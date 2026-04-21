Riverflame - Lunar Crusades Chronique Lunar Crusades

Quel bordel musical ! Ça fusionne les sons, les instruments, les styles… et pourtant, tout reste parfaitement cohérent. Mieux encore : c’est construit avec intelligence et ça se révèle être un véritable velouté pour les oreilles comme pour le cervelet. Voici RIVERFLAME. Jamais entendu parler ? Rien d’étonnant, le groupe est tout nouveau. En revanche, ses membres ne sont pas des inconnus. Le guitariste-claviériste, Haris, officie chez HAIL SPIRIT NOIR depuis 2010. À la batterie, on retrouve son compatriote Hakon Freyr Gustafsson. Les deux compères sont inséparables et jouent également ensemble dans le groupe heavy SKINHER. À la basse, l’Italien Abro, issu de PONTE DEL DIAVOLO, dont le dernier album a marqué les amateurs de black aux relents doom. Et au chant, notre nouvelle fierté nationale : Romain Nobileau, déjà remarqué chez OWLS et actif depuis plus de 15 ans au sein du groupe préféré des flibustiers : TOTER FISH. Voilà... même dans sa composition, RIVERFLAME est un mélange permanent.



Lunar Crusades constitue un premier essai de cinq morceaux pour 39 minutes. Les influences revendiquées sont SUMMONING, DISSECTION et STORMKEEP. Et cela s’entend : les nappes épiques et immersives évoquent SUMMONING, certaines attaques plus tranchantes rappellent DISSECTION, tandis que le souffle héroïque et les élans récents font écho à STORMKEEP. Mais RIVERFLAME ne se contente pas d’additionner ces références. Le groupe les redistribue, les module, les injecte dans des structures mouvantes pour aboutir à un black metal épique, teinté de médiéval et enrichi d’arrangements néoclassiques. Une autre filiation saute pourtant aux oreilles : BAL-SAGOTH. Pas seulement pour le côté décomplexé, mais aussi pour ces déclamations vocales qui adoptent parfois un timbre très proche, voire similaire.



L’ensemble est résolument cinématographique, dynamique et entraînant. Ceux qui voient dans le black metal un exutoire aux noirceurs de l’âme risquent d’être déroutés : ici, ce sont l’héroïsme, le dépassement de soi, la témérité et le courage qui dominent. Lunar Crusades agit presque comme un carburant. Si vous cherchez un disque pour vous rebooster, difficile de faire plus efficace.



Reste à savoir si vous êtes prêt à accepter le voyage : clavecin en ouverture, envolées lumineuses dignes de WINTERSUN, et cette étrange sensation, parfois, d’entendre ce qu’aurait pu donner une pop ultra lumineuse propulsée dans un écrin metal. Un pari audacieux, mais largement tenu.

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