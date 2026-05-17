Gigan - The Order of the False Eye Chronique The Order of the False Eye

Footsteps of Gigan paru en 2007, nous pourrions croire que lorsque GIGAN débarque dans nos foyers accueillants avec son premier album The Order of the False Eye sous le bras, nous sommes face à un coup de génie venu de nulle part. Certes, l’erreur est compréhensible mais n’oublions tout de même pas qu’Eric Hersemann est passé par les cases Randy Piro qui a lui aussi côtoyé le père Rutan et que c’est certainement là que les deux hommes se sont rencontrés. Par conséquent, les questions du professionnalisme ainsi que du niveau de jeu ne se posent pas vraiment ici. À la limite pourrait-on dire que le concept visuel n’est pas encore totalement abouti, l’illustration n’étant que peu représentative de ce qui forgera l’identité graphique du groupe dès Quasi-Hallucinogenic Sonic Landscapes (sur lequel je reviendrai ultérieurement) mais, question style musical, tout est déjà en place avec une maîtrise, une inspiration qui frôlent l’insolence.



Dès les premières mesures d’« Undead Auditory Emanation », le périmètre du propos est clairement délimité : death metal technique, l’expérimentation guitaristique étant cependant poussé dans ses ultimes retranchements avec des plans selon moi directement issus du mathcore le plus radical : Canada Songs ou Hell Songs, influence flagrante dans les sonorités et la construction même d’un morceau tel que « Chrysalis ». Voilà pour les références si tant est que cela suffise à expliquer le génie de GIGAN, du moins de son seul membre permanent : Hersemann, véritable homme à tout faire (basse, guitare, synthétiseur, xylophone…).



The Order of the False Eye ne souffre d’absolument aucune faiblesse et qu’un tel talent ne serait de toute façon pas resté ignoré bien longtemps. D’ailleurs, plus le LP avance, plus celui-ci sombre dans une forme de folie déstructurée qui l’éloigne de ses trop évidentes accointances canadiennes ou d’un death metal dont le trio est issu.



Vocaux hallucinés, métriques bizarres, propension aux ambiances Sci-fi, rituels aliens et vivisection (les huit minutes éprouvantes de « Hiding Behind the House of Mirrors »), difficile voire impossible de ne pas s’extasier sur ce premier jet dantesque qui, à lui seul, redéfinit les canons d’excellence, repousse les limites de l’exigence et fait passer un peu tout le monde pour des pitres, des cancres neuneu de fond de salle de cours. Et si vraiment je voulais chercher des défauts, peut-être pourrais-je dire que les vingt minutes finales d’« [untitled] » sont de trop, causent une indigestion jusqu’alors évitée avec maestria, pourtant non : cette plage bruitiste conclut au contraire de la seule façon possible ce voyage sidérant, sidéral, si dépaysant auquel les musiciens nous ont conviés. Ce genre de délire disparaîtra des parutions suivantes mais cette piste s’avère indubitablement nécessaire au concept afin que ce dernier atteigne son objectif ultime de chamboulement de l’ordre établi.



Après un tel disque, rien ne sera jamais plus comme avant. Bien sûr nous avions déjà eu droit à GIGAN a su prendre une place qu’il s’est lui-même créé et dont il reste l’unique dépositaire à ce jour. En dehors de l’EPparu en 2007, nous pourrions croire que lorsquedébarque dans nos foyers accueillants avec son premier albumsous le bras, nous sommes face à un coup de génie venu de nulle part. Certes, l’erreur est compréhensible mais n’oublions tout de même pas qu’est passé par les cases DIABOLIC puis HATE ETERNAL , de même quequi a lui aussi côtoyé le pèreet que c’est certainement là que les deux hommes se sont rencontrés. Par conséquent, les questions du professionnalisme ainsi que du niveau de jeu ne se posent pas vraiment ici. À la limite pourrait-on dire que le concept visuel n’est pas encore totalement abouti, l’illustration n’étant que peu représentative de ce qui forgera l’identité graphique du groupe dès(sur lequel je reviendrai ultérieurement) mais, question style musical, tout est déjà en place avec une maîtrise, une inspiration qui frôlent l’insolence.Dès les premières mesures d’« Undead Auditory Emanation », le périmètre du propos est clairement délimité : GORGUTS en ligne de mire pour ce qui relève de l’assise purementtechnique, l’expérimentation guitaristique étant cependant poussé dans ses ultimes retranchements avec des plans selon moi directement issus dule plus radical : THE DILLINGER ESCAPE PLAN , le DAUGHTERS deou, influence flagrante dans les sonorités et la construction même d’un morceau tel que « Chrysalis ». Voilà pour les références si tant est que cela suffise à expliquer le génie de, du moins de son seul membre permanent :, véritable homme à tout faire (basse, guitare, synthétiseur, xylophone…). Napalm Records a eu le nez creux en signant les Américains dès leur premier album car même si la collaboration n’ira pas au-delà, le label a certainement contribué à accélérer la reconnaissance publique, sachant quene souffre d’absolument aucune faiblesse et qu’un tel talent ne serait de toute façon pas resté ignoré bien longtemps. D’ailleurs, plus le LP avance, plus celui-ci sombre dans une forme de folie déstructurée qui l’éloigne de ses trop évidentes accointances canadiennes ou d’un ULCERATE encore balbutiant à l’époque (seul Of Fracture and Failure est alors paru). Ainsi, rapidement, nous subissons impuissants des tourbillons de riffs hypnotiques (« Imprisoned Within Duality »), non pas improvisés mais dont la liberté explose les limites du connu, du moins au sein de la sphèredont le trio est issu.Vocaux hallucinés, métriques bizarres, propension aux ambiances, rituels aliens et vivisection (les huit minutes éprouvantes de « Hiding Behind the House of Mirrors »), difficile voire impossible de ne pas s’extasier sur ce premier jet dantesque qui, à lui seul, redéfinit les canons d’excellence, repousse les limites de l’exigence et fait passer un peu tout le monde pour des pitres, des cancres neuneu de fond de salle de cours. Et si vraiment je voulais chercher des défauts, peut-être pourrais-je dire que les vingt minutes finales d’« [untitled] » sont de trop, causent une indigestion jusqu’alors évitée avec maestria, pourtant non : cette plage bruitiste conclut au contraire de la seule façon possible ce voyage sidérant, sidéral, si dépaysant auquel les musiciens nous ont conviés. Ce genre de délire disparaîtra des parutions suivantes mais cette piste s’avère indubitablement nécessaire au concept afin que ce dernier atteigne son objectif ultime de chamboulement de l’ordre établi.Après un tel disque, rien ne sera jamais plus comme avant. Bien sûr nous avions déjà eu droit à MITHRAS , on pensait peut-être qu’ Obscura avait clos les débats en termes de complexité dissonante, DEATHSPELL OMEGA contribuait déjà grandement à éclater les codes, néanmoinsa su prendre une place qu’il s’est lui-même créé et dont il reste l’unique dépositaire à ce jour.

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