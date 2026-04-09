Mizery - Mizery Chronique Mizery (EP)





Paru le mois dernier chez Flatspot Records, ce EP éponyme joue la carte de la sobriété avec cette illustration reprenant de manière stylisée ce fameux symbole hindou (Om) qui selon Wikipédia : "représente le son originel, primordial, à partir duquel l'Univers se serait manifesté". Une thématique toujours très chère aux Californiens puisque celle-ci les accompagne depuis leurs débuts en 2014 et l’excellent



Pour ce retour aux affaires et malgré cette disparition tragique, Mizery n’a même pas eu à faire appel à un nouveau batteur puisque aussi surprenant que cela puisse paraître, il s’avère que le regretté Cayle Sain avait déjà enregistré de manière professionnelle ses parties de batteries dans des versions "demo". Celles-ci, inconnues du groupe, ont été miraculeusement retrouvées et retravaillées en studio par le producteur Taylor Young (Twitching Tongues, Disgrace, God’s Hate, Deadbody...). Une aubaine pour les membres restant de Mizery qui n’ont pas hésité à se remettre en selle et à nous offrir ce EP dont il est question aujourd’hui.



Comme on pouvait naturellement s’y attendre malgré cette décennie passé au frais, la musique de Mizery n’a pas énormément changé. On va effectivement retrouver à l’écoute de ces quelques nouveaux morceaux ce Hardcore / Thrash / Crossover ensoleillé grâce auquel la formation s’est bâtie une solide réputation. Néanmoins, Mizery n’est pas sans faire état de quelques petites évolutions dans le fond comme dans la forme.

Pour commencer, la production froide et métallique d’



Alors évidemment après tout cela vous seriez tentés de vous demander ce qu’il peut bien rester du Mizery incisif et nerveux de



Grâce à ce nouvel EP que beaucoup n’attendaient plus, Mizery réalise un retour gagnant qui dans les grandes lignes nous permet de renouer avec ce Thrash / Hardcore / Crossover que pratiquait déjà la formation il y a plus de dix ans tout en insufflant un vent de fraîcheur bienvenue grâce à plein de petits éléments (pour certains déjà présents précédemment) qui, il faut bien l’avouer, se marient très bien avec l’ensemble. Certains trouveront probablement dommage cette baisse de régime effectivement constatée, cette approche mélodique quelque part entre Leeds et Venice Beach effectivement plus affirmée et ces influences Rap plus prépondérantes mais à titre personnel et même si j’ai été effectivement un tantinet dérouté à la première écoute, je trouve le résultat particulièrement rafraîchissant et toujours aussi convaincant. Reste à voir ce que le groupe sera capable de faire avec cette formule sur un format plus étiré mais en l’état ce EP éponyme s’inscrit dans la catégorie des bonnes surprises de cette année 2026. Vivement la suite ! Disparus des radars pendant près de dix ans, je dois bien vous avouer que j’avais fini par me faire à l’idée de ne jamais revoir en activité les Californiens de Mizery. D’autant plus après le décès de leur batteur Cayle Sain (également en poste chez Twitching Tongues, Ghostmane ou bien encore God’s Hate) survenu en décembre 2023. Malgré ce coup dur, le groupe originaire de San Diego est resté solide puisque contre toute attente le voilà aujourd’hui de retour avec un nouvel EP six titres certes modeste mais néanmoins concret.Paru le mois dernier chez Flatspot Records, ce EP éponyme joue la carte de la sobriété avec cette illustration reprenant de manière stylisée ce fameux symbole hindou (Om) qui selon Wikipédia : "représente le son originel, primordial, à partir duquel l'Univers se serait manifesté". Une thématique toujours très chère aux Californiens puisque celle-ci les accompagne depuis leurs débuts en 2014 et l’excellent Survive The Vibe . Alors à choisir, je préfère évidemment les précédents travaux d’Andrei Bouzikov ( Survive The Vibe ) et Sam Octigan ( Absolute Light ) plus incisif et dans mes goûts mais pour autant je ne trouve pas laide cette illustration dont le seul défaut est d’être peut-être un peu trop quelconque.Pour ce retour aux affaires et malgré cette disparition tragique, Mizery n’a même pas eu à faire appel à un nouveau batteur puisque aussi surprenant que cela puisse paraître, il s’avère que le regretté Cayle Sain avait déjà enregistré de manière professionnelle ses parties de batteries dans des versions "demo". Celles-ci, inconnues du groupe, ont été miraculeusement retrouvées et retravaillées en studio par le producteur Taylor Young (Twitching Tongues, Disgrace, God’s Hate, Deadbody...). Une aubaine pour les membres restant de Mizery qui n’ont pas hésité à se remettre en selle et à nous offrir ce EP dont il est question aujourd’hui.Comme on pouvait naturellement s’y attendre malgré cette décennie passé au frais, la musique de Mizery n’a pas énormément changé. On va effectivement retrouver à l’écoute de ces quelques nouveaux morceaux ce Hardcore / Thrash / Crossover ensoleillé grâce auquel la formation s’est bâtie une solide réputation. Néanmoins,n’est pas sans faire état de quelques petites évolutions dans le fond comme dans la forme.Pour commencer, la production froide et métallique d’ Absolute Light n’est désormais plus de mise puisque si Taylor Young est effectivement toujours aux manettes, le son de ces six nouveaux morceaux se veut définitivement plus chaud, plus rond mais aussi plus abrasif. Une production moins "industrielle" pour une musique également un poil plus mélodique et désormais plus californienne que new-yorkaise. En effet, dès les premières secondes de "Renegade Rhythm" l’auditeur est attrapé par ces chouettes arpèges qui, si vous êtes une personne de bon goût, vous rappelleront forcément les excellents Suicidal Tendencies. Une influence et des sonorités (de ces solos mélodiques à certains placements vocaux) qui vont naturellement se manifester tout au long de ces presque vingt minutes puisque de "99 To 1" à "The Weapon" en passant par "Through A Bullet Hole" ou bien encore "Eulogy" il y a effectivement par petites touches plus ou moins évidentes toujours un petit peu du groupe de Venice Beach dans la musique de Mizery. Cependant, Suicidal Tendencies n’est pas le seul groupe auquel ce EP fait également écho puisqu’à plusieurs reprises on peut y entendre également un petit peu des Anglais de Higher Power, notamment sur "Renegade Rhythm", "Through A Bullet Hole" et "Eulogy", titre sur lequel Sammy Ciaramitaro de Drain vient pousser une petite gueulante. Une filiation qui passe cette fois-ci en grande partie par l’usage d’un chant clair et mélodique dont les intonations font grandement échos à celles de Jimmy Wizard. Enfin, on notera que les influences Rap déjà plus ou moins présentes auparavant se font également un petit peu plus ressentir qu’il y a dix ans. Rien qui ne dénature le propos de Mizery mais de ces lignes de chant définitivement plus affirmées à certains patterns de batterie chaloupé en passant par quelques passages bien marqués, cette évolution ne fait là encore aucun doute.Alors évidemment après tout cela vous seriez tentés de vous demander ce qu’il peut bien rester du Mizery incisif et nerveux de Survive The Vibe et Absolute Light . Eh bien soyez rassurés, les Californiens n’ont rien perdu de leur superbe. L’aspect le plus Thrash / Crossover de leur musique perdure ici que ce soit sur "Renegade Rhythm", "99 To 1", "The Weapon Pt. II" ou "Eulogy" sur lesquels ont va retrouver ces riffs tranchants typiques du genre (accompagnés par tout un tas de solos de très bonnes factures) ainsi que certaines de ces cavalcades qui faisaient également le sel des précédentes et lointaines sorties de la formation de San Diego. Il y a ainsi toujours beaucoup d’intensité et d’énergie dans la musique de Mizery même si en effet celle-ci fait preuve désormais de plus de variétés et de contrastes qu’autrefois.Grâce à ce nouvel EP que beaucoup n’attendaient plus, Mizery réalise un retour gagnant qui dans les grandes lignes nous permet de renouer avec ce Thrash / Hardcore / Crossover que pratiquait déjà la formation il y a plus de dix ans tout en insufflant un vent de fraîcheur bienvenue grâce à plein de petits éléments (pour certains déjà présents précédemment) qui, il faut bien l’avouer, se marient très bien avec l’ensemble. Certains trouveront probablement dommage cette baisse de régime effectivement constatée, cette approche mélodique quelque part entre Leeds et Venice Beach effectivement plus affirmée et ces influences Rap plus prépondérantes mais à titre personnel et même si j’ai été effectivement un tantinet dérouté à la première écoute, je trouve le résultat particulièrement rafraîchissant et toujours aussi convaincant. Reste à voir ce que le groupe sera capable de faire avec cette formule sur un format plus étiré mais en l’état ce EP éponyme s’inscrit dans la catégorie des bonnes surprises de cette année 2026. Vivement la suite !

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