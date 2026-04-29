chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
171 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Warside
 Warside - Cognitive Extinction (C)
Par Sosthène		   
Nukem
 Nukem - The Grave Remains (C)
Par Niktareum		   
Skaphos
 Skaphos - The Descent (C)
Par Keyser		   
Blood Countess
 Blood Countess - Imperatrix... (C)
Par Keyser		   
Aborcja
 Aborcja - Do krzyża abarotem (C)
Par Sosthène		   
Buzzov•en
 Buzzov•en - To A Frown (C)
Par AxGxB		   
Laurèntian Echoes
 Laurèntian Echoes - Midsumm... (R)
Par Sosthène		   
Deftones
 Deftones - Diamond Eyes (C)
Par Jean-Clint		   
Antimatter
 Antimatter - Leaving Eden (C)
Par Sosthène		   
Nostromo
 Nostromo - Argue (C)
Par Sosthène		   
Winter Rites Of The Mountain Land
 Winter Rites Of The Mounta... (C)
Par Keyser		   
Gaerea
 Gaerea - Loss (C)
Par Sosthène		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sosthène		   
MORTUAIRE
 MORTUAIRE - (I)
Par Ikea		   
Pilori
 Pilori - Sans adieu (C)
Par Sosthène		   
Les news du 17 Avril 2026
 Les news du 17 Avril 2026 -... (N)
Par Niktareum		   
Vomitory
 Vomitory - In Death Throes (C)
Par Jean-Clint		   

Kharkov - Kharkov

Chronique
Kharkov Kharkov
Nouveau venu sur la scène death metal hexagonale, KHARKOV peut déjà s’appuyer sur la réputation de son vocaliste Bastich, ex-FLESHDOLL, ex-GOMORY, pour éveiller la curiosité du public concernant ce premier album éponyme. Du death donc, moderne et mid-tempo qui, dans l’ensemble, me renvoie aux écoles danoises et néerlandaises, à des choses telles que GOREFEST, KONKHRA, en moins excitant à ce stade mais tout aussi groovy.

En effet, les neuf compositions souffrent d’un mal bien connu : homogènes, percutantes mais manquant de moments réellement différenciants, à l’image de l’interlude orientalisant « Citadelle » dont l’originalité du registre gagnerait à être étendu à d’autres pistes. Pour le reste, si je n’ai aucun doute sur le potentiel destructeur des morceaux en concert, les quarante minutes semblent parfois un peu longues en l’absence de ces fameux temps forts. Il me manque un riff casse-tête, une accélération subite, un ralentissement soudain qui donnerait envie de lancer de grands moulinets avec les bras, et ce en dépit de l’indéniable solidité de l’ensemble.

Le growl est maîtrisé, je n’avais pas de doute sur ce point compte-tenu du passif du bonhomme, les trois instrumentistes réalisent également une prestation fort convaincante. Les rythmiques sont certes peu complexes mais les variations fréquentes, la place importante accordée à la basse (« K141 » par exemple) ainsi que la solide assise du batteur garantissent une efficacité indéniable. Pourtant, ces atouts sont partagés par tellement d’autres formations que m’enthousiasmer pour KHARKOV au détriment d’autres projets me semblerait prématuré. Je garde cependant à l’esprit qu’il s’agit d’un LP de lancement de carrière et que si les influences s’affinent dans le futur, le quatuor pourrait bien montrer une force de nuisance imposante car, dans ce registre rouleau-compresseur, il y a des places à prendre.

En définitive, Kharkov séduit sans convaincre totalement, exposant néanmoins suffisamment de qualités pour retenir l’attention et se dire que le prochain arrivage pourrait faire mal car ce death metal épais, tout en rythmiques, semble pensé pour éclater de la cervelle, d’autant que c’est une approche que j’ai toujours affectionnée. Une histoire à suivre.
Thrasho Amazon Sosthène
29 Avril 2026 - 39 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Kharkov
Death Metal
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Kharkov
 Kharkov
Death Metal - 2022 - France		   

formats
  • Digital / 15/04/2026 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 15 Avril 2026

tracklist
01.   Dawn After the Wreck  (04:43)
02.   Nagelfelder  (03:26)
03.   A Fate in Blood  (04:29)
04.   Scarlet Farewell Overflow  (03:21)
05.   Fuir le siècle  (04:36)
06.   Citadelle  (03:37)
07.   The Galleon  (04:49)
08.   Night Horse  (04:21)
09.   K141  (06:38)

Durée : 40:00

line up
Essayez aussi
Immolation
 Immolation
Unholy Cult
2002 - Listenable Records		   
Calm Hatchery
 Calm Hatchery
Sacrilege Of Humanity
2010 - Selfmadegod Records		   
Light Dweller
 Light Dweller
Lucid Offering
2022 - Total Dissonance Worship		   
Eternal Torment
 Eternal Torment
Blind To Reality (EP)
2017 - Autoproduction		   
Wound
 Wound
Inhale The Void
2013 - F.D.A. Records		   

Kharkov
Kharkov
Lire la chronique
Warside
Cognitive Extinction
Lire la chronique
Sickle of Dust
Across the Vultures Trail
Lire la chronique
Carnal Dissection
Complete Discography (Compil.)
Lire la chronique
Martröð
Draumsýnir Eldsins
Lire la chronique
Skaphos
The Descent
Lire la chronique
Blood Countess
Imperatrix Sanguinis
Lire la chronique
Nukem
The Grave Remains
Lire la chronique
Aborcja
Do krzyża abarotem
Lire la chronique
Laurèntian Echoes
Midsummer Blaze + Panoptic...
Lire le live report
Buzzov•en
To A Frown
Lire la chronique
Insect Inside
Reborn In Blight
Lire la chronique
Naked City
Leng Tch'e
Lire la chronique
Nahtrunar
Sphären
Lire la chronique
A Very Old Ghost Behind The Farm
Canes Gothi !
Lire la chronique
Exhumed
Red Asphalt
Lire la chronique
Decipher
θελημα (Thelema)
Lire la chronique
Pulling Teeth
Vicious Skin
Lire la chronique
Riverflame
Lunar Crusades
Lire la chronique
Deftones
Diamond Eyes
Lire la chronique
Impermanent
Forging Eternity (EP)
Lire la chronique
Hellfuck
9 Nails Hammered Into The ...
Lire la chronique
Winter Rites Of The Mountain Land
Κυν-λακ-αχ (KIN-LAK-AX)...
Lire la chronique
Gaerea
Loss
Lire la chronique
Nostromo
Argue
Lire la chronique
Crème Flesh
For Your Ass Only
Lire la chronique
Pilori
Sans adieu
Lire la chronique
Vomitory
In Death Throes
Lire la chronique
Nine Inch Nails
Broken (EP)
Lire la chronique
Interview de TOWERING pour l'album "The Oblation Of Man"
Lire l'interview