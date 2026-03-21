Tårfödd - Mörker täcker livets ljus Chronique Mörker täcker livets ljus

Le projet suédois Tårfödd mené par Simon Lindgren est de retour pour un 6e opus. Fort d’une discographie déjà bien conséquente, il dévoile cette fois Mörker täcker livets ljus, prévu le 28 mars 2026 chez Purity Through Fire.



Simon sort un nouvel album de black metal dépressif, après un premier essai DSBM réussi avec Lidande en 2025. Cette nouvelle œuvre puise sa force dans la mélancolie. De Lidande, il a gardé le sombre désespoir, mélange de calme et de violence, mais a quitté le chant féminin mélancolique de Johanna Furberg pour une intensité plus brute. Et cette intensité s’exprime grâce à son guest : Revenant (Sarkrista, Order of Nosferat…). Ensemble, ils nous offrent une musique teintée de mélancolie profonde et de froide amertume.



Une dualité s’en échappe. Ainsi les morceaux où chante Lindgren sont empreints d’une profonde nostalgie poignante, intime et fragile, portée par les passages au piano et les guitares… Tandis que les interventions de Revenant sont bercées dans l’aigreur et la noirceur brutale du black metal, tout en conservant une certaine fragilité.



Au niveau du chant également, la différence d’atmosphère se fait sentir. Pendant que l’un mêle chant clair, émotionnel (tristesse, désespoir…), l’autre adopte un chant brutal black metal, cathartique… L’un exprime ses émotions, l’autre les crache comme pour se libérer d’un venin. Et c’est ce qui me touche profondément dans ce projet musical.



Certains morceaux incarnent particulièrement cette atmosphère, comme mon coup de cœur : Livets Bistra Väg. Les cris plaintifs se mêlent aux guitares aiguisées. Je ressens un désespoir dans le chant, qui permet d’ailleurs de retrouver cette dualité, entre cris et chant clair. La basse puissante, quant à elle, vient porter la mélodie. La batterie se fait discrète en arrière-plan, laissant toute la place aux émotions qui s’y déploient.



Les titres où Simon chante me font littéralement penser aux mélodies torturées d’Happy Days : même noirceur, même sensibilité, même fragilité...

Et ces parties de piano… sur le titre Ara i död par exemple. Elles me ramènent directement à Ne me quitte pas (don’t go) ou En Enfer, j’ai régné d’Happy Days. Un vrai spleen musical amené par le piano.



Ce parcours émotionnel et musical me rappelle, à mon sens, Shining, qui, dans son style, bien que plus costaud et moins intimiste, joue aussi la carte de la brutalité et de l’émotion. On y retrouve cette même manière de faire coexister la violence du black metal avec une souffrance profondément humaine.



Mörker täcker livets ljus est une œuvre à la fois poignante, intense, délicate et brutale.

Un moment suspendu à chaque note...

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2026 - Purity Through Fire Depressive Suicidal Black Metal notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Tårfödd

Depressive Suicidal Black Metal - 2022 - Suède

nouveaute A paraître le 28 Mars 2026

tracklist 01. Skies Collapse in Ashen Grey 02. Illvilja - A Storm of Poisonous W 03. The Weight of Continuing 04. Livets Bistra Väg 05. Bones Beneath the Blame 06. Nothing Announces Change 07. Ära i Död 08. Mörker Täcker Livets Ljus 09. Farväl till allt

Durée : 62 min.

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