A Very Old Ghost Behind The Farm - Canes Gothi ! Chronique Canes Gothi !

A VERY OLD GHOST BEHIND THE FARM (lui est sûr de ne jamais avoir d’homonymes), j’ai d’abord pris soin d’écouter quelques extraits des sorties précédentes, notamment Ikea concernant le côté un peu fourre-tout d’un sludge croisé au black doom metal, ma surprise s’avère d’autant plus grande en découvrant Canes Gothi !, LP qui aura mis douze longues années à nous parvenir.



Renforcés par un second guitariste, Matagrabe, les Toulousains reviennent avec sept nouvelles compositions dont le format, tout du moins en termes de durée, se rapproche de stoner rock est désormais dominante même si le doom n’est jamais loin (« Whitemoore’s Fog »), si bien que je pense régulièrement à CROWBAR,



Ainsi, les quarante-deux minutes oscillent entre big rock américain (« Vicious Seeds » ; « Deceiver » ; « The Crippled Pair ») qui sent le marécage et tempos plus lourds, dynamiques pourtant, la formation parvenant toujours à rester sur le fil et à ne jamais s’embourber dans d’interminables plans ralentis, bien aidée par un chant rageur parfaitement dans le ton. Un mot également sur la production, adéquate pour mettre en lumière des morceaux certes simples mais habilement construits, misant avant tout sur l’impact en l’absence de subtilités : pas de voix claires (à peine quelques relents black à l’occasion), peu de solos (hélas pas le point fort), pas de ponts alambiqués, seul l’essentiel subsiste.



De mon point de vue, ce repositionnement de la musique sur des terrains moins sombres a été bénéfique au quatuor et si ce dernier ne gagne pas en originalité, il me semble désormais plus facilement lisible, plus abordable également, sans sacrifier les ambitions initiales. Un retour intéressant donc qui méritera l’attention des amateurs des formations susmentionnées, d’autant que les beaux jours approchent et que si Sakrifiss nous parle de la neige dans sa dernière



Au risque de paraître cliché, je reste néanmoins persuadé que l’efficacité de Canes Gothi ! se révèlera pleinement en concert. Devant le faible enthousiasme de mes prédécesseurs concernant la carrière d’(lui est sûr de ne jamais avoir d’homonymes), j’ai d’abord pris soin d’écouter quelques extraits des sorties précédentes, notamment La came crude (2014). Si je me range de fait du côté de l’avis d’concernant le côté un peu fourre-tout d’uncroisé au, ma surprise s’avère d’autant plus grande en découvrant, LP qui aura mis douze longues années à nous parvenir.Renforcés par un second guitariste,, les Toulousains reviennent avec sept nouvelles compositions dont le format, tout du moins en termes de durée, se rapproche de Primary Septagon , c’est-à-dire plus « chanson » que performance de marathonien. Cela dit, la comparaison s’arrêtera là car, à bien y regarder, le style pratiqué aujourd’hui a grandement évolué. En bien, en mal, je ne saurais le dire mais il me semble que la dimensionest désormais dominante même si len’est jamais loin (« Whitemoore’s Fog »), si bien que je pense régulièrement à DOWN SLEEP (le riff introductif de « Bleeding Doors ») et, l’air de rien, ça le fait plutôt bien.Ainsi, les quarante-deux minutes oscillent entreaméricain (« Vicious Seeds » ; « Deceiver » ; « The Crippled Pair ») qui sent le marécage et tempos plus lourds, dynamiques pourtant, la formation parvenant toujours à rester sur le fil et à ne jamais s’embourber dans d’interminables plans ralentis, bien aidée par un chant rageur parfaitement dans le ton. Un mot également sur la production, adéquate pour mettre en lumière des morceaux certes simples mais habilement construits, misant avant tout sur l’impact en l’absence de subtilités : pas de voix claires (à peine quelques relentsà l’occasion), peu de solos (hélas pas le point fort), pas de ponts alambiqués, seul l’essentiel subsiste.De mon point de vue, ce repositionnement de la musique sur des terrains moins sombres a été bénéfique au quatuor et si ce dernier ne gagne pas en originalité, il me semble désormais plus facilement lisible, plus abordable également, sans sacrifier les ambitions initiales. Un retour intéressant donc qui méritera l’attention des amateurs des formations susmentionnées, d’autant que les beaux jours approchent et que sinous parle de la neige dans sa dernière vidéo , ici c’est plutôt la chaleur suffocante d’un mois d’août qui sera invoquée.Au risque de paraître cliché, je reste néanmoins persuadé que l’efficacité dese révèlera pleinement en concert.

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