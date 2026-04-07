Damnatio Ad Bestias - Martyr Incipit Chronique Martyr Incipit

Il faut savoir prendre son temps pour revenir ensuite plus fort, c’est exactement ce qu’il s’est passé pour le trio de Rennes qui après une pause de trois années suite à la sortie de la Démo « Winds Of Damnation » s’est remis en ordre de marche, uniquement pour le meilleur. En effet depuis cette seconde vie en 2023 le combo fort d’un nouveau line-up autour de son leader guitariste a enchaîné les concerts avant de mettre en boîte ce premier album, qui malgré une durée excessivement courte de vingt-cinq minutes va mettre tout le monde d’accord… et ce même si l’apport d’un ou deux titres supplémentaires n’aurait pas été de refus. Simple projet studio à l’origine le groupe a profité de ses mouvements en interne pour repartir du bon pied avec une thématique bien claire où l’hommage à la scène Death des 90’s est flagrante, vu que les vieux briscards ici présents lorgnent largement du côté de DEICIDE et MALEVOLENT CREATION… comme de la scène floridienne en général. Autant dire qu’on n’est pas là pour faire dans la finesse d’un point de vue musical comme textuel, car au niveau des paroles à l’instar du nom de la bande ça va raconter l’horreur des persécutions envers les chrétiens perpétrées à l’époque romaine par l’empereur Néron.



Bref on sait donc parfaitement où l’on va et il est évident que DAMNATIO AD BESTIAS n’a rien à envier à nombre de formations bretonnes de qualité que l’on a peut entendre depuis quelques temps (INFERN, VENEFIXION, ANTHARES…), et que l’entité a désormais les arguments qu’il faut pour rivaliser au niveau national. En effet on va être pris immédiatement à la gorge dès les premiers instants et jusqu’à la dernière seconde, vu que l’ensemble ne va jamais faiblir en attractivité ni en cadence… et ce même malgré une écriture (comme la technique globale) relativement rudimentaire et limite interchangeable d’un morceau à l’autre. Pourtant ce qui aurait pu passer pour un défaut va ici être une force vu que chacune des six plages ici présentes possède un petit plus qui fait toute la différence, avec en prime un soupçon de personnalité pour qu’on arrive à les différencier.



Nulle trace ici d’intro inutile, d’interlude briseur de dynamique ou d’outro servant de remplissage… ici tout est brut de décoffrage, sombre et violent sans jamais en faire des caisses, ce que « Abominations Of The One God » va mettre de suite en avant en proposant un dynamisme de dingue via un enchaînement continu de passages où ça tabasse sévère entrecoupés de plans en mid-tempo redoutables et propices au headbanging, tout cela sans jamais ralentir l’allure. Car nulle trace ici de ralentissements histoire de donner le ton d’entrée avec simplicité et efficacité où les riffs aiguisés portés par une production abrasive et granuleuse font leur office, avec en prime un batteur qui privilégie le groove à la débauche technique et un chant qui n’est pas sans rappeler celui du regretté Brett Hoffmann. Et si cette première composition montrait sa sobriété dans l’écriture « Mass Apostasy » va pousser l’idée plus loin en allant encore frontalement dans l’exécution tout en étant plus violent dans ses blasts comme dans l’entrain généralisé… qui voit cependant un soupçon de lourdeur afin d’épaissir l’ensemble, et ajouter de la noirceur à un rendu général qui en possédait déjà énormément. Ça va donc à l’essentiel sans se poser de questions et là encore le résultat est à la hauteur des attentes, ce qui sera le cas jusqu’au bout… comme d’abord avec le plus équilibré « BloodFeast » qui lève le pied de façon plus marquée.



Effectivement ici si la rapidité n’est pas oublié l’ensemble va se montrer plus homogène n’hésitant pas à jouer le grand écart en permanence sans pour autant oublier d’être fluide, misant donc sur un relatif équilibre des forces qui prouve que ses auteurs savent aussi être redoutables même en étant moins explosifs… ce que « Gardens Of Decadence » va démontrer plus fermement en se montrant rampant à souhait. Si quelques influences Punk émergent ici et là priorité est ici donnée à un rendu massif et putride particulièrement écrasant et qui fait mal à la nuque avec toujours autant de plaisir, vu qu’on y retrouve autant la brutalité débridée que l’assommoir pachydermique. Mais afin d’éviter tout ennui ce bridage ne va pas s’éterniser, vu que dès « Punished Into Submission » qui déboule dans la foulée on va retrouver une primitivité totale car ça ne ralentit jamais et joue à fond les ballons avec juste quelques légères variations, sans pour autant baisser la cadence… offrant donc une fois encore quelque chose d’hyper entraînant qui donne envie d’aller fracasser tout sur son passage. Constat identique sur la conclusion « The Beheading » où là encore deux opposés bien distincts vont se faire entendre, vu qu’après une trombe tempétueuse en guise d’ouverture ce sont des gros trains de sénateurs opaques et inquiétants qui vont prendre toute la place jusqu’au bout. Tout cela offre donc un rendu cohérent qui nous gratifie même en hommage à Glen Benton et ses sbires via l’extrait tiré de « La dernière tentation du christ » de Martin Scorcese présent ici lors des ultimes secondes de cette galette, et que l’on peut entendre en introduction du fameux « Once Upon The Cross ».



Si donc tout cela reste dans la droite lignée des célèbres disques du Morrisound Studio nos trois français ne jouent pas uniquement le copier-coller, vu que même si l’on y retrouve nombre de passages que l’on peut entendre chez untel ou sur tel long-format le rendu général passe tranquillement et sans coup férir vu que la qualité est constamment au rendez-vous. Autant dire qu’avec tout cela les Rennais réussissent aisément leur examen de passage en se calant directement dans le haut du panier hexagonal en matière de Death Metal intense et sans concessions (en attendant les nouvelles réalisations d’IRON FLESH et BALANCE OF TERROR), qui prouve que le rétro a toujours la cote et qu’il sait être encore mis à l’honneur par des musiciens doués et talentueux qui privilégient le collectif à l’individuel. En espérant donc que cela ne soit que le début d’une belle aventure et qu’elle ne reste pas sans suite (en gagnant en prime en visibilité sur un autre label que WITCHES BREW au catalogue inégal), car il y a de quoi faire très mal aux plus consentants comme récalcitrants… les deux seront de toute façon comblés de la manière dont c’est fait et en redemanderont aussi, c’est une certitude.

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2026 - Witches Brew Death Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Damnatio Ad Bestias

Death Metal - 2017 - France

nouveaute A paraître le 20 Mars 2026

écoutez Abominations of the One God

Mass Apostasy

BloodFeast

Gardens of Decadence

Punished Into Submission

The Beheading

tracklist 01. Abominations Of The One God 02. Mass Apostasy 03. BloodFeast 04. Gardens Of Decadence 05. Punished Into Submission 06. The Beheading

Durée : 25 minutes

line up Morg / Chant - Basse

Boar / Guitare - Chant

D.B.A. / Batterie

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