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Sastruggi - Echoes from the deep valley

Chronique
Sastruggi Echoes from the deep valley (EP)
Quasiment dix ans d’existence pour SASTRUGGI, un trio breton adepte du postcore qui précise dans son communiqué avoir trouvé le son qui lui convienne après différentes errances dans des domaines musicaux variés. Cela dit, prendre une orientation ne signifie pas pour autant qu’elle soit novatrice, absolument tout dans cet EP m’évoquant le ISIS de Panopticon, influence qui me saute aux oreilles dès le morceau d’ouverture « Crows ». Comment leur en tenir rigueur tant ce disque a rebattu les cartes du genre ? Il y a peu d’album qui ne sortent presque jamais de mon baladeur, il en fait partie.

Le groupe est généreux : il parle d’un EP, la durée est davantage celle d’un LP, on ne va pas chipoter. Les six titres sont longs, entre cinq et dix minutes, cela est cohérent avec le registre annoncé. D’ailleurs, le problème principal de Echoes from the Deep Valley ne viendra pas de l’enregistrement en lui-même, propre, bien en place, avec des instruments équilibrés et un chant évidemment à l’économie comme savait si bien le faire Aaron Turner, préférant laisser la place prépondérante aux instruments. La longueur non plus n’est pas le souci, les musiciens sont plutôt futés, sachant instaurer des ambiances, des modulations d’intensité qui fonctionnent très correctement en dépit de l’absence presque totale d’inventivité. Voilà, le mot est lâché : SASTRUGGI n’a pas découvert sa sonorité, elle est juste parvenu à reproduire celle d’un autre. Je comprends que ce doit être grisant, l’écoute n’en est pas pénible pour autant mais le mimétisme est trop marqué pour que je parvienne à m’enthousiasmer sur un concept que je connais objectivement depuis 2004.

Si je devais taper en-dessous de la ceinture, je recommanderais au vocaliste d’arrêter les plaintes en voix claire (« Flying Over There »), il est bien meilleur dans un chant post hardcore écorché, plus cohérent avec la musique également (je sais, Turner aussi chantait à l’occasion). En dehors de cela, je ne vois guère qu’ajouter de plus : si je ne connaissais pas ISIS, j’aurais pu trouver ce disque hyper cool parce qu’ambitieux, nuancé, atmosphérique, sachant que je suis absolument certain que les compositions fonctionnement parfaitement en concert. Hélas, mon plaisir se voit quelque peu plombé par des tics musicaux trop connus, aussi est-ce que j’espère sincèrement que la formation saura affirmer davantage sa personnalité lors des prochaines parutions.
Thrasho Amazon Sosthène
26 Mars 2026 - 67 lectures

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Sastruggi
Post Hardcore
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Sastruggi
 Sastruggi
Post Hardcore - 2017 - France		   

formats
  • Digital / 18/01/2026 - Indépendant

tracklist
01.   Crows  (07:07)
02.   Left Behind  (06:45)
03.   Hold on Tight  (10:28)
04.   Flying Over There  (05:48)
05.   To the Deep Valley  (08:34)
06.   Waiting for the Wind  (05:28)

Durée : 44:10

parution
18 Janvier 2026

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