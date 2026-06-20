chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
251 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Exorcizphobia
 Exorcizphobia - Neurosis Un... (C)
Par Niktareum		   
Portrayal Of Guilt
 Portrayal Of Guilt - …Begin... (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 14 Juin 2026
 Les news du 14 Juin 2026 - ... (N)
Par Lestat		   
Coffret de bijoux
 Coffret de bijoux - Lose My... (C)
Par Seb`		   
Ablation
 Ablation - Lethal Abuse (EP) (C)
Par Sosthène		   
Messalina
 Messalina - Golden Wounds (EP) (C)
Par gulo gulo		   
Neurosis
 Neurosis - An Undying Love ... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 11 Juin 2026
 Les news du 11 Juin 2026 - ... (N)
Par isotaupe		   
DGS
 DGS - Delusional Grasp Of S... (C)
Par Jean-Clint		   
Bitter Branches
 Bitter Branches - Let's Giv... (C)
Par Ikea		   
Anasarca
 Anasarca - Achlys (C)
Par Sosthène		   
Converge
 Converge - Hum Of Hurt (C)
Par gulo gulo		   
Eximperitus
 Eximperitus - Meritoriousne... (C)
Par Sagamore		   
Iron Maiden
 Iron Maiden - Senjutsu (C)
Par Keyser		   
Dimmu Borgir
 Dimmu Borgir - Grand Serpen... (C)
Par Jean-Clint		   
Ural
 Ural - Anthropic Genetic In... (C)
Par Sosthène		   
Skelethal
 Skelethal - Transmogrificat... (C)
Par AxGxB		   
Pendrak
 Pendrak - S/T (C)
Par Val		   

Illdisposed - Four Depressive Seasons

Chronique
Illdisposed Four Depressive Seasons
La production pourra certes aujourd’hui sembler en déficit de puissance (et encore, le boulot des ingénieurs de l’époque reste d’une incroyable actualité), les Danois d’ILLDISPOSED ont pourtant fait les gorges chaudes de l’année 1993 dès leur premier album. Il faut reconnaître que se pointer sur le devant de la scène mondiale avec dans sa besace une pièce de l’envergure de ce Four Depressive Seasons, cela avait de quoi impressionner la concurrence, y compris américaine, à juste titre. Nombreux sont ceux qui ont dû pisser dans leur froc en découvrant ces neuf morceaux, et merci bien.

Pourtant, le quatuor ne cherche absolument pas à draguer sur les terres de l’Oncle Sam, il sera au contraire dès ce LP le dépositaire officiel d’un son, d’un style vraiment propre à son pays que bien d’autres essaieront par la suite de s’approprier, en vain. Au mieux pourrions-nous citer PANZERCHRIST sur ces cinq premiers efforts, ce qui est déjà énorme, mais en dehors de lui personne n’a sérieusement pris la relève de cette forme de death metal européen bien compris : épais, gras, groovy comme jamais, sortant déjà des clichés du putride, complètement différent de l’école suédoise.

À l’écoute de ces compositions, je comprends mieux ceux qui ont pu être déçus par Submit en 1995 car il sonne effectivement étonnamment boursoufflé au regard du contenu de ce LP : un death incarnant la gestuelle du balancement de tête, du petit pas chaloupé, une espèce de nonchalance brutale où les breaks ravageurs côtoient la radicalité d’accélérations titanesques, avec en prime un vocaliste incroyable en la personne de Bo Sommer. Le type passe sans sourciller de raclements à la Martin van Drunen aux growls profonds, cordes vocales nappées de saindoux. Une voix que je qualifierais d’onctueuse si je ne craignais pas le ridicule de l’adjectif au sein d’un article consacré au metal extrême. Allez, on va dire que je m’en fous.

De piste en piste, le constat s’impose : nous sommes sur un disque « zéro déchet », y compris lorsque les mecs se lancent dans les près de huit minutes d’« A Deathwork Orange… the Winter of Our Discontempt » : on aurait pu se dire qu’il est bien prétentieux de la part de petits nouveaux que de chercher à faire ainsi du zèle. Bah, crève. Le titre est dingue, varié, bourré d’alternances de plans, de trouvailles à l’image de ces quelques chœurs féminins datés mais finalement géniaux. Même au sujet des solos je ne trouverai rien à redire : Lasse Bak n’a certes rien d’un génie mais ses interventions font systématiquement mouche, bien heavy, pleines de feeling, termes à la con j’en conviens mais qui décrit cependant plutôt bien son boulot monstrueux sur cet album où il nous régale surtout de rythmiques à l’épaisseur digne d’une couenne de porc.

Il n’est d’ailleurs pas le seul à régaler sur cette galette, chacun à son poste délivrant une performance énormissime à une époque où, je le crois, il était moins simple de sonner comme un tueur, surtout lorsqu’on dispose de peu de moyens. Ainsi, « Inherit the Wind » prend des airs de classique, « Reversed » tétanise, « Weeping Souls of Autumn Desire » laisse à penser que le heavy metal reste une influence importante dans la façon d’agencer les harmonies de guitares mais, surtout, c’est bien ce rythme global de marteau-pilon qui rend dingue, ces mid-tempos écrasants, cette ossature lourde pour une approche résolument novatrice. À ce niveau, il serait injurieux de parler de débuts prometteurs, les mecs se pointent et mettent une claque d’envergure grâce à des morceaux solides, une attitude, un son, un style, un peu à l’image de MORGOTH même si les approches diffèrent.

Évidemment c’est une branlée, évidemment c’est à connaître.
Thrasho Amazon Sosthène
20 Juin 2026 - 96 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Illdisposed
Death Metal
1993 - Progress Red Labels
0 - Progress Red Labels
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Illdisposed
 Illdisposed
Death Metal - 1991 - Danemark		   

formats
  • CD / 0 - Progress Red Labels

tracklist
01.   Forbidden Summer Poetry  (03:55)
02.   Reversed  (05:08)
03.   Weeping Souls of Autumn Desires  (05:54)
04.   Life Equals Zero (A Love Song)  (04:33)
05.   A Deathwork Orange... ...the Winter of Our Discontempt  (07:42)
06.   Wardance of the Technocracy  (05:36)
07.   Never Ceasing Melancholic Spring  (05:05)
08.   Inherit the Wind  (04:52)
09.   With the Lost Souls on Our Side  (04:40)

Durée : 47:25

line up
voir aussi
Illdisposed
 Illdisposed
There Is Light (But It's Not For Me)
2011 - Massacre Records		   
Illdisposed
 Illdisposed
Kokaiinum
2001 - DieHard Music		   
Illdisposed
 Illdisposed
Reveal Your Soul For The Dead
2019 - Massacre Records		   
Illdisposed
 Illdisposed
The Prestige
2008 - AFM Records		   
Illdisposed
 Illdisposed
1-800 Vindication
2004 - Roadrunner Records		   

Essayez aussi
Witch Vomit
 Witch Vomit
Abhorrent Rapture (EP)
2021 - 20 Buck Spin Records		   
Gruesome
 Gruesome
Savage Land
2015 - Relapse Records		   
Demonical
 Demonical
World Domination
2020 - Agonia Records		   
Verminous
 Verminous
Impious Sacrilege
2003 - Xtreem Music		   
Sadistic Intent
 Sadistic Intent
Ancient Black Earth (EP)
1997 - Dark Realm Records		   

Illdisposed
Four Depressive Seasons
Lire la chronique
Supuration/S.U.P.
Hegemony (Rééd.)
Lire la chronique
Deliverance
The Voyager Golden Banquet
Lire la chronique
Exorcizphobia
Neurosis Unbound
Lire la chronique
Psalm
Psalm (EP)
Lire la chronique
Primus
A Handful of Nuggs (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Juin 2026
Jouer à la Photo mystère
Nécropole
Nadir At The Crown
Lire la chronique
Angellore
Nocturnes
Lire la chronique
Sledgehammer
Destroy/Rebuild
Lire la chronique
Messalina
Golden Wounds (EP)
Lire la chronique
Gadget
Coerced (EP)
Lire la chronique
Coffret de bijoux
Lose Myself in You
Lire la chronique
Barren Canyon
A Virulent Steam
Lire la chronique
Ablation
Lethal Abuse (EP)
Lire la chronique
Xorsist
Aberrations
Lire la chronique
DGS
Delusional Grasp Of Sanity
Lire la chronique
Brånd
Tåg & Nåcht
Lire la chronique
Neurosis
An Undying Love For A Burni...
Lire la chronique
Converge
Hum Of Hurt
Lire la chronique
Anasarca
Achlys
Lire la chronique
Pisscorpse
Precipice of Death
Lire la chronique
Iron Maiden
Senjutsu
Lire la chronique
Dimmu Borgir
Grand Serpent Rising
Lire la chronique
Red Hot Chili Peppers
The Uplift Mofo Party Plan
Lire la chronique
Ural
Anthropic Genetic Involution
Lire la chronique
Pendrak
S/T
Lire la chronique
Eximperitus
Meritoriousness Of Equanimity
Lire la chronique
Purulent Remains
Abhorrent Putrefaction (EP)
Lire la chronique
Six Feet Under
Next To Die
Lire la chronique