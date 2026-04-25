chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
155 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Buzzov•en
 Buzzov•en - To A Frown (C)
Par Sosthène		   
Deftones
 Deftones - Diamond Eyes (C)
Par Jean-Clint		   
Antimatter
 Antimatter - Leaving Eden (C)
Par Sosthène		   
Nostromo
 Nostromo - Argue (C)
Par Sosthène		   
Winter Rites Of The Mountain Land
 Winter Rites Of The Mounta... (C)
Par Keyser		   
Gaerea
 Gaerea - Loss (C)
Par Sosthène		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sosthène		   
MORTUAIRE
 MORTUAIRE - (I)
Par Ikea		   
Pilori
 Pilori - Sans adieu (C)
Par Sosthène		   
Les news du 17 Avril 2026
 Les news du 17 Avril 2026 -... (N)
Par Niktareum		   
Vomitory
 Vomitory - In Death Throes (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de TOWERING pour l'album "The Oblation Of Man"
 Interview de TOWERING pour ... (I)
Par Sosthène		   
Nine Inch Nails
 Nine Inch Nails - Broken (EP) (C)
Par AxGxB		   
Towering
 Towering - The Oblation Of Man (C)
Par Sosthène		   
Immolation
 Immolation - Descent (C)
Par Samfisher		   
Ascend
 Ascend - Ample Fire Within (C)
Par Ikea		   
Bitter Branches
 Bitter Branches - Let's Giv... (C)
Par Ikea		   
Tanork
 Tanork - Diskar (C)
Par DeathDeath		   
Iniquity
 Iniquity - Serenadium (C)
Par AxGxB		   

Aborcja - Do krzyża abarotem

Chronique
Aborcja Do krzyża abarotem
C’est qu’elle est bien vilaine cette pochette de Do krzyża abarotem, pas bandante pour un rond. C’est pourtant avec elle que les Polonais d’ABORCJA décident de plonger dans le grand bassin, cette sortie étant un premier LP qui fait suite à l’EP Zaburzenia de 2023 puis à un split de 2025 aux côtés de cinq autres formations obscures de la même nationalité.

Sondage : selon vous, quelles sont les chances pour qu’une telle abjection visuelle appartienne au genre thrash metal ? Faibles ou élevées ? Evidemment élevées, ce mauvais goût assumé ne saurait mentir. Le quatuor évolue donc dans ce registre tellement en vogue, sans pour autant totalement basculer dans la nouvelle vague du old school. Enfin… Le fond du propos y trempe totalement, avec plutôt des accointances pour la vieille scène allemande, technique et agressive. De toute façon, il n’y a pas à tortiller : lorsqu’on est en recherche de bon thrash, de même que d’un bon porno vintage, c’est vers l’Allemagne des années 80 qu’il faut se tourner. Par conséquent, un fond assez référentiel qui a pour lui de rarement lever le pied et de rester sur un seuil de violence tout à fait honorable notamment grâce à des tempos majoritairement rapides et des solos hystériques enlevés. Jolie performance des guitaristes, qu’il faut signaler : à eux deux ils illuminent régulièrement les titres de leurs interventions sauvages.

La forme quant à elle tend à s’approcher de l'école du modernisme. Déjà au niveau du son (les Polonais ont toujours été soigneux de ce côté-là) mais également de certaines rythmiques groovy voire d’un chant pouvant flirter avec le death, chose rare dans les formations de puristes. Sinon ? Bah comme souvent il me sera difficile de grimper au rideau avec une telle musique entendue mille fois, aussi bien exécutée soit-elle. Car il n’y a objectivement guère de reproches à émettre à l’encontre d’ABORCJA et c’est plutôt une bonne chose que les musiciens aient décidé de garder ces neuf compositions au lieu de les avorter. Cependant, une fois que l’on a reconnu les vertus de l’enregistrement, la technicité des musiciens ainsi que la qualité d’un vocaliste particulièrement en verve, le reste ne fera que s’inscrire dans la continuité de ce qui s’est pratiqué par le passé, se pratique et se pratiquera encore dans dix ans sans doute.

En définitive, l’album est plaisant, il a le mérite de savoir s’arrêter au bon moment (trente-quatre minutes, c’est le maximum sachant que j’ai commencé à décrocher aux alentours de la septième piste) et il saura accompagner quelques chaleureux moments passés avec vos convives favoris, tout simplement. Une entrée en matière convaincante qui saura me trouver présent si un deuxième volet vient à paraître.
Thrasho Amazon Sosthène
25 Avril 2026 - 56 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Aborcja
Thrash Metal
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Aborcja
 Aborcja
Thrash Metal - 2022 - Pologne		   

formats
tracklist
01.   Nietuzinkowa afera grabarska  (03:51)
02.   Kazamaty  (03:40)
03.   Ciosy mistrza karata  (03:58)
04.   Strażnik  (04:30)
05.   Lalkarz  (03:34)
06.   Samosąd  (03:55)
07.   Świński lament  (03:34)
08.   Diler jajecznej śmierci  (04:09)
09.   Zabić pozera  (03:11)

Durée : 34:22

line up
parution
26 Mars 2026

Essayez aussi
Abandoned
 Abandoned
Thrash You!
2007 - Dockyard 1		   
H2SO4
 H2SO4
British Bangla Testament (EP)
2017 - Indépendant		   
Megadeth
 Megadeth
The Sick, The Dying... and The Dead!
2022 - Universal Music		   
Blood Feast
 Blood Feast
Kill For Pleasure
1987 - New Renaissance Records		   
Archaic
 Archaic
The Endgame Protocol
2022 - H-Music (Hangfelvételkiadó Kft.)		   

Aborcja
Do krzyża abarotem
Lire la chronique
Laurèntian Echoes
Midsummer Blaze + Panoptic...
Lire le live report
Buzzov•en
To A Frown
Lire la chronique
Insect Inside
Reborn In Blight
Lire la chronique
Naked City
Leng Tch'e
Lire la chronique
Nahtrunar
Sphären
Lire la chronique
A Very Old Ghost Behind The Farm
Canes Gothi !
Lire la chronique
Exhumed
Red Asphalt
Lire la chronique
Decipher
θελημα (Thelema)
Lire la chronique
Pulling Teeth
Vicious Skin
Lire la chronique
Riverflame
Lunar Crusades
Lire la chronique
Deftones
Diamond Eyes
Lire la chronique
Impermanent
Forging Eternity (EP)
Lire la chronique
Hellfuck
9 Nails Hammered Into The ...
Lire la chronique
Winter Rites Of The Mountain Land
Κυν-λακ-αχ (KIN-LAK-AX)...
Lire la chronique
Gaerea
Loss
Lire la chronique
Nostromo
Argue
Lire la chronique
Crème Flesh
For Your Ass Only
Lire la chronique
Pilori
Sans adieu
Lire la chronique
Vomitory
In Death Throes
Lire la chronique
Nine Inch Nails
Broken (EP)
Lire la chronique
Interview de TOWERING pour l'album "The Oblation Of Man"
Lire l'interview
Ape Unit
Sticks
Lire la chronique
Immolation
Descent
Lire la chronique
Towering
The Oblation Of Man
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Avril 2026
Jouer à la Photo mystère
Ascend
Ample Fire Within
Lire la chronique
Bitter Branches
Let's Give The Land Back To...
Lire la chronique
Malum
From The Voids
Lire la chronique
Speed
All My Angels (EP)
Lire la chronique