Terminally Your Aborted Ghost - Putrefaction in Parallax Chronique Putrefaction in Parallax (EP)

TERMINALLY YOUR ABORTED GHOST, parler de surprise sera en revanche plus adéquat, quoi qu’on y mette derrière en termes de bons ou de mauvais qualificatifs. Il faut dire qu’en 2005, Inanimately Soundless masterisé par un brutal death metal expérimental. Hélas, un silence de vingt ans s’en suivit, jusqu’à la compilation Perpetuating Human Murder de 2025… et cet inespéré Putrefaction in Parallax.



Modérons d’emblée notre enthousiasme, les cinq titres cumulés durent moins d’onze minutes avec en prime un line up réduit au strict minimum : Adam Spalding s’occupe des instruments, Devon Wedge gère le chant. De là à penser qu’avec une moitié des membres en moins, la musique se voit elle aussi amputée de la moitié de ses sources d’inspiration, il n’y a qu’un pas. Reste un artwork attrayant, si ce n’est ces chaînes noires qu’on croirait rajoutées a posteriori de la peinture originale à l’aide d’un logiciel graphique bon marché, surtout celle qui entoure le cou du personnage de gauche, cela gâche une proposition sinon on ne peut plus attrayante et qui a le mérite de ne laisser planer aucun doute quant au belliqueux contenu.



Musicalement, j’avoue que mes multiples écoutes ne sont pas parvenues à se forger un avis tranché. D’un côté, il y a évidemment le plaisir indéfectible de retrouver le groupe en excellente forme, toujours hyper brutal et salingue, empruntant encore le principal de son jeu au slam death, au brutal death ainsi qu’à un mathcore radical pour ce qui est des techniques de déconstruction. La production se montre également à la hauteur, aussi puissante qu’épaisse, on se plait à rêver que le premier album soit entièrement réenregistré dans ces conditions. Cela dit…



Cela dit, déjà que l’EP est bref, je me serai bien passé d’une introduction instrumentale (« Quotidian Inure »), certes écrasante à souhait mais, une minute, c’est déjà dix pour cent du disque qui s’envolent de façon anecdotique. Ensuite, il y a « Trophy Cadaver » où je peine à reconnaître mon TERMINALLY YOUR ABORTED GHOST, du moins au cours des premières mesures : c’est vraiment lui qui joue ce deathcore industriel ? Certes la suite apporte son lot de crises de tétanie mais avouez qu’il y a de quoi se sentir déstabilisé. D’ailleurs ce choix de vocaux davantage hardcore reviendra au cours d’« Extermination Rite », entre deux râles de syphon d’évier bouché. Finalement, je me dis qu’en deux décennies rien n’a changé et que je ressens aujourd’hui l’exacte même frustration qu’en découvrant technical slam deathcore (ça existe ?) mais laissant l’auditeur agacé, loin d’être repu.



Donc oui je ne sais que penser de cette parution, peut-être que vos arguments sauront m’aider à y voir plus clair. En l’état, j’ai l’impression d’écouter un disque plutôt généraliste de brutal slam doté de quelques éclairs géniaux mais manquant de l’aboutissement nécessaire à un grand disque et revenant de façon trop évidente sur un passé davantage innovant. Bref, le sentiment que les mecs sont rentrés dans le rang, les amateurs de « Déception » ne sera probablement pas le mot le mieux adapté au moment de décrire le nouvel EP des Américains de, parler de surprise sera en revanche plus adéquat, quoi qu’on y mette derrière en termes de bons ou de mauvais qualificatifs. Il faut dire qu’en 2005, Slowly Peeling the Flesh from the Inside of a Folded Hand avait bluffé pas mal de monde, moi y compris, alors que l’EPmasterisé par un Scott Hull inspiré finissait de propulser la formation au rang des grands espoirs d’unexpérimental. Hélas, un silence de vingt ans s’en suivit, jusqu’à la compilationde 2025… et cet inespéréModérons d’emblée notre enthousiasme, les cinq titres cumulés durent moins d’onze minutes avec en prime unréduit au strict minimum :s’occupe des instruments,gère le chant. De là à penser qu’avec une moitié des membres en moins, la musique se voit elle aussi amputée de la moitié de ses sources d’inspiration, il n’y a qu’un pas. Reste unattrayant, si ce n’est ces chaînes noires qu’on croirait rajoutées a posteriori de la peinture originale à l’aide d’un logiciel graphique bon marché, surtout celle qui entoure le cou du personnage de gauche, cela gâche une proposition sinon on ne peut plus attrayante et qui a le mérite de ne laisser planer aucun doute quant au belliqueux contenu.Musicalement, j’avoue que mes multiples écoutes ne sont pas parvenues à se forger un avis tranché. D’un côté, il y a évidemment le plaisir indéfectible de retrouver le groupe en excellente forme, toujours hyper brutal et salingue, empruntant encore le principal de son jeu au, auainsi qu’à unradical pour ce qui est des techniques de déconstruction. La production se montre également à la hauteur, aussi puissante qu’épaisse, on se plait à rêver que le premier album soit entièrement réenregistré dans ces conditions. Cela dit…Cela dit, déjà que l’EP est bref, je me serai bien passé d’une introduction instrumentale (« Quotidian Inure »), certes écrasante à souhait mais, une minute, c’est déjà dix pour cent du disque qui s’envolent de façon anecdotique. Ensuite, il y a « Trophy Cadaver » où je peine à reconnaître mon, du moins au cours des premières mesures : c’est vraiment lui qui joue ce? Certes la suite apporte son lot de crises de tétanie mais avouez qu’il y a de quoi se sentir déstabilisé. D’ailleurs ce choix de vocaux davantagereviendra au cours d’« Extermination Rite », entre deux râles de syphon d’évier bouché. Finalement, je me dis qu’en deux décennies rien n’a changé et que je ressens aujourd’hui l’exacte même frustration qu’en découvrant Slowly Peeling the Flesh from the Inside of a Folded Hand : l’impression d’être face à un potentiel de dingue mais expédié à la va-vite dans des compositions trop courtes, trop bordéliques. C’est le credo des Américains, je ne le remets pas en question mais ces dix pauvres minutes sont incroyablement frustrantes, proposant des passages purement monstrueux de(ça existe ?) mais laissant l’auditeur agacé, loin d’être repu.Donc oui je ne sais que penser de cette parution, peut-être que vos arguments sauront m’aider à y voir plus clair. En l’état, j’ai l’impression d’écouter un disque plutôt généraliste dedoté de quelques éclairs géniaux mais manquant de l’aboutissement nécessaire à un grand disque et revenant de façon trop évidente sur un passé davantage innovant. Bref, le sentiment que les mecs sont rentrés dans le rang, les amateurs de MALIGNANCY grifferont les murs, de même que les déçus du dernier 7 H.TARGET , pour ma part je vais me contenter d’attendre un LP, j’y crois fermement, avant de statuer : génie incompris ou simple coup de chance ?

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