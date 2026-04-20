chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
124 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Nostromo
 Nostromo - Argue (C)
Par AxGxB		   
Winter Rites Of The Mountain Land
 Winter Rites Of The Mounta... (C)
Par Keyser		   
Gaerea
 Gaerea - Loss (C)
Par Sosthène		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sosthène		   
MORTUAIRE
 MORTUAIRE - (I)
Par Ikea		   
Pilori
 Pilori - Sans adieu (C)
Par Sosthène		   
Les news du 17 Avril 2026
 Les news du 17 Avril 2026 -... (N)
Par Niktareum		   
Vomitory
 Vomitory - In Death Throes (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de TOWERING pour l'album "The Oblation Of Man"
 Interview de TOWERING pour ... (I)
Par Sosthène		   
Nine Inch Nails
 Nine Inch Nails - Broken (EP) (C)
Par AxGxB		   
Towering
 Towering - The Oblation Of Man (C)
Par Sosthène		   
Immolation
 Immolation - Descent (C)
Par Samfisher		   
Ascend
 Ascend - Ample Fire Within (C)
Par Ikea		   
Bitter Branches
 Bitter Branches - Let's Giv... (C)
Par Ikea		   
Tanork
 Tanork - Diskar (C)
Par DeathDeath		   
Iniquity
 Iniquity - Serenadium (C)
Par AxGxB		   
Bong-Ra
 Bong-Ra - Esoterik (C)
Par gulo gulo		   
Bong-Ra
 Bong-Ra - Black Noise (C)
Par Ikea		   

Impermanent - Forging Eternity

Chronique
Impermanent Forging Eternity (EP)
En dépit d’une page Bandcamp, d’un maigre site web et d’une entrée Metal Archives, je n’ai pas grand chose de factuel à vous apprendre au sujet d’Impermanent, formation londonienne active depuis seulement quelques mois et à laquelle on doit ce premier EP autoproduit sorti en février dernier. Un EP intitulé Forging Eternity paru sur Bandcamp uniquement et qui devrait plaire à tous les amateurs de Fatal Realm, Final Resting Place et plus globalement à tous les bons clients de New-York Death Metal (Dehumanized, Pyrexia, Suffocation, Entorturement, Internal Bleeding et j’en passe...).

Composé de cinq titres (parmi lesquels une conclusion instrumentale) pour une durée totale qui ne dépasse pas les quatorze minutes, ce premier EP est parvenu à me taper dans l’oeil grâce à son illustration aussi sommaire qu’engageante. Un artwork, un logo et des couleurs qui m’ont tout de suite fait penser à ce que l’on a pu voir précédemment chez les Américains de Final Resting Place et Simulakra... Une association d’idées qui s’avère d’ailleurs tout à fait sensée puisque effectivement les Londoniens jouent pendant près de quinze minutes la carte d’un Death Metal mâtiné d’influences Hardcore pour le moins évidentes.

Outre une illustration à même d’attiser la curiosité des plus inspirés, Forging Eternity a également pour lui une production particulièrement épaisse et à propos. Si l’auditeur est ainsi très vite écrasé par ces guitares féroces et implacables, il est aussi largement secoué par cette caisse-claire particulièrement naturelle et dépouillée. Un son de batterie sponsorisé par Tefal qui claque juste comme il faut pour un résultat qui naturellement n’est pas sans faire écho à certaines productions des années 90 et 2000. Bref, Impermanent ne s’y est évidemment pas trompé et le choix de cette production est clairement un atout majeur pour ce Death Metal / Hardcore de gros babouins dégénérés.

Alors évidemment, les Anglais n’ont absolument rien inventé et se contentent effectivement tout au long de ce EP de reprendre à leur compte une formule déjà exprimée par d’autres depuis belle lurette mais à vrai dire quelle importance ? Car si tout cela ne respire pas la grosse intelligence, le fait est que les cinq morceaux présents sur ce premier EP sont tous d’une efficacité absolument redoutable, même cette conclusion d’un petit peu plus d’une minute...
On retrouve ainsi chez nos Londoniens les mêmes ingrédients que chez les quelques groupes mentionnés ci-dessus à commencer par tout un tas de séquences chaloupées au groove absolument irrésistible et de breaks lourdingues taillés pour briser des nuques et frapper le sol (ou n’importe quelle personne proche de vous) avec ses poings. Tout cela n’est effectivement ni très fin ni très distingué et encore moins pacifiste mais bordel, quel panard ! De "Mass Psychogenic Illness" à 0:55 et 1:33 à "Spiralisation" à 0:20, 1:11, 2:06 et 2:57 en passant par "Defilement Of Self" à 0:32, 0:52 ou 2:19, "Corporal Immortality" à 0:22, 1:16 et 3:01 ou "Outro" à 0:28, le groove insufflé non sans générosité par Impermanent tout au long de ces treize minutes va certainement vous faire transpirer à grosses gouttes et par la même occasion vous donner envie de tout défoncer autour de vous. Et si ce groove est évidemment l’affaire de tous, j’avoue prendre également beaucoup de plaisir à l’écoute de certains plans de batterie détendus et hyper groovy qui amènent une soupçon de "swing" supplémentaire à l’ensemble. Mis bout à bout ces éléments ne vous feront probablement pas paraître plus intelligents que vous ne l’êtes mais ce qu’il faut surtout retenir de ce premier EP est qu’il constitue avant tout un parfait exécutoire pour quiconque ayant besoin de se défouler.
Bête de groove et de déhanché, Impermanent n’est pas on plus avare en accélérations et autres séquences plus tendues. Moins nombreuses et plus brèves, elles n’en ponctuent pas moins chaque titre sous formes de blasts soutenus ("Spiralisation" à 1:55, les premiers instants de "Defilement Of Self", "Corporal Immortality" à 0:59 et 2:28, "Outro" à 0:03) ou d’accélérations thrashisantes plus simples mais toujours ultra-efficaces ("Spiralisation" à 1:39, "Defilement Of Self" à 2:01). De quoi apporter évidemment un soupçon de relief dynamique et rendre ainsi encore plus plaisant ce petit quart d’heure. Enfin on saluera également cet effort mélodique consenti sur "Corporal Immortality" à 2:02 et concrétisé sous la forme d’un solo pas forcément hyper technique mais suffisamment fluide et inspiré pour apporter en effet une petit touche de fraîcheur mélodique bien sentie.

Définitivement acquis à la cause de ces jeunes londoniens qui n’ont pas eu à lutter un seul instant pour réussir à me cueillir, j’espère seulement que la suite sera un petit peu plus consistante car en l’état un léger sentiment de trop peu subsiste. Encore une fois, rien de neuf dans ce que propose aujourd’hui Impermanent mais l’ensemble est tellement bien troussé que je ne vois pas comment un amateur de tous les groupes cités plus haut pourrait ne pas y trouver son compte. Voilà ce que l’on appelle une entrée en matière réussie. Vivement la suite.
Thrasho Amazon AxGxB
20 Avril 2026 - 15 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Impermanent
Death Metal / Hardcore
2026 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Impermanent
 Impermanent
Death Metal / Hardcore - Royaume-Uni		   

tracklist
01.   Mass Psychogenic Illness  (02:09)
02.   Spiralisation  (04:05)
03.   Defilement Of Self  (03:02)
04.   Corporal Immortality  (03:37)
05.   Outro  (01:06)

Durée : 13:59

parution
18 Février 2026

Essayez aussi
Darkest Hour
 Darkest Hour
Undoing Ruin
2005 - Victory Records		   
Crowpath
 Crowpath
Son Of Sulphur
2006 - Earache Records		   
Fatal Realm
 Fatal Realm
Of No Consequence (Single)
2025 - Daze Records		   
Xibalba
 Xibalba
Aztlán (EP)
2023 - Closed Casket Activities		   
Darkest Hour
 Darkest Hour
So Sedated, So Secure
2001 - Victory Records		   

Impermanent
Forging Eternity (EP)
Lire la chronique
Hellfuck
9 Nails Hammered Into The ...
Lire la chronique
Winter Rites Of The Mountain Land
Κυν-λακ-αχ (KIN-LAK-AX)...
Lire la chronique
Gaerea
Loss
Lire la chronique
Nostromo
Argue
Lire la chronique
Crème Flesh
For Your Ass Only
Lire la chronique
Pilori
Sans adieu
Lire la chronique
Vomitory
In Death Throes
Lire la chronique
Nine Inch Nails
Broken (EP)
Lire la chronique
Interview de TOWERING pour l'album "The Oblation Of Man"
Lire l'interview
Ape Unit
Sticks
Lire la chronique
Immolation
Descent
Lire la chronique
Towering
The Oblation Of Man
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Avril 2026
Jouer à la Photo mystère
Ascend
Ample Fire Within
Lire la chronique
Bitter Branches
Let's Give The Land Back To...
Lire la chronique
Malum
From The Voids
Lire la chronique
Speed
All My Angels (EP)
Lire la chronique
Unearthly Rites
Tortural Symphony Of The Flesh
Lire la chronique
Bong-Ra
Esoterik
Lire la chronique
Interview de Gorgoyl pour la sortie de leur premier album "Stone Guardian"
Lire l'interview
Gorgoyl
Stone Guardian
Lire la chronique
Iniquity
Serenadium
Lire la chronique
Witch's Hollow Festival
Belenos + Borgne + Ernte + ...
Lire le live report
Ailurophobia
Contemplation of a Declinin...
Lire la chronique
Ildfar
Der ligger et land
Lire la chronique
Tanork
Diskar
Lire la chronique
Skeletal Spectre
Keeping The Cauldron Warm
Lire la chronique
Paradox
Heresy
Lire la chronique
Cruel Force
Haneda
Lire la chronique