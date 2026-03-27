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Throat - Beyond The Devil's Shroud

Chronique
Throat Beyond The Devil's Shroud
Parmi la longue liste de nouvelles formations venues de Pologne on n’avait pas encore eu l’occasion d’évoquer THROAT, jeune trio vindicatif formé en 2019 et qui avait déjà fait sensation après une Démo puis un Ep particulièrement attractifs qui mettaient en valeur un Black Metal des origines à la production cradingue et à l’écriture très minimaliste. Poussant la radicalité plus loin que ses compatriotes de TOWARDS HELLFIRE et DOMINANCE le groupe livre ici quatre morceaux d’une durée conséquente où la finesse n'est pas à l’ordre du jour, vu que ça va être un déluge opaque et haineux exécuté de façon continue et sans que techniquement ça n’aille chercher bien loin car les gars ont clairement envie de nous emmener vers un tourbillon de rage, où les enfers et les orages sont constants créant ainsi un sentiment permanent de terreur. On aura donc compris qu’il ne faut pas s’attendre à quelque chose de révolutionnaire, et même si tout cela va rapidement montrer quelques limites liées notamment à une durée globale parfois inutilement rallongée l’ensemble bien que peu ragoûtant va clairement donner envie d’y revenir de temps à autre pour prendre sa dose de noirceur et de violence débridée… où ça parle de diable, de possession et d’occultisme authentique.

C’est d’ailleurs tout cela qui va immédiatement ressortir durant les dix minutes de « Beyond The Devil’s Shroud » qui va offrir un rendu sale, cradingue et sulfureux en proposant de longues plages de blasts débridées puis de bridage intense à l’opacité totale, entrecoupées de plans en mid-tempo remuant sur fond de riffing simplissime et de batterie en mode minimum syndical… avec donc un équilibre des forces permanent. Ne donnant jamais véritablement la sensation de se répéter malgré sa simplicité cette ouverture nous plonge dans des abîmes totalement obscures, où la lumière ne pénètre jamais et il faut tendre l’oreille pour distinguer les instruments dans cette masse grouillante d’où un côté amateur ressort avec délice sans que cela ne soit raté… bien au contraire, surtout que même en allant plus loin dans la simplicité ça reste redoutable. La preuve ici avec « Cain’s Mark » qui va jouer sur les deux visions antagonistes où brutalité incessante et lourdeur indécente vont se succéder régulièrement, emportant l’auditoire dans un vent glacial tourbillonnant où l’on est écrasé par l’ambiance générale sans signe de lassitude extérieure.

Cela confirmant donc que les gars savent aussi être efficaces en levant plus le pied et en allant encore plus à l’essentiel, et après une respiration bienvenue sous forme d’interlude (« Summerland ») retour aux fondamentaux avec l’excellentissime « Corrupted Flesh » où le sentiment d’oppression va être poussé à son paroxysme tant tout est ici mis à l’honneur, avec un niveau dantesque de fureur porté par quelques accents épiques du plus bel effet entre des rasades d’accélérations comme de ralentissements massifs. Tentaculaire mais toujours fluide et simple dans sa manière d’être joué ce titre est le sommet de ce disque, qui sans être un futur indispensable va quand même occuper correctement l’esprit quand la nuit et le désespoir sont là. Et même si à côté de tout cela le court « The Pact » va paraître plus faiblard de par un côté incisif plus frontal qui joue les montagnes russes de façon sympathique, mais sans parvenir à s’élever au niveau des choses entendues en amont… même si on n’a rien de particulier à reprocher à cette composition néanmoins plus neutre par rapport au reste.

En à peine plus d’une demi-heure tout est déjà terminé et de fait il est difficile de savoir si cela aurait tenu la route en jouant un peu plus longtemps, mais on se contentera volontiers de cela même s’il est vrai que ça devient prévisible et linéaire à la fin. Néanmoins on saluera ce travail de sape authentique et sincère qui même si pour l’instant manque encore de quelque chose pour espérer concurrencer la redoutable scène locale en a encore sans doute sous le capot, et l’on espère voir briller cela lors d’une prochaine livraison. A voir donc ce que proposera le combo dans la suite de ces aventures qui seront certainement intéressantes à suivre, et ce même si pour l’instant ça se place encore dans la deuxième division nationale il y a des ambitions pour espérer une promotion à l’échelon supérieur… à lui désormais de tenir compte des petits reproches parsemés ici et là pour revenir plus fort, plus intéressant… et ainsi tout dévaster sur son passage de manière vraiment marquante.
Thrasho Amazon Jean-Clint
27 Mars 2026 - 32 lectures

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Throat
Black Metal
2026 - Primitive Reaction
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Throat
 Throat
Black Metal - 2019 - Pologne		   

nouveaute
A paraître le 13 Mars 2026

tracklist
01.   Beyond The Devil's Shroud
02.   Cain's Mark
03.   Summerland
04.   Corrupted Flesh
05.   The Pact

Durée : 35 minutes

line up
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