chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
134 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Teratoma
 Teratoma - Longing Voracity (C)
Par DeathDeath		   
Crîssäegrîm
 Crîssäegrîm - Heir Of The E... (C)
Par Sakrifiss		   
Accept Death
 Accept Death - Accept Death (C)
Par Krokodil		   
Vaulderie
 Vaulderie - Sanguinoctum (C)
Par Sosthène		   
Les news du 20 Mars 2026
 Les news du 20 Mars 2026 - ... (N)
Par Dantefever		   
Deftones
 Deftones - Saturday Night W... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Mars 2026
 Les news du 19 Mars 2026 - ... (N)
Par Jean-Clint		   
Bent Sea
 Bent Sea - The Dormant Ruin (C)
Par AxGxB		   
Leviathan
 Leviathan - The Tenth Sub L... (C)
Par Sagamore		   
Fulci
 Fulci - Duck Face Killings (C)
Par AxGxB		   
Interview d'Emmanuel Haeussler pour son livre « Piece Of My Mind »
 Interview d'Emmanuel Haeuss... (I)
Par Ikea		   
Les news du 17 Mars 2026
 Les news du 17 Mars 2026 - ... (N)
Par Sosthène		   
Harrowed
 Harrowed - The Eternal Hunger (C)
Par Keyser		   
Fulci
 Fulci - Opening The Hell Gates (C)
Par AxGxB		   
Stabbing
 Stabbing - Eon Of Obcenity (C)
Par AxGxB		   
Les news du 15 Mars 2026
 Les news du 15 Mars 2026 - ... (N)
Par Lestat		   
Mass Hysteria
 Mass Hysteria - Le bien-êtr... (C)
Par Sosthène		   
Puteraeon
 Puteraeon - Mountains of Ma... (C)
Par gulo gulo		   
Protrusion
 Protrusion - The Last Suppu... (C)
Par Keyser		   

Slave One - The Seraphic Conspiracy

Chronique
Slave One The Seraphic Conspiracy
Après six années ou presque de silence (seulement agrémentées par la publication d’un single inédit) on est bien content de revoir la formation de Montargis qui avait fini par se faire largement oublier, et l’on est donc plus qu’heureux de voir que celle-ci est toujours active et qu’elle nous offre au passage un troisième album qui aura mis du temps à voir le jour. Si les aléas de la vie et personnels ont sans doute joué un rôle majeur dans cette longue attente le quintet n’en revient que plus fort et surtout plus solide que jamais malgré le manque de notoriété qu’il traîne depuis ses débuts, et il est à souhaiter que ce nouveau chapitre lui ouvre enfin les portes de la reconnaissance au niveau national… ce qui serait déjà très bien dans un premier temps. Car évoluant toujours dans un style Death technique de haut niveau personnel aux influences cosmiques majeures le combo va livrer donc ici un disque sans aucunes surprises, reprenant les éléments de ses précédentes œuvres avec ce que ça comporte de fait comme points positifs et négatifs.

Ceux qui connaissent déjà l’entité ne vont donc pas être déçus ni de surpris à l’écoute de « The Seraphic Conspiracy » fidèle à la patte de ses auteurs qui ne cherchent pas à se réinventer, mais simplement offrir un résultat qui leur correspond avec la même agilité et expérience acquise au fil du temps. Et en effet dès les premiers instants de « A Sigil Traced With Coal » on va être mis sur un terrain totalement balisé mais où la signature sonore des gars est immédiatement identifiable, vu que ça va osciller entre blasts ravageurs, roulement de caisse claire et toms à foison, cassures rythmiques imposantes et passages alourdis particulièrement rampants. A la fois massif et brutal ce démarrage varié et équilibré montre que la bande n’a rien perdu de sa superbe, et même si ça donne une impression de déjà-vu ça passe comme une lettre à la poste de par la fluidité qui s’en dégage et surtout la bonne idée de ne jamais verser dans le déluge de notes abêtissant et indigeste. Cela ressort aussi instantanément sur l’impeccable et dense « Daeva (Avestan Vortex) » au rendu glacial et à l’équilibre impeccable où une certaine écriture plus directe ressort de tout cela, même si ça reste bien alambiqué dans sa globalité… ce que « Sulphur » va aller pousser plus loin en mettant en valeur plus de vitesse et de fulgurances, mais sans laisser de côté l’essentiel… à savoir conserver un rendu athlétique et musculeux qui ne laisse aucun répit ni de vrai endroit où s’accrocher.

Si le court et fluide instrumental morceau-titre va servir de petite pause et de transition - à défaut d’être véritablement utile - avant l’arrivée de la deuxième partie par un triptyque imposant, place d’abord à « Ash-Covered Guru » qui va mettre en exergue les deux facettes les plus opposées de la vision musicale du groupe… entre fureur désarticulée et oppression permanente d’une lourdeur infâmante, tout ça calés entre des plans travaillés avec brio et un break spatial où les arpèges froids amènent une dose atmosphérique pour mieux repartir dans la noirceur du cosmos infini. D’une fluidité implacable et amenant des touches de qualité au milieu de plans extrêmes cette composition montre là encore le talent des différents musiciens pour arriver à nous embarquer facilement dans leur univers pourtant pas évident de prime abord, d’autant plus que côté obscurité et accents progressifs ça va grimper encore d’un cran… mais sans qu’on ne décroche en chemin. Car « The Adversarial Path : Profane » malgré sa durée ultra expéditive va réussir à nous emmener immédiatement vers ces contrées lointaines et nocturnes via des accents à la fois bridés mais aussi remuants, et même si ça fait presque figure d’interlude on se rend compte que ça sert de parfaite illustration vers cette écriture plus barrée qui se renforce ensuite sur « The Adversarial Path : Penitent » rempli de passages qui partent dans tous les sens, mais en gardant une ligne directrice claire et précise. A la fois vindicatif et sobre comme barré et fluide le résultat global met en exergue la palette technique de chacun des gars qui atteignent ici leur paroxysme, vu que « The Adversarial Path : Theistic » va voir le jeu largement se simplifier. Car ici on va avoir une vision plus épurée et monolithique car ça reste lent et répétitif sans forcer l’allure ni chercher à enrichir son écriture, bien au contraire car la simplification est majeure et même si l’ensemble aurait pu être raccourci aisément il faut reconnaître qu’on apprécie aussi ce schéma de sobriété où les quelques accélérations présentes font du bien afin d’éviter tout ennui.

Gardant donc une pression forte et riche tout au long de ces trois plages diverses et variées où l’on s’aperçoit du champ de travail pointu de ces auteurs, ceux-ci avec la conclusion « Après Nous, Le Néant » vont remettre en pointe les éléments entendus en amont histoire de servir un condensé parfait pour terminer les débats (qui là encore se révèlent fluides et redoutables de bout en bout en n’ayant jamais l’envie de zapper rapidement). Et même si comme à chaque fois on va avoir le sentiment d’avoir un bloc monolithique difficile à creuser d’une traite on ne pourra que s’incliner devant cette offrande impeccable qui reste d’un niveau égal aux précédentes, et qui donc trouvera facilement sa place avec elles. Alors oui ça ne changera rien au statut de SLAVE ONE qui a peu de chances d’obtenir une renommée supérieure par rapport à celle qu’elle bénéficie déjà, mais rien que de voir ce nom continuer d’exister et tracer sa route contre vents et marées (surtout en proposant encore un long-format implacable et addictif) est déjà une victoire en soi. Bref on ne peut qu’encourager et saluer tout cela, surtout que ça confirme que le Loiret reste une terre fertile de Metal de qualité (SAVAGE ANNIHILATION, WYRMS, LES BÂTARDS DU ROI), incisive, originale et bruyante… à l’image des frères Salin et leurs compagnons de route, bravo à eux !
Thrasho Amazon Jean-Clint
25 Mars 2026 - 63 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Slave One
Death Technique Moderne
2026 - Crypt Of Dr. Gore
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Slave One
 Slave One
Death Technique Moderne - 2009 - France		   

tracklist
01.   A Sigil Traced With Coal
02.   Daeva (Avestan Vortex)
03.   Sulphur
04.   The Seraphic Conspiracy
05.   Ash-Covered Guru
06.   The Adversarial Path: Profane
07.   The Adversarial Path: Penitent
08.   The adversarial Path: Theistic
09.   Après Nous, Le Néant

Durée : 40 minutes

line up
parution
20 Février 2026

voir aussi
Slave One
 Slave One
An Abstract And Metaphysical Approach To Deceit (EP)
2017 - Dolorem Records		   
Slave One
 Slave One
Omega Disciples
2020 - Dolorem Records		   

Essayez aussi
Myrkskog
 Myrkskog
Deathmachine
2000 - Candlelight Records		   
Disowning
 Disowning
Human Cattle
2019 - Xenokorp		   
Soreption
 Soreption
Jord
2022 - Unique Leader Records		   
Archspire
 Archspire
Relentless Mutation
2017 - Season Of Mist		   
Beneath The Massacre
 Beneath The Massacre
Incongruous
2012 - Prosthetic Records		   

Summoning Hellgates
Spear Of Conquest (EP)
Lire la chronique
Slave One
The Seraphic Conspiracy
Lire la chronique
Gusoh
青穢 (Aokegare)
Lire la chronique
Accept Death
Accept Death
Lire la chronique
Keys To The Astral Gates And Mystic Doors
Anathema (Démo)
Lire la chronique
Perpetual Warfare
The Age of War
Lire la chronique
Vaulderie
Sanguinoctum
Lire la chronique
Void Paradigm
Tout ira mieux sans nous
Lire la chronique
Chiaroscvro
Ermitage
Lire la chronique
Loupobuli
Prouven​ç​a Discordia (Comp...
Lire la chronique
Tårfödd
Mörker täcker livets ljus
Lire la chronique
Vertige
Chute-Libre
Lire la chronique
Deftones
Saturday Night Wrist
Lire la chronique
Necrofier
Transcend Into Oblivion
Lire la chronique
God Against Humanity
The Judgement
Lire la chronique
Leviathan
Tentacles of Whorror
Lire la chronique
Teratoma
Longing Voracity
Lire la chronique
Antrisch
Expedition III: Renitenzpfa...
Lire la chronique
Alkaloid
Bach Out Of Bounds (Live)
Lire la chronique
Ardente
Aux Portes De L'Horizon (EP)
Lire la chronique
Interview d'Emmanuel Haeussler pour son livre « Piece Of My Mind »
Lire l'interview
Haunting The Castle VI
Mournful Congregation + Asc...
Lire le live report
Epigram
Obsolescent
Lire la chronique
Fulci
Opening The Hell Gates
Lire la chronique
Harrowed
The Eternal Hunger
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Mars 2026
Jouer à la Photo mystère
Stabbing
Eon Of Obcenity
Lire la chronique
Bent Sea
The Dormant Ruin
Lire la chronique
Fuath
III
Lire la chronique
Puteraeon
Mountains of Madness
Lire la chronique