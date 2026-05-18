Darkthrone - Pre-Historic Metal Chronique Pre-Historic Metal

Pre-Historic Metal, le doute n’est effectivement pas permis et il faudrait quand même être un tantinet demeuré ou bien fraîchement émoulu pour attendre autre chose qu’une musique d’un autre âge...



Afin d’illustrer ce vingt-deuxième album, les Norvégiens ont fait le choix d’une photographie qui prêtera probablement à sourire. Du pain béni pour tous ceux qui déjà crachaient sur ce qu’est devenu le groupe depuis maintenant deux bonnes décennies (si ce n’est davantage) et qui, par principe ou à raison, choisiront de ne même pas poser une oreille sur cette nouvelle offrande. Pour ma part, Fenriz et son énorme capital sympathie aidant probablement un peu, j’avoue trouver ce cliché particulièrement cool même si, rendons à César ce qui appartient à César, l’utilisation d’une fourche à des fins illustratives n‘a rien de bien nouveau dans le Black Metal puisqu’Ofryskje, l’un des tout premiers groupes de Hoest (Taake), le faisait déjà afin d’illustrer son unique démo sortie en 1997... Enfin, sans surprise et pour la quatrième fois consécutive, c’est aux Chaka Khan Studios qu’ont été enregistrés ces huit nouvelles compositions pour un résultat toujours aussi abrasif et dépouillé et par conséquent pas bien différent des précédents enregistrements de la formation effectués au sein de ce studio basé à Oslo.



Si personne de sensée ne s’attendait évidemment à un quelconque revirement stylistique de la part de notre sympathique duo, le fait est malgré tout que Pre-Historic Metal réserve quelques bonnes surprises. Les Norvégiens nous en avaient d’ailleurs donné un avant-goût à travers ce morceau-titre dévoilé quelques semaines avant la sortie de l’album. Un titre mid-tempo peu surprenant de prime abord mais qui après environ une minute voit Darkthrone accélérer sérieusement la cadence le temps d’une longue séquence thrashisante certes poussiéreuse et rudimentaire mais néanmoins étonnante et surtout particulièrement jouissive. Évidemment, ce passage n’a rien de particulièrement extrême ou de très technique mais on ne va pas se mentir, après dix ans d’albums construits essentiellement sur la base de mid-tempos pour le moins répétitifs, entendre le duo s’adonner à nouveau à quelques cavalcades fait tout de même sacrément plaisir. Si ce passage est clairement le plus soutenu de l’album, on compte tout de même tout au long de ce Pre-Historic Metal pas mal d’autres séquences assez dynamiques elles-aussi. De ces quelques brèves accélérations entendues sur "They Found One Of My Graves" à 1:04 ou 1:57 à "The Dry Wells Of Hell" et ce passage débuté aux alentours de 0:26 sur fond de toupa-toupa tranquille en passant par "Eat Eat Eat Your Pride" et ces autres séquences thrashisantes déroulées à 0:14 et 3:22 sans parler de tous ces moments peut-être un petit peu moins flagrants mais pour autant rythmés et entraînants, il ne fait pas l’ombre d’un doute que ce Pre-Historic Metal est l’album le plus dynamique de Darkthrone de ces dix dernières années.



Pour le reste, Darkthrone n’a bien évidemment rien changé à sa formule et c’est une fois de plus au son d’un archaïque mélange de Heavy Metal, de Doom et de Proto Black Metal que les Norvégiens mènent leur danse pendant un petit peu plus de quarante-et-une minutes. Riffs décharnés qui résonnent au son d’accords rudimentaires mais néanmoins entêtants, rythmiques mid-tempo lancinantes, vocalises abrasives et parfois un brin hallucinées... Le tout exprimé à l’instar de Pre-Historic Metal nous offre également un titre instrumental intitulé "So I Marched To The Sunken Empire". À travers celui-ci, Darkthrone prolonge ce voyage à travers ces terres solitaires, désolées et meurtries entamé dès les premières notes de "They Found One Of My Graves" et entretenu tout au long de l’album par le biais de mélodies pleines d’évocations plus ou moins sinistres ainsi que par ce vocabulaire également sans équivoque employé autant dans les paroles qu’à travers ces intitulés de compositions. Bref, quiconque ayant pratiqué de près ou de loin la musique des Norvégiens ces dix dernières années ne sera aucunement étonné par ce que réserve dans son ensemble ce vingt-deuxième album malgré, effectivement, un beau sursaut dynamique des plus appréciables.



À l’aube de ses quarante ans de carrière, Darkthrone continue son chemin sans se soucier un seul instant de ce que peut bien penser le reste du monde. Une attitude qui convainc et fait sourire autant qu’elle frustre et agace mais qui pour ce duo qui a déjà tout vécu et qui, rappelons-le tout de même, a marqué de manière définitive et immuable la scène Black Metal, semble finalement être la plus saine. Quoi qu’il en soit, alors que le chemin était tout tracé, Darkthrone a su insuffler un peu de fraicheur à sa formule en optant pour une recette en apparence identique mais une recette néanmoins bien plus dynamique que par le passé (et cela même si S’il y a bien une chose que l’on ne pourra pas reprocher à Darkthrone c’est de chercher à mentir sur la marchandise. Avec un titre tel que, le doute n’est effectivement pas permis et il faudrait quand même être un tantinet demeuré ou bien fraîchement émoulu pour attendre autre chose qu’une musique d’un autre âge...Afin d’illustrer ce vingt-deuxième album, les Norvégiens ont fait le choix d’une photographie qui prêtera probablement à sourire. Du pain béni pour tous ceux qui déjà crachaient sur ce qu’est devenu le groupe depuis maintenant deux bonnes décennies (si ce n’est davantage) et qui, par principe ou à raison, choisiront de ne même pas poser une oreille sur cette nouvelle offrande. Pour ma part, Fenriz et son énorme capital sympathie aidant probablement un peu, j’avoue trouver ce cliché particulièrement cool même si, rendons à César ce qui appartient à César, l’utilisation d’une fourche à des fins illustratives n‘a rien de bien nouveau dans le Black Metal puisqu’Ofryskje, l’un des tout premiers groupes de Hoest (Taake), le faisait déjà afin d’illustrer son unique démo sortie en 1997... Enfin, sans surprise et pour la quatrième fois consécutive, c’est aux Chaka Khan Studios qu’ont été enregistrés ces huit nouvelles compositions pour un résultat toujours aussi abrasif et dépouillé et par conséquent pas bien différent des précédents enregistrements de la formation effectués au sein de ce studio basé à Oslo.Si personne de sensée ne s’attendait évidemment à un quelconque revirement stylistique de la part de notre sympathique duo, le fait est malgré tout queréserve quelques bonnes surprises. Les Norvégiens nous en avaient d’ailleurs donné un avant-goût à travers ce morceau-titre dévoilé quelques semaines avant la sortie de l’album. Un titre mid-tempo peu surprenant de prime abord mais qui après environ une minute voit Darkthrone accélérer sérieusement la cadence le temps d’une longue séquence thrashisante certes poussiéreuse et rudimentaire mais néanmoins étonnante et surtout particulièrement jouissive. Évidemment, ce passage n’a rien de particulièrement extrême ou de très technique mais on ne va pas se mentir, après dix ans d’albums construits essentiellement sur la base de mid-tempos pour le moins répétitifs, entendre le duo s’adonner à nouveau à quelques cavalcades fait tout de même sacrément plaisir. Si ce passage est clairement le plus soutenu de l’album, on compte tout de même tout au long de cepas mal d’autres séquences assez dynamiques elles-aussi. De ces quelques brèves accélérations entendues sur "They Found One Of My Graves" à 1:04 ou 1:57 à "The Dry Wells Of Hell" et ce passage débuté aux alentours de 0:26 sur fond de toupa-toupa tranquille en passant par "Eat Eat Eat Your Pride" et ces autres séquences thrashisantes déroulées à 0:14 et 3:22 sans parler de tous ces moments peut-être un petit peu moins flagrants mais pour autant rythmés et entraînants, il ne fait pas l’ombre d’un doute que ceest l’album le plus dynamique de Darkthrone de ces dix dernières années.Pour le reste, Darkthrone n’a bien évidemment rien changé à sa formule et c’est une fois de plus au son d’un archaïque mélange de Heavy Metal, de Doom et de Proto Black Metal que les Norvégiens mènent leur danse pendant un petit peu plus de quarante-et-une minutes. Riffs décharnés qui résonnent au son d’accords rudimentaires mais néanmoins entêtants, rythmiques mid-tempo lancinantes, vocalises abrasives et parfois un brin hallucinées... Le tout exprimé à l’instar de It Beckons Us All....... le temps de compositions suffisamment concises pour ne pas faire de cette nature répétitive un sujet de dissension. Car le groupe à beau faire preuve de plus de nerfs et de vigueur tout au long de ces huit titres, certains titres font encore la part belle à ces longs passages enivrants et hypnotiques qui caractérisent la musique des Norvégiens depuis maintenant une bonne décennie. C’est le cas notamment sur "Siberian Thaw", "Deeply Rooted", "The Dry Wells Of Hell" et "Eon 4" qui tous les quatre offrent de plus ou moins long moments de ce genre. À la manière des deux précédents albums de la formation,nous offre également un titre instrumental intitulé "So I Marched To The Sunken Empire". À travers celui-ci, Darkthrone prolonge ce voyage à travers ces terres solitaires, désolées et meurtries entamé dès les premières notes de "They Found One Of My Graves" et entretenu tout au long de l’album par le biais de mélodies pleines d’évocations plus ou moins sinistres ainsi que par ce vocabulaire également sans équivoque employé autant dans les paroles qu’à travers ces intitulés de compositions. Bref, quiconque ayant pratiqué de près ou de loin la musique des Norvégiens ces dix dernières années ne sera aucunement étonné par ce que réserve dans son ensemble ce vingt-deuxième album malgré, effectivement, un beau sursaut dynamique des plus appréciables.À l’aube de ses quarante ans de carrière, Darkthrone continue son chemin sans se soucier un seul instant de ce que peut bien penser le reste du monde. Une attitude qui convainc et fait sourire autant qu’elle frustre et agace mais qui pour ce duo qui a déjà tout vécu et qui, rappelons-le tout de même, a marqué de manière définitive et immuable la scène Black Metal, semble finalement être la plus saine. Quoi qu’il en soit, alors que le chemin était tout tracé, Darkthrone a su insuffler un peu de fraicheur à sa formule en optant pour une recette en apparence identique mais une recette néanmoins bien plus dynamique que par le passé (et cela même si It Beckons Us All....... montrait déjà des signes allant dans ce sens. Encore une fois, ceux qui n’ont pas adhéré à ce virage Proto Black / Heavy / Doom opéré par les Norvégiens il y a une dizaine d’années ne changeront pas leur fusil d’épaule mais les autres apprécieront sûrement de constater que Darkthrone a repris un peu de poil de la bête et su insuffler à ce nouvel album (probablement l’un de ses meilleurs de ces dix dernières années) un regain de dynamisme pour le moins salutaire.

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