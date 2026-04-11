Ildfar - Der ligger et land Chronique Der ligger et land

Alors ça, c’est ce qu’on appelle une putain de surprise ! Mais avant d’expliquer laquelle, resituons. En 2021 et 2023, ILDFAR avait sorti deux très bons albums, reposant sur une solide base de black metal classique, parfaitement saupoudrée de petits apports constants et variés. Le premier était paru chez Northern Silence Productions, le second chez Wolfspell Records. J’invite d’ailleurs à relire mes chroniques à leur sujet. Puis, en 2024, une suite est passée totalement inaperçue : Sorrowful Echoes of Perdition. Et la faute ne tient pas seulement à une sortie en autoproduction, mais aussi à une orientation décevante, mettant en avant un black sans surprise, débarrassé de ces sonorités atypiques qui faisaient sa différence. J’avais donc décidé de ne plus suivre le Norvégien par la suite. Mais le fait qu’il retrouve un label, et pas des moindres, m’a tout de même poussé à retenter l’expérience. Merci donc à Purity Through Fire, car c’est grâce à lui que j’ai pris une putain de surprise… et une sacrée baffe.



Favn, multi-instrumentiste derrière ILDFAR, fait ici un véritable retour en arrière, tout en bifurquant vers la direction opposée. Les deux premiers albums regorgeaient d’éléments variés qu’il avait délaissés sur le troisième ; cette fois, c’est l’inverse : le black passe au second plan pour laisser pleinement s’exprimer ces influences. Folk, pagan, post-rock, atmosphérique… Et attention, c’est réussi. Très, très réussi même. Grand amateur de GRIFT, de GLÄDJEKÄLLOR, de RITUALMORD ou encore de LIK, je ne peux qu’apprécier des compositions qui s’inscrivent dans cette lignée. D’autant que l’ensemble fait preuve d’une maturité remarquable, installant immédiatement une atmosphère immersive. Nostalgie, introspection, nature, mysticisme… tout y est.



La musique est simple, mais d’une beauté saisissante, touchant rapidement l’âme et le cœur. L’ensemble est encore sublimé par des vocaux clairs, majoritaires. Et oui, moi aussi, je suis généralement méfiant face à des chants trop inoffensifs, mais ici, ils sont parfaitement maîtrisés et servent idéalement les ambiances. C’est notamment grâce à eux que « Under maanen », « Vi minnes » et le plus black metal « Naar alt der svartner » atteignent des sommets. Je suis conquis par l’album dans son ensemble, mais ces trois morceaux en particulier déclenchent quelque chose de profondément enfoui dans mon petit cervelet. 10/10 pour eux. Un album entier à ce niveau, et je devenais complètement dingo.



Quel retour. Quelle surprise. Je ne suis pas certain que tout le monde applaudira, mais ceux qui sont sensibles à ce style devraient largement partager mon enthousiasme.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2026 - Purity Through Fire Black Metal Folk notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Ildfar

Black Metal Folk - 1994 - Norvège

nouveaute A paraître le 12 Avril 2026

tracklist 01. Urgaard 02. Hjemkomsten 03. Under maanen 04. En svunnen tid 05. Vi minnes 06. Naar alt der svartner 07. Solen vekker dalen 08. Dom over hver en doed 09. Natteskygger 10. Der ligger et land 11. Voktere av tid 12. Svartsinn

Durée : 41:18

voir aussi Ildfar

Som vinden farer vil

2021 - Northern Silence Productions Ildfar

Nattemørkets kall

2023 - Wolfspell Records

Essayez aussi Windir

Arntor

1999 - Head Not Found Agalloch

Faustian Echoes (EP)

2012 - Dämmerung Arts Ungfell

Tôtbringære

2017 - Graceless Recordings Dawn Ray'd

The Unlawful Assembly

2017 - Halo of Flies Records / Feast Of Tentacles / Action Now! Goatmoon

Voitto tai Valhalla

2014 - Werewolf Records

