortie de l’excellent Arches Of Entropy en 2010.

Alors si vous êtes comme moi déjà client de ce que monsieur Grönqvist propose avec Desecresy depuis maintenant plus de quinze ans, vous devez naturellement savoir que notre homme est toujours resté fidèle à une seule et même formule. S’il y a eu beaucoup de hauts mais aussi quelques bas (je pense notamment à The Mortal Horizon qui à l’époque n’avait pas vraiment su me convaincre), il n’y a cependant jamais eu de mystères autour de chacune des sorties de l’entité finlandaise. Une ligne de conduite immuable à laquelle Desecresy n’a évidemment jamais dérogé donnant ainsi à sa longue discographie (pas moins de neuf albums sous le coude en dix-sept ans de carrière) une certaine forme de répétitivité qui naturellement ne conviendra pas à tout le monde…

Ne souhaitant certainement pas bousculer ses auditeurs et parce que c’est également par les temps qui courent un moyen de faire tout de même de belles économies, c’est une fois de plus monsieur Tommi Grönqvist qui signe l’illustration de ce nouvel album. Une oeuvre toujours assez monochrome malgré de petites nuances et qui, à nouveau, n’est clairement pas ce qui motivera l’auditeur peu curieux ou tout simplement fainéant à jeter une oreille attentive à la musique de Desecresy. Heureusement, si cette illustration n’a effectivement rien de remarquable (même si on a tous déjà vu pire), l’album est quant à lui bien plus recommandable si l’on est amateur de ce genre de Death Metal particulièrement rampant puisqu’évidemment ce n’est pas encore aujourd’hui que le Finlandais viendra nous ravager les tympans à coups de blasts soutenus et autres riffs tricotés à toute berzingue.

Si la plupart d’entre vous savent déjà très certainement de quoi il retourne, peut-être que certains lecteurs n’ont encore jamais posé leurs oreilles sur la musique de Desecresy. Eh bien sachez que le one-man band verse dans la pratique d’un Death Metal particulièrement lourd, épais et monolithique aux évocations Doom assumées et pour le moins flagrantes. Un postulat qui n’empêche pas Tommi Grönqvist de nous offrir en certaines occasions quelques sympathiques secousses histoire comme toujours de varier les plaisirs et de sortir momentanément l’auditeur d’une certaine torpeur avant néanmoins de l’y replonger comme si de rien n’était. Des coups de boutoirs plus ou moins musclés à l’image de ces séquences menées à coups de blasts brefs mais intenses et autres courtes galopades thrashisantes sur "Gorge Of The Dead" à 2:25, "It Appears In A Dream" aux alentours de 1:17 puis de nouveau à compter de 3:08, "By The Slowing Vortex Of Time" et ses courtes salves dispensées dans les premiers instants, "Crypthymn" à 2:12, "Ancient Timbre Of Demise" à 0:15, "Summoned With Necrolunar Telepathy" à 0:19...
Alors oui, je vous l’accorde sans broncher, il n’y a en effet rien d’extravagant dans la musique de Desecresy mais voilà, le groupe possède tout de même un petit truc bien à lui qui a toujours fait toute la différence et surtout tout le charme de cette formule. Tommi Grönqvist nous régale effectivement d’un riffing peu démonstratif (pas de technique outrancière, de longs solos ébouriffants, pas de galopades alambiquées) mais un riffing à la fois belliqueux, imposant (quelle lourdeur!) et mélodique dont émane un groove particulièrement rampant et contagieux... Difficile alors de ne pas se laisser happer par cette musique extrêmement entêtante et abyssale (impression d’ailleurs largement renforcée par ce growl d’une profondeur inouïe qui semble d’ailleurs s’épaissir année après année et par cette production pour le moins massive et imposante). Une expression du vide faite Death Metal habilement sublimée par de nombreux leads mélodiques qui ne devraient pas manquer de vous hérisser le poil. C’est d’ailleurs la marque de fabrique de Desecresy, des leads hypnotiques et particulièrement prenants capables de vous transporter loin, très loin, quelque part dans les confins les plus reculés de l’espace, dans un néant terrible et angoissant.

Fidèle à son mode opératoire qu’il peaufine depuis près de vingt ans sans y apporter trop de nouveauté (tout juste quelques nappes de synthétiseurs ici et là depuis maintenant quelques sorties), le père Grönqvist continue son petit bonhomme de chemin à l’ombre des modes et autres buzz crées par on ne sait qui... Évidemment, après dix-sept ans de carrière, la formule est cousue de fil blanc et ne réserve strictement aucune surprise mais cela n’empêche pas The Secret Of Death d’être un album particulièrement réjouissant tout simplement parce que les tous les ingrédients sont encore présents et que ces derniers sont agencés avec une fois encore beaucoup de talent et d’efficacité. Bref, pas de révolution à l’horizon mais la promesse une foi de plus d’un album rondement mené pour qui aime son Death Metal lourd mais louuuuuuurd, groovy et gorgé de mélodies entêtantes et évocatrices.
Thrasho Amazon AxGxB
22 Octobre 2026 - 136 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

1 COMMENTAIRE(S)

Sosthène citer
Sosthène
22/10/2026 19:07
Oh faut que je l'écoute, étant très amateur du projet. Je pense que mon favori reste "Chasmic Transcendence", complètement lovecraftien dans les atmosphères.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Desecresy
Death Metal
2026 - Xtreem Music
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Desecresy
 Desecresy
Death Metal - 2009 - Finlande		   

tracklist
01.   Gorge Of The Dead  (06:05)
02.   It Appears In A Dream  (05:13)
03.   By the Slowing Vortex Of Time  (04:56)
04.   Crypthymn  (04:29)
05.   Ancient Timbre Of Demise  (04:51)
06.   Rotting Ghouls  (05:51)
07.   Summoned With Necrolunar Telepathy  (04:28)
08.   Vanishing Existence  (06:53)

Durée : 42:46

line up
parution
21 Mai 2026

voir aussi
Desecresy
 Desecresy
The Mortal Horizon
2017 - Xtreem Music		   
Desecresy
 Desecresy
Towards Nebulae
2019 - Xtreem Music		   
Desecresy
 Desecresy
Unveil In The Abyss
2022 - Xtreem Music		   
Desecresy
 Desecresy
Deserted Realms
2023 - Xtreem Music		   

Essayez aussi
Imprecation
 Imprecation
Damnatio Ad Bestias
2019 - Dark Descent Records		   
Gutless
 Gutless
High Impact Violence
2024 - Dark Descent Records / Me Saco Un Ojo Records		   
Grave Miasma
 Grave Miasma
Odori Sepulcrorum
2013 - Sepulchral Voice Records		   
Anatomical Amusements
 Anatomical Amusements
Corporal Kaleidoscope
2022 - Bizarre Leprous Production		   
Carnal Tomb
 Carnal Tomb
Abhorrent Veneration
2019 - Testimony Records		   

Desecresy
The Secret Of Death
Lire la chronique
Xasthur
Open to Misinterpretation
Lire la chronique
Deathtoberfest 5
Disavowed + Gutrectomy + Ho...
Lire le live report
Coaghulum
Infernal Gore Machine (EP)
Lire la chronique
Amon Amarth
The Allfather Awakens
Lire la chronique
Sickmind
Babel Tower
Lire la chronique
Forced Entry
As Above, So Below
Lire la chronique
Otras
Na Krídlach Morovida
Lire la chronique
Warmoon Lord
Deófol-Cræft (EP)
Lire la chronique
Godflesh
Decay
Lire la chronique
Skuggor
The Expanse
Lire la chronique
Misotheos
Against The Modern World
Lire la chronique
Cosmic Serpent
Gateway To The Celestial Path
Lire la chronique
Appalling Spawn
Freedom, Hope & Fury (The S...
Lire la chronique
Sépulcre
Cryptic Temple Of Otherworl...
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Octobre 2026
Jouer à la Photo mystère
Wormphlegm
Tomb Of The Ancient King
Lire la chronique
Sacrilegious
Brutality Incarnated
Lire la chronique
Saturnian Grief
Ghost Ship (EP)
Lire la chronique
Lugubrious Garment
In The Wide Vale Of Uncreat...
Lire la chronique
Mutation
Esoteric Order Of Debauchery
Lire la chronique
Combat Shock
Nightmare Fuel
Lire la chronique
HateSphere
Guillotine
Lire la chronique
Noothgrush
Violations Of Consensual Re...
Lire la chronique
The Young Gods
L'Eau rouge
Lire la chronique
Violent Omen
Locomotive of Chaos
Lire la chronique
Rorcal
Mahre
Lire la chronique
Egregore
It Echoes In The Wild
Lire la chronique
Ritual
Fathomless Vacuity
Lire la chronique
Taufpatin
Les Malfaisances de la Tauf...
Lire la chronique