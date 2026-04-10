Cruel Force - Haneda Chronique Haneda





Il faut dire qu’on va être mis tout de suite dans le bain avec l’introduction « The Cross » qui offre une grosse louche de Heavy mêlée à une profonde mélodie remplie d’accents nostalgiques, sans tomber dans le kitch ni l’excès moderne… tout cela servant de parfait lancement à « Whips A Swinging » qui va mettre directement en avant la facette la plus vindicative des teutons. Car jouant à fond la carte de la vitesse à ses deux extrémités et de façon dominante cette composition ne s’embarrasse pas d’éléments inutiles, en misant ici sur l’explosivité via des riffs découpés à l’affûtage impressionnant et tout en se laissant aller à de courts ralentissements en mid-tempo pour mieux relancer l’allure et offrir un court moment de respiration au milieu de ce déluge de violence. Cela va d’ailleurs aller plus loin sur « Savage Gods » aux éléments plus rudimentaires et qui ne débande jamais, tout en n’étant jamais lassant par l’ajout de nombreux roulements de toms à l’ancienne et d’un dynamisme permanent où l’on a envie de taper du pied comme un forcené. Tout ceci montre donc toute la qualité de cette doublette d’ouverture, qui ouvre en beauté une galette dont le ressenti positif va rester jusqu’à l’ultime seconde de la dernière plage pour notre plus grand plaisir.



En effet on va avoir droit par la suite à d’excellentes choses que ce soit de façon simple et directe comme relativement élaborée, vu que pour le premier point on n’aura rien à reprocher à l’impeccable « Sword Of Iron » aux deux versants opposés (brutal et mélodique) qui s’agglomèrent aisément l’un avec l’autre, et où là encore le sentiment d’un âge passé se fait ressentir. Retrouvant leur versant vindicatif les mecs nous sortent ensuite le très Punk « Warlords » qui n’en oublie cependant pas de miser sur l’alternance… s’offrant même du ralentissement afin d’obscurcir un peu plus encore leur musique qui ici montre un large éventail de leur palette de jeu. Cela prouve donc qu’ils savent être consistants même en étoffant leur écriture (bien qu’on aurait aimé que ça s’éternise un peu moins)… chose que « Black Talon » va oublier en revenant aux fondamentaux débridés (même si on aura droit à du lead plaintif idéal pour amener un peu de recueillement avant et après la bataille), et surtout avec « Titan’s Awakening » à l’énergie décomplexée et remuante à souhait vu que ça oscille en continu entre accélérations massives et médium insolent où le headbanging est de mise.



Et bien calé entre tout ça on va pouvoir aussi entendre le sympathique instrumental « Crystal Skull » qui sans rien amener d’indispensable à l’ensemble va faire parfaitement le boulot, avec sa rythmique qui ronronne tranquillement et ses nombreux solos éparpillés tout du long où ça monte haut dans les étoiles à l’instar du break basé sur des arpèges où la douceur est de mise. Terminant les hostilités par le long « Haneda » et ses neuf minutes au compteur où le quartet reprend l’essentiel des choses entendues précédemment sans surprises notables, mais avec toujours la même efficacité et ici on navigue entre deux styles et deux ambiances antagonistes mais complémentaires… confirmant donc la très grande forme actuelle de CRUEL FORCE qui sans rien révolutionner continue à distiller la bonne parole avec envie et énergie.



Alors oui ça finit par se ressembler à la longue et la construction générale est assez similaire du début à la fin mais on ne s’ennuie jamais et surtout l’attention reste constante sans aucun décrochage auditif, preuve donc de l’efficacité de l’ensemble surtout qu’on sent bien que chacun des musiciens ici présents jouent le collectif avant l’intérêt personnel vu qu’ils ont peaufiné leur partition à outrance afin d’être le plus complet possible. Osant donc un peu plus qu’auparavant mais sans pour autant changer quoi que ce soit dans leur formule initiale les résidents du Baden-Württemberg prouvent une fois encore qu’ils ont bien fait de relancer la machine après ce long silence… le prix à payer sans doute pour revenir plus fort qu’avant, et gagner enfin la visibilité qui leur était passée sous le nez auparavant. Car les voilà désormais établis au sein de la scène extrême de leur pays… un signe de réussite donc, et on peut légitimement penser que dans le futur de nouveaux galons seront posés afin d’être désormais le nom qu’on attend lors de festivals, et plus seulement l’excellente première partie qu’on est content de voir mais qui laisse un sentiment de trop-peu une fois quitté la scène. Revenu aux affaires après une décennie d’arrêt et le très réussi « Dawn Of The Axe » le quatuor d’outre-Rhin aura mis deux ans et demi pour lui donner une suite et publier ainsi le quatrième album de son histoire tourmentée, où évidemment on s’attend à avoir un copier-coller de ses précédentes sorties. On a effectivement l’habitude à ce que le combo ne change jamais son fusil d’épaule en proposant à chaque fois un bon vieux Black/Thrash à l’ancienne, joué majoritairement à toute berzingue et tête baissée sans avoir idée de vraiment ralentir l’allure. Et effectivement c’est exactement ce schéma-là qui va être à l’honneur et combler facilement tous les fans de l’entité qui n’attendent que ça, sans demander une quelconque évolution musicale… il faut dire que les gars maîtrisent toujours très bien leur sujet et qu’on va ainsi voir défiler ce disque sans temps mort ni l’envie de regarder sa montre pour savoir où on l’en est. Car ne se contentant pas de tout miser sur la rapidité la bande sait aussi captiver son auditoire en proposant avec fluidité nombre d’arrangements guitaristiques remplis de nostalgie, où se mêlent la radicalité des premiers SLAYER avec des passages entraînants épiques dignes de la grande époque d’IRON MAIDEN… tout cela permettant donc d’offrir un enregistrement plus dense et varié qu’on ne pourrait le croire initialement.Il faut dire qu’on va être mis tout de suite dans le bain avec l’introduction « The Cross » qui offre une grosse louche de Heavy mêlée à une profonde mélodie remplie d’accents nostalgiques, sans tomber dans le kitch ni l’excès moderne… tout cela servant de parfait lancement à « Whips A Swinging » qui va mettre directement en avant la facette la plus vindicative des teutons. Car jouant à fond la carte de la vitesse à ses deux extrémités et de façon dominante cette composition ne s’embarrasse pas d’éléments inutiles, en misant ici sur l’explosivité via des riffs découpés à l’affûtage impressionnant et tout en se laissant aller à de courts ralentissements en mid-tempo pour mieux relancer l’allure et offrir un court moment de respiration au milieu de ce déluge de violence. Cela va d’ailleurs aller plus loin sur « Savage Gods » aux éléments plus rudimentaires et qui ne débande jamais, tout en n’étant jamais lassant par l’ajout de nombreux roulements de toms à l’ancienne et d’un dynamisme permanent où l’on a envie de taper du pied comme un forcené. Tout ceci montre donc toute la qualité de cette doublette d’ouverture, qui ouvre en beauté une galette dont le ressenti positif va rester jusqu’à l’ultime seconde de la dernière plage pour notre plus grand plaisir.En effet on va avoir droit par la suite à d’excellentes choses que ce soit de façon simple et directe comme relativement élaborée, vu que pour le premier point on n’aura rien à reprocher à l’impeccable « Sword Of Iron » aux deux versants opposés (brutal et mélodique) qui s’agglomèrent aisément l’un avec l’autre, et où là encore le sentiment d’un âge passé se fait ressentir. Retrouvant leur versant vindicatif les mecs nous sortent ensuite le très Punk « Warlords » qui n’en oublie cependant pas de miser sur l’alternance… s’offrant même du ralentissement afin d’obscurcir un peu plus encore leur musique qui ici montre un large éventail de leur palette de jeu. Cela prouve donc qu’ils savent être consistants même en étoffant leur écriture (bien qu’on aurait aimé que ça s’éternise un peu moins)… chose que « Black Talon » va oublier en revenant aux fondamentaux débridés (même si on aura droit à du lead plaintif idéal pour amener un peu de recueillement avant et après la bataille), et surtout avec « Titan’s Awakening » à l’énergie décomplexée et remuante à souhait vu que ça oscille en continu entre accélérations massives et médium insolent où le headbanging est de mise.Et bien calé entre tout ça on va pouvoir aussi entendre le sympathique instrumental « Crystal Skull » qui sans rien amener d’indispensable à l’ensemble va faire parfaitement le boulot, avec sa rythmique qui ronronne tranquillement et ses nombreux solos éparpillés tout du long où ça monte haut dans les étoiles à l’instar du break basé sur des arpèges où la douceur est de mise. Terminant les hostilités par le long « Haneda » et ses neuf minutes au compteur où le quartet reprend l’essentiel des choses entendues précédemment sans surprises notables, mais avec toujours la même efficacité et ici on navigue entre deux styles et deux ambiances antagonistes mais complémentaires… confirmant donc la très grande forme actuelle de CRUEL FORCE qui sans rien révolutionner continue à distiller la bonne parole avec envie et énergie.Alors oui ça finit par se ressembler à la longue et la construction générale est assez similaire du début à la fin mais on ne s’ennuie jamais et surtout l’attention reste constante sans aucun décrochage auditif, preuve donc de l’efficacité de l’ensemble surtout qu’on sent bien que chacun des musiciens ici présents jouent le collectif avant l’intérêt personnel vu qu’ils ont peaufiné leur partition à outrance afin d’être le plus complet possible. Osant donc un peu plus qu’auparavant mais sans pour autant changer quoi que ce soit dans leur formule initiale les résidents du Baden-Württemberg prouvent une fois encore qu’ils ont bien fait de relancer la machine après ce long silence… le prix à payer sans doute pour revenir plus fort qu’avant, et gagner enfin la visibilité qui leur était passée sous le nez auparavant. Car les voilà désormais établis au sein de la scène extrême de leur pays… un signe de réussite donc, et on peut légitimement penser que dans le futur de nouveaux galons seront posés afin d’être désormais le nom qu’on attend lors de festivals, et plus seulement l’excellente première partie qu’on est content de voir mais qui laisse un sentiment de trop-peu une fois quitté la scène.

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2026 - Shadow Kingdom Records Black / Thrash notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Cruel Force

Black / Thrash - 2008 - Allemagne

nouveaute A paraître le 27 Mars 2026

écoutez The Cross

Whips-A-Swinging

Savage Gods

Sword of Iron

Crystal Skull

Warlords

Black Talon

Titan's Awakening

Haneda

tracklist 01. The Cross 02. Whips-A-Swinging 03. Savage Gods 04. Sword Of Iron 05. Crystal Skull 06. Warlords 07. Black Talon 08. Titan’s Awakening 09. Haneda

Durée : 43 minutes

line up Michael Dall / Chant

Kevin M. / Guitare

Spider / Basse

GG Alex / Batterie

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Dawn Of The Axe

2023 - Shadow Kingdom Records

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