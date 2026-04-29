chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
260 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Nukem
 Nukem - The Grave Remains (C)
Par Niktareum		   
Skaphos
 Skaphos - The Descent (C)
Par Keyser		   
Blood Countess
 Blood Countess - Imperatrix... (C)
Par Keyser		   
Aborcja
 Aborcja - Do krzyża abarotem (C)
Par Sosthène		   
Buzzov•en
 Buzzov•en - To A Frown (C)
Par AxGxB		   
Laurèntian Echoes
 Laurèntian Echoes - Midsumm... (R)
Par Sosthène		   
Deftones
 Deftones - Diamond Eyes (C)
Par Jean-Clint		   
Antimatter
 Antimatter - Leaving Eden (C)
Par Sosthène		   
Nostromo
 Nostromo - Argue (C)
Par Sosthène		   
Winter Rites Of The Mountain Land
 Winter Rites Of The Mounta... (C)
Par Keyser		   
Gaerea
 Gaerea - Loss (C)
Par Sosthène		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sosthène		   
MORTUAIRE
 MORTUAIRE - (I)
Par Ikea		   
Pilori
 Pilori - Sans adieu (C)
Par Sosthène		   
Les news du 17 Avril 2026
 Les news du 17 Avril 2026 -... (N)
Par Niktareum		   
Vomitory
 Vomitory - In Death Throes (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de TOWERING pour l'album "The Oblation Of Man"
 Interview de TOWERING pour ... (I)
Par Sosthène		   

Sickle of Dust - Across the Vultures Trail

Chronique
Sickle of Dust Across the Vultures Trail
Bien entendu, les labels sont encore nécessaires, malgré tous les outils qui permettent à n’importe qui de sortir son album par ses propres moyens. Les plateformes sur lesquelles les formations peuvent publier leurs compositions sont particulièrement développées, mais justement, comment trouver la perle rare dans un océan de sorties ? Les labels permettent de faire un tri, en choisissant des artistes qui correspondent à leur ligne directrice, et nous aident ainsi à y voir plus clair. Il y a peu, j’ai passé commande chez Flowing Downward, parce que c’est lui qui a proposé (4.0°) Tsalmaweth, le tout dernier album de DAUGHTERS OF SOPHIA. Et pour compléter ma commande, je me suis intéressé à ses autres poulains, dont le Russe SICKLE OF DUST. Et là, le choc. J’étais passé à côté de ses quatre albums précédents alors qu’il officie dans un style qui m’est cher, et qui est en plus excellemment exécuté : l’atmosphérique mélancolique.

SICKLE OF DUST est tenu par un seul homme, Ash. Loin d’être un nouveau venu, le monsieur de 51 ans a déjà joué dès les années 90 dans un groupe nommé NEUTRAL. C’est en 2016 qu’il fonde cette formation, et, entre nous, elle mériterait beaucoup plus d’exposition que ce qu’elle a connu jusqu’à maintenant. Il possède un excellent sens de la mélodie, porté par des orchestrations magistrales. Il en place une exceptionnelle dès les premiers instants de « Brothers of the Storm », ouvrant instantanément les portes vers un monde désolé où rôdent les effluves d’une nostalgie profonde. J’ai bien conscience que l’emploi de superlatifs peut sembler lourd, voire excessif, mais je n’ai vraiment pas le choix tant je suis immédiatement cueilli par les ambiances. Je regrette souvent que les groupes atmosphériques à tendance épique fassent trop dans la clarté, sans ajouter la pointe de noirceur nécessaire qui rend le tout plus mature, plus désabusé. Ici, ces éléments sont bien présents. Je ressens, sur ces cinq compositions, un équilibre parfaitement maîtrisé entre les différentes ambiances. Oui, l’auditeur aura tendance à se redresser en écoutant ces passages flamboyants, mais cela ne lui permettra que de contempler des paysages incendiés et d’autres en ruine. Il n’y a pas de décors paradisiaques ni de couleurs chatoyantes.

Et cette retenue est due aux mélodies plus tristes, à l’utilisation de la mandoline ou de guitares acoustiques, mais aussi à des vocaux faits de hurlements black metal typiques. Il y a bien quelques passages déclamés, mais là encore, ils restent matures et apportent une sérénité apaisante plus qu’une véritable ouverture vers un quelconque espoir.

Je n’ai que des louanges à offrir à SICKLE OF DUST, et je ne peux que conseiller à tout amateur de black atmosphérique de s’engouffrer dans ces quarante minutes exceptionnelles, sans la moindre faute de goût. Et merci à Flowing Downward de l’avoir sorti en CD en janvier 2026, quelques mois après la version digitale autoproduite.
Thrasho Amazon Sakrifiss
29 Avril 2026 - 68 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Sickle of Dust
Black Metal atmosphérique
2026 - Flowing Downward
notes
Chroniqueur : 9/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Sickle of Dust
 Sickle of Dust
Black Metal atmosphérique - 2016 - Russie		   

tracklist
01.   Brothers of the Storm
02.   On the Battlefield
03.   Across the Vultures Trail
04.   Wizards Don't Dance
05.   The Black Stones Inn

Durée : 40:26

parution
8 Janvier 2026

Essayez aussi
Concatenatus
 Concatenatus
Aeonic Dissonances Beyond Light's Consumption (EP)
2016 - Totenmusik		   
Grima
 Grima
Tales of the Enchanted Woods
2017 - Naturmacht Productions		   
Bereft of Light
 Bereft of Light
Hoinar
2017 - Loud Rage Music		   
Diabolical Masquerade
 Diabolical Masquerade
The Phantom Lodge
1997 - Adipocere Records		   
Wederganger / Laster
 Wederganger / Laster
Split (Split-CD)
2016 - Ván Records		   

Warside
Cognitive Extinction
Lire la chronique
Sickle of Dust
Across the Vultures Trail
Lire la chronique
Carnal Dissection
Complete Discography (Compil.)
Lire la chronique
Martröð
Draumsýnir Eldsins
Lire la chronique
Skaphos
The Descent
Lire la chronique
Blood Countess
Imperatrix Sanguinis
Lire la chronique
Nukem
The Grave Remains
Lire la chronique
Aborcja
Do krzyża abarotem
Lire la chronique
Laurèntian Echoes
Midsummer Blaze + Panoptic...
Lire le live report
Buzzov•en
To A Frown
Lire la chronique
Insect Inside
Reborn In Blight
Lire la chronique
Naked City
Leng Tch'e
Lire la chronique
Nahtrunar
Sphären
Lire la chronique
A Very Old Ghost Behind The Farm
Canes Gothi !
Lire la chronique
Exhumed
Red Asphalt
Lire la chronique
Decipher
θελημα (Thelema)
Lire la chronique
Pulling Teeth
Vicious Skin
Lire la chronique
Riverflame
Lunar Crusades
Lire la chronique
Deftones
Diamond Eyes
Lire la chronique
Impermanent
Forging Eternity (EP)
Lire la chronique
Hellfuck
9 Nails Hammered Into The ...
Lire la chronique
Winter Rites Of The Mountain Land
Κυν-λακ-αχ (KIN-LAK-AX)...
Lire la chronique
Gaerea
Loss
Lire la chronique
Nostromo
Argue
Lire la chronique
Crème Flesh
For Your Ass Only
Lire la chronique
Pilori
Sans adieu
Lire la chronique
Vomitory
In Death Throes
Lire la chronique
Nine Inch Nails
Broken (EP)
Lire la chronique
Interview de TOWERING pour l'album "The Oblation Of Man"
Lire l'interview
Ape Unit
Sticks
Lire la chronique