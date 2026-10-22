Desecresy - The Secret Of Death Chronique The Secret Of Death

The Secret Of Death, est paru en mai dernier sur Xtreem Music, partenaire indéfectible de l’entité finlandaise depuis la sortie de l’excellent Arches Of Entropy en 2010.



Alors si vous êtes comme moi déjà client de ce que monsieur Grönqvist propose avec Desecresy depuis maintenant plus de quinze ans, vous devez naturellement savoir que notre homme est toujours resté fidèle à une seule et même formule. S’il y a eu beaucoup de hauts mais aussi quelques bas (je pense notamment à



Ne souhaitant certainement pas bousculer ses auditeurs et parce que c’est également par les temps qui courent un moyen de faire tout de même de belles économies, c’est une fois de plus monsieur Tommi Grönqvist qui signe l’illustration de ce nouvel album. Une oeuvre toujours assez monochrome malgré de petites nuances et qui, à nouveau, n’est clairement pas ce qui motivera l’auditeur peu curieux ou tout simplement fainéant à jeter une oreille attentive à la musique de Desecresy. Heureusement, si cette illustration n’a effectivement rien de remarquable (même si on a tous déjà vu pire), l’album est quant à lui bien plus recommandable si l’on est amateur de ce genre de Death Metal particulièrement rampant puisqu’évidemment ce n’est pas encore aujourd’hui que le Finlandais viendra nous ravager les tympans à coups de blasts soutenus et autres riffs tricotés à toute berzingue.



Si la plupart d’entre vous savent déjà très certainement de quoi il retourne, peut-être que certains lecteurs n’ont encore jamais posé leurs oreilles sur la musique de Desecresy. Eh bien sachez que le one-man band verse dans la pratique d’un Death Metal particulièrement lourd, épais et monolithique aux évocations Doom assumées et pour le moins flagrantes. Un postulat qui n’empêche pas Tommi Grönqvist de nous offrir en certaines occasions quelques sympathiques secousses histoire comme toujours de varier les plaisirs et de sortir momentanément l’auditeur d’une certaine torpeur avant néanmoins de l’y replonger comme si de rien n’était. Des coups de boutoirs plus ou moins musclés à l’image de ces séquences menées à coups de blasts brefs mais intenses et autres courtes galopades thrashisantes sur "Gorge Of The Dead" à 2:25, "It Appears In A Dream" aux alentours de 1:17 puis de nouveau à compter de 3:08, "By The Slowing Vortex Of Time" et ses courtes salves dispensées dans les premiers instants, "Crypthymn" à 2:12, "Ancient Timbre Of Demise" à 0:15, "Summoned With Necrolunar Telepathy" à 0:19...

Alors oui, je vous l’accorde sans broncher, il n’y a en effet rien d’extravagant dans la musique de Desecresy mais voilà, le groupe possède tout de même un petit truc bien à lui qui a toujours fait toute la différence et surtout tout le charme de cette formule. Tommi Grönqvist nous régale effectivement d’un riffing peu démonstratif (pas de technique outrancière, de longs solos ébouriffants, pas de galopades alambiquées) mais un riffing à la fois belliqueux, imposant (quelle lourdeur!) et mélodique dont émane un groove particulièrement rampant et contagieux... Difficile alors de ne pas se laisser happer par cette musique extrêmement entêtante et abyssale (impression d’ailleurs largement renforcée par ce growl d’une profondeur inouïe qui semble d’ailleurs s’épaissir année après année et par cette production pour le moins massive et imposante). Une expression du vide faite Death Metal habilement sublimée par de nombreux leads mélodiques qui ne devraient pas manquer de vous hérisser le poil. C’est d’ailleurs la marque de fabrique de Desecresy, des leads hypnotiques et particulièrement prenants capables de vous transporter loin, très loin, quelque part dans les confins les plus reculés de l’espace, dans un néant terrible et angoissant.



Fidèle à son mode opératoire qu’il peaufine depuis près de vingt ans sans y apporter trop de nouveauté (tout juste quelques nappes de synthétiseurs ici et là depuis maintenant quelques sorties), le père Grönqvist continue son petit bonhomme de chemin à l’ombre des modes et autres buzz crées par on ne sait qui... Évidemment, après dix-sept ans de carrière, la formule est cousue de fil blanc et ne réserve strictement aucune surprise mais cela n’empêche pas The Secret Of Death d’être un album particulièrement réjouissant tout simplement parce que les tous les ingrédients sont encore présents et que ces derniers sont agencés avec une fois encore beaucoup de talent et d’efficacité. Bref, pas de révolution à l’horizon mais la promesse une foi de plus d’un album rondement mené pour qui aime son Death Metal lourd mais louuuuuuurd, groovy et gorgé de mélodies entêtantes et évocatrices. Pour un groupe qui n’était pas sensé sortir de nouvel album (c’est en tout cas ce qu’avait annoncé en 2021 son créateur Tommi Grönqvist sur Facebook), Desecresy tient pourtant depuis un rythme de publication relativement soutenu avec pas moins de trois albums à son actif. Le dernier en date, intitulé, est paru en mai dernier sur Xtreem Music, partenaire indéfectible de l’entité finlandaise depuis la sortie de l’excellenten 2010.Alors si vous êtes comme moi déjà client de ce que monsieur Grönqvist propose avec Desecresy depuis maintenant plus de quinze ans, vous devez naturellement savoir que notre homme est toujours resté fidèle à une seule et même formule. S’il y a eu beaucoup de hauts mais aussi quelques bas (je pense notamment à The Mortal Horizon qui à l’époque n’avait pas vraiment su me convaincre), il n’y a cependant jamais eu de mystères autour de chacune des sorties de l’entité finlandaise. Une ligne de conduite immuable à laquelle Desecresy n’a évidemment jamais dérogé donnant ainsi à sa longue discographie (pas moins de neuf albums sous le coude en dix-sept ans de carrière) une certaine forme de répétitivité qui naturellement ne conviendra pas à tout le monde…Ne souhaitant certainement pas bousculer ses auditeurs et parce que c’est également par les temps qui courent un moyen de faire tout de même de belles économies, c’est une fois de plus monsieur Tommi Grönqvist qui signe l’illustration de ce nouvel album. Une oeuvre toujours assez monochrome malgré de petites nuances et qui, à nouveau, n’est clairement pas ce qui motivera l’auditeur peu curieux ou tout simplement fainéant à jeter une oreille attentive à la musique de Desecresy. Heureusement, si cette illustration n’a effectivement rien de remarquable (même si on a tous déjà vu pire), l’album est quant à lui bien plus recommandable si l’on est amateur de ce genre de Death Metal particulièrement rampant puisqu’évidemment ce n’est pas encore aujourd’hui que le Finlandais viendra nous ravager les tympans à coups de blasts soutenus et autres riffs tricotés à toute berzingue.Si la plupart d’entre vous savent déjà très certainement de quoi il retourne, peut-être que certains lecteurs n’ont encore jamais posé leurs oreilles sur la musique de Desecresy. Eh bien sachez que le one-man band verse dans la pratique d’un Death Metal particulièrement lourd, épais et monolithique aux évocations Doom assumées et pour le moins flagrantes. Un postulat qui n’empêche pas Tommi Grönqvist de nous offrir en certaines occasions quelques sympathiques secousses histoire comme toujours de varier les plaisirs et de sortir momentanément l’auditeur d’une certaine torpeur avant néanmoins de l’y replonger comme si de rien n’était. Des coups de boutoirs plus ou moins musclés à l’image de ces séquences menées à coups de blasts brefs mais intenses et autres courtes galopades thrashisantes sur "Gorge Of The Dead" à 2:25, "It Appears In A Dream" aux alentours de 1:17 puis de nouveau à compter de 3:08, "By The Slowing Vortex Of Time" et ses courtes salves dispensées dans les premiers instants, "Crypthymn" à 2:12, "Ancient Timbre Of Demise" à 0:15, "Summoned With Necrolunar Telepathy" à 0:19...Alors oui, je vous l’accorde sans broncher, il n’y a en effet rien d’extravagant dans la musique de Desecresy mais voilà, le groupe possède tout de même un petit truc bien à lui qui a toujours fait toute la différence et surtout tout le charme de cette formule. Tommi Grönqvist nous régale effectivement d’un riffing peu démonstratif (pas de technique outrancière, de longs solos ébouriffants, pas de galopades alambiquées) mais un riffing à la fois belliqueux, imposant (quelle lourdeur!) et mélodique dont émane un groove particulièrement rampant et contagieux... Difficile alors de ne pas se laisser happer par cette musique extrêmement entêtante et abyssale (impression d’ailleurs largement renforcée par ce growl d’une profondeur inouïe qui semble d’ailleurs s’épaissir année après année et par cette production pour le moins massive et imposante). Une expression du vide faite Death Metal habilement sublimée par de nombreux leads mélodiques qui ne devraient pas manquer de vous hérisser le poil. C’est d’ailleurs la marque de fabrique de Desecresy, des leads hypnotiques et particulièrement prenants capables de vous transporter loin, très loin, quelque part dans les confins les plus reculés de l’espace, dans un néant terrible et angoissant.Fidèle à son mode opératoire qu’il peaufine depuis près de vingt ans sans y apporter trop de nouveauté (tout juste quelques nappes de synthétiseurs ici et là depuis maintenant quelques sorties), le père Grönqvist continue son petit bonhomme de chemin à l’ombre des modes et autres buzz crées par on ne sait qui... Évidemment, après dix-sept ans de carrière, la formule est cousue de fil blanc et ne réserve strictement aucune surprise mais cela n’empêche pasd’être un album particulièrement réjouissant tout simplement parce que les tous les ingrédients sont encore présents et que ces derniers sont agencés avec une fois encore beaucoup de talent et d’efficacité. Bref, pas de révolution à l’horizon mais la promesse une foi de plus d’un album rondement mené pour qui aime son Death Metal lourd mais louuuuuuurd, groovy et gorgé de mélodies entêtantes et évocatrices.

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2026 - Xtreem Music Death Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Desecresy

Death Metal - 2009 - Finlande

tracklist 01. Gorge Of The Dead (06:05) 02. It Appears In A Dream (05:13) 03. By the Slowing Vortex Of Time (04:56) 04. Crypthymn (04:29) 05. Ancient Timbre Of Demise (04:51) 06. Rotting Ghouls (05:51) 07. Summoned With Necrolunar Telepathy (04:28) 08. Vanishing Existence (06:53)

Durée : 42:46

line up Tommi Grönqvist / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 21 Mai 2026

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The Mortal Horizon

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