chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
88 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 20 Mars 2026
 Les news du 20 Mars 2026 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Deftones
 Deftones - Saturday Night W... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Mars 2026
 Les news du 19 Mars 2026 - ... (N)
Par Jean-Clint		   
Bent Sea
 Bent Sea - The Dormant Ruin (C)
Par AxGxB		   
Leviathan
 Leviathan - The Tenth Sub L... (C)
Par Sagamore		   
Fulci
 Fulci - Duck Face Killings (C)
Par AxGxB		   
Interview d'Emmanuel Haeussler pour son livre « Piece Of My Mind »
 Interview d'Emmanuel Haeuss... (I)
Par Ikea		   
Les news du 17 Mars 2026
 Les news du 17 Mars 2026 - ... (N)
Par Sosthène		   
Harrowed
 Harrowed - The Eternal Hunger (C)
Par Keyser		   
Fulci
 Fulci - Opening The Hell Gates (C)
Par AxGxB		   
Stabbing
 Stabbing - Eon Of Obcenity (C)
Par AxGxB		   
Les news du 15 Mars 2026
 Les news du 15 Mars 2026 - ... (N)
Par Lestat		   
Mass Hysteria
 Mass Hysteria - Le bien-êtr... (C)
Par Sosthène		   
Puteraeon
 Puteraeon - Mountains of Ma... (C)
Par gulo gulo		   
Protrusion
 Protrusion - The Last Suppu... (C)
Par Keyser		   
Cryptic Shift
 Cryptic Shift - Overspace &... (C)
Par MoM		   

Tårfödd - Mörker täcker livets ljus

Chronique
Tårfödd Mörker täcker livets ljus
Le projet suédois Tårfödd mené par Simon Lindgren est de retour pour un 6e opus. Fort d’une discographie déjà bien conséquente, il dévoile cette fois Mörker täcker livets ljus, prévu le 28 mars 2026 chez Purity Through Fire.

Simon sort un nouvel album de black metal dépressif, après un premier essai DSBM réussi avec Lidande en 2025. Cette nouvelle œuvre puise sa force dans la mélancolie. De Lidande, il a gardé le sombre désespoir, mélange de calme et de violence, mais a quitté le chant féminin mélancolique de Johanna Furberg pour une intensité plus brute. Et cette intensité s’exprime grâce à son guest : Revenant (Sarkrista, Order of Nosferat…). Ensemble, ils nous offrent une musique teintée de mélancolie profonde et de froide amertume.

Une dualité s’en échappe. Ainsi les morceaux où chante Lindgren sont empreints d’une profonde nostalgie poignante, intime et fragile, portée par les passages au piano et les guitares… Tandis que les interventions de Revenant sont bercées dans l’aigreur et la noirceur brutale du black metal, tout en conservant une certaine fragilité.

Au niveau du chant également, la différence d’atmosphère se fait sentir. Pendant que l’un mêle chant clair, émotionnel (tristesse, désespoir…), l’autre adopte un chant brutal black metal, cathartique… L’un exprime ses émotions, l’autre les crache comme pour se libérer d’un venin. Et c’est ce qui me touche profondément dans ce projet musical.

Certains morceaux incarnent particulièrement cette atmosphère, comme mon coup de cœur : Livets Bistra Väg. Les cris plaintifs se mêlent aux guitares aiguisées. Je ressens un désespoir dans le chant, qui permet d’ailleurs de retrouver cette dualité, entre cris et chant clair. La basse puissante, quant à elle, vient porter la mélodie. La batterie se fait discrète en arrière-plan, laissant toute la place aux émotions qui s’y déploient.

Les titres où Simon chante me font littéralement penser aux mélodies torturées d’Happy Days : même noirceur, même sensibilité, même fragilité...
Et ces parties de piano… sur le titre Ara i död par exemple. Elles me ramènent directement à Ne me quitte pas (don’t go) ou En Enfer, j’ai régné d’Happy Days. Un vrai spleen musical amené par le piano.

Ce parcours émotionnel et musical me rappelle, à mon sens, Shining, qui, dans son style, bien que plus costaud et moins intimiste, joue aussi la carte de la brutalité et de l’émotion. On y retrouve cette même manière de faire coexister la violence du black metal avec une souffrance profondément humaine.

Mörker täcker livets ljus est une œuvre à la fois poignante, intense, délicate et brutale.
Un moment suspendu à chaque note...
Thrasho Amazon Nyx Aeterna Volturis
21 Mars 2026 - 106 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Tårfödd
Depressive Suicidal Black Metal
2026 - Purity Through Fire
notes
Chroniqueur : 9/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Tårfödd
 Tårfödd
Depressive Suicidal Black Metal - 2022 - Suède		   

nouveaute
A paraître le 28 Mars 2026

tracklist
01.   Skies Collapse in Ashen Grey
02.   Illvilja - A Storm of Poisonous W
03.   The Weight of Continuing
04.   Livets Bistra Väg
05.   Bones Beneath the Blame
06.   Nothing Announces Change
07.   Ära i Död
08.   Mörker Täcker Livets Ljus
09.   Farväl till allt

Durée : 62 min.

voir aussi
Tårfödd
 Tårfödd
M​ö​rker
2024 - Autoproduction		   

Essayez aussi
Psychonaut 4
 Psychonaut 4
Have a Nice Trip
2012 - Depressive Illusions Records		   
En Finir...
 En Finir...
Résigné (EP)
2023 - Malpermesita Records		   

Loupobuli
Prouven​ç​a Discordia (Comp...
Lire la chronique
Tårfödd
Mörker täcker livets ljus
Lire la chronique
Vertige
Chute-Libre
Lire la chronique
Deftones
Saturday Night Wrist
Lire la chronique
Necrofier
Transcend Into Oblivion
Lire la chronique
God Against Humanity
The Judgement
Lire la chronique
Leviathan
Tentacles of Whorror
Lire la chronique
Teratoma
Longing Voracity
Lire la chronique
Antrisch
Expedition III: Renitenzpfa...
Lire la chronique
Alkaloid
Bach Out Of Bounds (Live)
Lire la chronique
Ardente
Aux Portes De L'Horizon (EP)
Lire la chronique
Interview d'Emmanuel Haeussler pour son livre « Piece Of My Mind »
Lire l'interview
Haunting The Castle VI
Mournful Congregation + Asc...
Lire le live report
Epigram
Obsolescent
Lire la chronique
Fulci
Opening The Hell Gates
Lire la chronique
Harrowed
The Eternal Hunger
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Mars 2026
Jouer à la Photo mystère
Stabbing
Eon Of Obcenity
Lire la chronique
Bent Sea
The Dormant Ruin
Lire la chronique
Fuath
III
Lire la chronique
Puteraeon
Mountains of Madness
Lire la chronique
Garmsblod
The Roars Of Winter...
Lire la chronique
Cogadh
Kingmaker
Lire la chronique
Supplices
De l'Infâme Et Du Trépas
Lire la chronique
Leviathan
The Tenth Sub Level Of Suicide
Lire la chronique
10 ans de vidéo SAKRIFISS / Le top 50 des groupes marquants
Lire le podcast
Protrusion
The Last Suppuration
Lire la chronique
Serpent Icon
Tombstone Stories (EP)
Lire la chronique
Urluk
Memories in Fade
Lire la chronique
Desert Eagle
The Festering Wound (Démo)
Lire la chronique