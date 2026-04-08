SZMRDT - Best Of Chronique Best Of (Démo)

Jetez-moi un coup d’oeil à cette illustration. N’est-ce pas la grande classe ? Enfin je veux dire, on y voit quand même Tony Iommi grimé comme s’il jouait dans Black Witchery posant fièrement tel un daron au volant de sa Porsche 911 Targa. Nan, franchement, respect aux gars de SZMRDT pour avoir tenté le pari de cet artwork complètement fumé qui m’esquisse un léger sourire entendu à chaque fois que je pose mon regard dessus. Et encore, je ne vous parle pas de ce logo clouté ou de ce titre tout en ironie pour une première sortie. Vraiment, il ne m’en fallait pas plus pour tomber tout de suite sous le charme de ces Tchèques originaires de Prague qui à défaut de neurones ne manquent pas d’humour.



Formés vraisemblablement en 2026, le groupe réunit dans ses rangs des membres de Cancer Void, Otras, Bätlick et Agnustek avec pour seule idée de s’adonner à la pratique d’un Black / Death bas de plafond pour soiffards alcooliques et autres dégénérés qui souillent leurs falzars à la seule évocation des noms de Blasphemy, Revenge, Conqueror et compagnie… Pas bien futés mais terriblement motivés, nos quatre lascars ont sorti le mois dernier une première démonstration intitulée Best Of avec au menu (oui, comme au McDo) quatre titres expédiés manu militari en moins de quinze minutes. Effectivement, c’est un peu court mais le propos est suffisamment clair pour que ce petit quart d’heure suffise à faire amplement connaissance.



Pour le moment paru en autoproduction sur Bandcamp uniquement, cette démo devrait néanmoins se voir proposer prochainement un pressage cassette grâce au concours du label Filth Junkies Records. Un nom de label plein de promesses ("We like it filthy, we like it hard") sur lequel on trouve quelques coquins du genre Temora, Sněť, Altar Of Gore, Nekrogore et quelques autres encore...



Passée cette introduction baptisée "Intro" sur laquelle on peut entendre un gars déblatérer je ne sais quoi parce que le Tchèque et moi ça fait trois, SZMRDT va alors déployer avec le soutien d’une production évidemment excessive et foutraque tout l’attirail des formations précédemment citées. Riffs à trois notes répétés jusqu’à plus soif, blasts et autres attaques frontales menées bien évidemment le couteau de combat entre les dents, hurlements abrasifs, basse ultra saturée et bien entendu séquences chaloupées pour babouins mal léchés. Une recette vieille comme le monde (enfin plutôt de trois bonnes décennies) qui n‘entend rien révolutionner mais simplement susciter chez l’auditeur à même d’apprécier ce genre de formule une réaction primitive consistant à se taper la tête contre les murs ou bien à frapper ses voisins avec un gourdin.



Clairement, la musique des Tchèques ne se destine ni aux prix Nobel ni aux intellectuels amateurs de thé au doigt levé qui verront dans ces quelques brûlots l’expression d’une régression de l’humanité probablement imputable aux interventions de Trump sur Truth Social, à la télé-réalité et à la présence de Cyril Hanouna sur W9 et Fun Radio et bien évidemment aux utilisateurs de trottinettes et autres gyroroues qui circulent dans les rues sans honte et sans complexe... Mais intelligente ou pas (surtout "pas"), la musique de SZMRDT fait mouche sans jamais forcer. Une formule bête comme foin mais diablement efficace qui le temps d’un petit quart d’heure réveillera vos instincts les plus primaires pour une séance de "ouhba ouhba" sacrément jouissive à défaut de marquer l’histoire des musiques dites "extrêmes".



Voilà, je pourrais probablement encore gratter quelques lignes au sujet de cette première démonstration aussi peu subtile que terriblement efficace mais je ne ferais certainement que me répéter. Je conclurais donc en vous disant que si les évocations à la scène de Ross Bay vous font frémir, que si cette illustration fonctionne chez vous comme elle fonctionne chez moi et que si cette petite touche d’humour consistant à donner des airs de compilations Best Of à ce qui est pourtant une première sortie vous fait ricaner en votre fort intérieur alors ne perdez pas votre temps à tergiverser et dépêchez-vous de jeter une oreille à ces quelques titres bas de plafond définitivement dans l’air du temps...

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2026 - Autoproduction Black / Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur SZMRDT

Black / Death Metal - 2026 - République Tchèque

nouveaute A paraître le 23 Mars 2026

écoutez Intro

Desekračná Jednotka

Kult Kozlích Kopýt

3000 Rán Kladivom

tracklist 01. Intro (00:52) 02. Desekračná Jednotka (04:51) 03. Kult Kozlích Kopýt (04:42) 04. 3000 Rán Kladivom (04:18)

Durée : 14:43

line up General Funeral / Chant

Judas Priest Iscariot / Guitare

War E.H. / Basse

Nocturnal Snare Desecrator / Batterie

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