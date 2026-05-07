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Corpus Offal / Undergang - Corpus Offal / Undergang

Chronique
Corpus Offal / Undergang Corpus Offal / Undergang (Split 7")
Peut-être n’étiez-vous pas au courant mais Undergang et Corpus Offal étaient le mois dernier en tournée à travers une partie de l’Europe (France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Italie, Slovénie, République Tchèque et enfin Autriche). Une opération conjointe baptisée European Disgustulence ayant donné lieu quelques jours auparavant à la sortie d’un split en commun paru évidemment sous la bannière d’Extremely Rotten Productions.

Split éponyme bêtement intitulé Corpus Offal / Undergang, celui-ci offre un morceau inédit par groupe et par face. Proposé sous la forme d’un modeste 7" (ce qui est bien suffisant pour à peine douze minutes de Death Metal) de quatre couleurs différentes, cette réunion d’intellectuels est illustrée d’un côté par David Buch Mikkelsen aka David Torturdød, chanteur / guitariste d’Undergang et de l’autre par Karina Monzon, artiste et tatoueuse texane avec laquelle Corpus Offal et ses membres ont déjà largement collaboré par le passé puisqu’on lui doit l’illustration du premier album des Américains ainsi que celles des albums de Cerebral Rot... Bref, dans les deux cas ça pue la mort, ça suinte et ça dégouline bien comme il faut...

Ce sont les Danois d’Undergang qui ont l’honneur de siéger sur la face A. N’attendant naturellement rien d’autre du groupe de Copenhague que ce à quoi celui-ci nous a habitué depuis près de vingt ans, je ne pouvais qu’être une fois de plus sous le charme de "Maddikehavets Dans", titre qui selon Google Traduction signifie : "La danse de l'océan de vers de terre". Une interprétation quelque peu approximative pour un titre qui lui l’est heureusement beaucoup moins puisque si ces cinq minutes et quelques secondes n’ont en effet rien de bien nouveau à offrir à l’auditeur rompu à la musique des Danois, cette nouvelle offrande n’a pas à rougir de quoi que ce soit. Enregistré pour l’occasion avec l’aide du batteur Andreas Nordgreen (Chaotian, Phrenelith, Morgellons, Sequestrum) venu remplacer un Anders Pedersen probablement indisponible pour l’occasion, ce nouveau morceau concentre tous les marqueurs forts qui font l’identité d’Undergang. Une introduction horrifique qui pue la terreur et l’hémoglobine, un son épais et des riffs qui le sont probablement tout autant, un growl immonde et dégoulinant, quelques accélérations plus ou moins tranquilles et entrainantes et à l’inverse des passages bien plus pesants et puis bien évidemment quelques touches de ce groove simiesque toujours aussi délicieux. Rien de sorcier mais la formule est maitrisée et restituée avec un équilibre certain afin d’offrir ce qu’il faut de contraste à ces quelques minutes bien chargées. Bref, fidèle à son ADN et toujours aussi efficace dans son registre, Undergang vise juste une fois de plus.

Sur la face B on retrouve les Américains de Corpus Offal prêts à se montrer au moins aussi convaincants que ses petits camarades de jeu. Après un petit coup d’œil aux informations dispensées sur le feuillet, l’auditeur bien informé aura vite fait de remarquer que les effectifs ont été quelque peu chamboulés puisque Clyle Lindstrom (Caustic Wound, Fetid, Mystic Spear...) n’est en effet plus de la partie... Celui-ci a été remplacé avant l’enregistrement de ce titre par un nouveau guitariste en la personne de Vince Blank (Black Witchery, Crurifragium, Sempiternal Dusk, Thanamagus...) que certains ont donc pu voir sur les planches lors de cette fameuse tournée évoquée plus haut.
Enregistré en novembre 2025, "Epitomic Disembowelment" s’inscrit sans surprise dans la continuité des titres présents sur le premier album éponyme de la formation basée à Austin, Texas. Pendant plus de six minutes le groupe va ainsi dérouler ce même Death Metal putride et faisandé avec notamment son lot de leads mélodiques déglingués qui, comme chez Cerebral Rot, contribuent fortement à l’identité des Américains. Aussi comme ses amis Danois, Corpus Offal offre ici un titre contrasté avec des séquences punitives sacrément corsées (de belles et surtout très efficaces salves de blasts dispensées ici et là) auxquelles vont s’opposer des passages plus écrasants menés à coups de riffs lourdingues, de tapis de double et d’un growl toujours aussi profond, chargé et abyssal. Et puis ces fameux leads et autres petites dissonances (larsens, riffs sifflants et trainants...) qui effectivement apportent un cachet supplémentaire et une aura définitivement nauséabonde à l’ensemble dont, à titre personnel, je me délecte toujours avec grand plaisir. Bref, rien de bien nouveau mais la confirmation (si celle-ci était nécessaire) que la mise au rebut de Cerebral Rot ne s’est heureusement pas faite en vain.

Si je n’en doutais pas un seul instant, je suis tout de même satisfait de constater que j’avais raison. Ce split est effectivement sans surprise une chouette réussite que je suis content de compter dans ma collection. Certes, le format est court et assez peu plébiscité de part son contenu relativement modeste mais les deux titres proposés ici par Corpus Offal et Undergang n’ont pas à rougir de quoi que ce soit et auraient très bien pu figurer sur un album ou une autre sortie de plus grande envergure. Si vous avez donc douze minutes à tuer, n'hésitez pas, vous ne serez probablement pas déçu.
Thrasho Amazon AxGxB
7 Mai 2026 - 64 lectures

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Corpus Offal / Undergang
Death Metal
2026 - Extremely Rotten Productions
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Undergang
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Corpus Offal
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nouveaute
A paraître le 16 Avril 2026

tracklist
Undergang
01.   Maddikehavets Dans  (05:20)

Corpus Offal
02.   Epitomic Disembowelment  (06:38)

Durée : 11:58

line up
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