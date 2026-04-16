Vomitory - In Death Throes Chronique In Death Throes





Pas de suspens inutile, « In Death Throes » est bel et bien le digne successeur de



Après mes premières écoutes, je me voyais placer ce nouvel effort juste un poil en-dessous de son prédécesseur mais au fil du temps ce 7,5 que j’avais en tête a fini par se muer en un mérité 8/10 car je pense que j’aurai finalement autant envie de ressortir « In Death Throes » que En 2023 Vomitory nous faisait avec l’excellent « All Heads Are Gonna Roll » un come back aussi jouissif qu’inespéré, après un long hiatus de douze ans. On sentait alors que l’envie semblait belle et bien revenue et qu’il ne s’agissait pas d’un simple petit coucou éphémère, cela se confirme donc avec la sortie il y a quelques jours de son successeur « In Death Throes », toujours chez les Américains de Metal Blade Records. Avec sa très chouette pochette signée ici encore Giannis Nakos, cette nouvelle galette voit également l’arrivée d’un nouveau six-cordiste en la personne de Christian Fredriksson (que l’on retrouve chez les très bons thrasheux d’Inferior), pas de changement majeur donc à craindre, de toute façon on sait tous parfaitement que Vomitory fait partie de ces groupes desquels il ne faut attendre aucun revirement stylistique mais simplement croiser les doigts pour que l’inspiration soit au rendez-vous. Alors, qu’a donc de bon à nous offrir ce dixième opus de mes chouchous suédois ? Allaient-ils poursuivre sur la lancée qualitative initiée il y a trois ans ou à nouveau marquer le pas comme sur le fadasse « Opus Mortis VIII » Pas de suspens inutile, « In Death Throes » est bel et bien le digne successeur de « All Heads Are Gonna Roll » et à ce titre tout fan de Vomitory digne de ce nom ne devrait pas être déçu tant la patte des natifs de Karlstad est reconnaissable dès les premières secondes d’une piste d’ouverture très véhémente. Le style n’a pas bougé d’un iota et c’est tant mieux, Vomitory étant clairement de ces groupes pour lesquels je me contenterai volontiers d’albums de qualité sans s’essayer à s’ouvrir à plus de diversité tant le style me sied intrinsèquement. Franchement ce death gras et groovy qui sait se faire bien brutal avec de gros blasts des familles accompagnant des riffs de bûcheron alternés de tremolos, de rythmiques d-beat ou skank beat pied au plancher et de passages thrashisant absolument irrésistibles… moi je suis totalement client. Emmenés par le growl rocailleux et grumeleux d’un Erik Rundqvist qui n’a rien perdu de sa hargne, ces dix nouvelles pistes compileront donc toutes les facettes du groupe : de la plus brutale (pour ne pas dire brutasse) avec ces blats mitraillette de l’increvable Tobias Gustafsson accompagnant ce riffing à la fois tranchant et lourd du grand frère Urban (tous deux membres originels du groupe depuis « Raped In Their Own Blood ») (difficile de citer un passage tant ils sont nombreux mais déjà l’entame de « Rapture In Rupture » ou « For Gore And Country » en mettra quelques uns sur les rotules, « Forever Scorned » à 25’’) à la plus groovy avec tous ces passages ultra accrocheurs (« For Gore And Country » à 19’’, le début de « Wrath Unbound » puis à 2’08, « Cataclysmic Fleshfront » à 2’29) ou baignés de thrash absolument irrésistibles (« Cataclysmic Fleshfront » à 16’’, le début de « Two And A Half Man » bordel de couilles !!) sans oublier quelques petites mélodies à la suédoise par ci par là (« Wrath Unbound », « Oblivion Protocol ») ainsi que le le travail des solos de l’ami Fredriksson franchement intéressant et de plus en plus présent dans le style du groupe, c’est probablement ici le seul tout petit changement qui laissait déjà pointer le bout de son nez sur « All Heads Are Gonna Roll » sur lequel notre homme avait déjà planté quelques leads bienvenues. Et quand le quatuor ne donne pas dans le mode secougae de tête supersonique, c’est pour mieux vous briser la nuque sur ces ralentissements bien lourds (la fin de « For Gore And Country », la fin de « Two And A Half Men », « Oblivion Protocol » à 2’15). Évidemment d’aucuns diront que le style est redondant et que Vomitory ne fait que ressortir le même album, ce n’est pas totalement faux mais au risque de me répéter je m’en contrefous tellement ce groupe me met les poils. Non franchement osez me dire que vous arrivez à ne pas secouer la tête sur des titres comme « For Gore And Country », « Cataclysmic Fleshfront », le début jouissif de « Two And A Half Men » ou encore « Erased In Red » et cette intro au riff Slayeresque.Après mes premières écoutes, je me voyais placer ce nouvel effort juste un poil en-dessous de son prédécesseur mais au fil du temps ce 7,5 que j’avais en tête a fini par se muer en un mérité 8/10 car je pense que j’aurai finalement autant envie de ressortir « In Death Throes » que « All Heads Are Gonna Roll » (et les précédents évidemment !). Trente-sept minutes et dix titres menés pied au plancher pour ce dixième album des vétérans suédois, un album qui file droit au but sans s’encombrer de fioriture et je loue tous les jours Odin pour ce retour sur le devant de la scène, surtout avec une telle rage et une telle efficacité. Certes Vomitory ne sera jamais Entombed ou Dismember mais il gardera toujours sa place à part dans mon petit cœur d’artichaut de metalhead.

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