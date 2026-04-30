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Putrisect / Funebrarum / Interment - Pestilential Winds

Chronique
Putrisect / Funebrarum / Interment Pestilential Winds (Split 7")
Paru il y a dix ans chez Doomentia Records, ce split réunissant Funebrarum, Interment et Putrisect n’est évidemment aujourd’hui plus de toute première fraîcheur. Seulement voilà, le premier de ces trois groupes s’apprêtant à faire un retour particulièrement fracassant dans les prochaines semaines, je profite comme souvent de cette occasion pour boucher les trous et ainsi combler petit à petit les lacunes de votre webzine préféré.

Paru au seul format vinyle dans le cadre d’une tournée européenne commune baptisée « Pestilential Winds Over Europe » et limité à 800 exemplaires, ce split 7" offre un nouveau morceau par groupe ainsi qu’une introduction et une conclusion toutes les deux signées par Daryl Kahan et Kyle Winslow de Funebrarum. Au total ce sont donc cinq compositions qui garnissent ce bout de plastique pour une durée qui dépasse de peu les quinze minutes. Pour illustrer celui-ci, nos trois entités ont porté leur dévolu sur Chris Kiesling aka Misanthropic-Art (Attic, Black Hole Deity, Cantique Lépreux, Fulci, Golgothan Remains...) pour un résultat classique, efficace et surtout bien dans le thème.

Pour commencer, un petit mot au sujet de cette introduction et de cette conclusion proposées par Funebrarum qui l’une et l’autre n’offrent que très peu d’intérêt. Ce n’est pas qu’elles soient mal composées mais très franchement, difficile de faire plus cliché que ces deux plages instrumentales où un vent à décorner des boeufs se mêle à des nappes de synthétiseurs pour le moins convenues. Et c’est sans compter sur une durée qui dans les deux cas (moins d’une minute à chaque fois) ne permet pas vraiment d’instaurer un quelconque climat et cela malgré des sonorités pourtant sombres et angoissantes. Aussitôt débutées, aussitôt terminées et surtout aussitôt oubliées…

N’ayant encore jamais évoqué ici le cas de Putrisect (si ce n’est à travers une mention faite dans le cadre d’un live report datant de 2016), une petite présentation s’impose. Originaire de Baltimore, le groupe se forme en 2013 et enchaine jusqu’en 2016 les sorties de petites envergures avant de connaitre une longue période d’inactivité qui durera pas loin de huit ans. Une absence qui prendra fin il y a quelques semaines avec la sortie d’un nouvel EP paru sous les couleurs de Rotted Life Records.
Entamant sa contribution sur ce split par une longue introduction électro-acoustique simple mais néanmoins engageante, Putrisect va ensuite offrir à l’auditeur un Death Metal mid-tempo sympathique mais tout de même un brin convenu et passe-partout. Si la cadence n’est pas bien élevée, le groupe américain offre tout de même quelques légères et surtout très brèves accélérations afin d’apporter un peu de piment à l’ensemble. Pas de quoi devenir fou mais ces quelques coups de boutoir, aussi brefs soient-ils, permettent tout de même d’apporter un soupçon de dynamisme à un titre un tantinet plan-plan. Bref, sympathique mais pas de quoi non plus grimper aux rideaux…

Quatre ans après un split en compagnie d’Undergang (The Dead Of Winter) et un profond remaniement d’effectif (exit Matt Medeiros, Alex Bouks, Dave Wagner et Shawn Eldridge remplacés respectivement par Sam Osborne, Yuri Kahan, Kyle Winslow et Charlies Koryn), Funebrarum reprend ici du service pour une contribution là aussi un peu tiède… Si le growl de Daryl Kahan n’a rien perdu de son épaisseur et de sa profondeur, cette première itération d’"Into Dark Domains" (titre que l’on retrouvera sur Beckoning The Void Of Eternal Silence
 à paraître le mois prochain) manque tout de même de caractère mais aussi de profondeur. Certes, on retrouve ce qui fait en grande partie le charme de Funebrarum à commencer par cette ambivalence entre séquences particulièrement lourdes et écrasantes et passages plus ou moins nerveux et soutenus (alternance de toupa-toupa tranquilles et de blasts plus énervés) mais clairement le titre ne parvient pas vraiment à décoller tout au long de ces cinq minutes certes pas désagréables mais tout de même un peu fades…

Ce sont les Suédois d’Interment qui viennent conclure ce split avec "Drenched In Blood", un titre issu des sessions d’enregistrement de l’album Scent Of The Buried paru la même année. Sans surprise, le groupe originaire d’Avesta nous revient ici avec ce fameux Death Metal HM2 (production signée Tomas Skogsberg aux Sunlight Studios de Stockholm) dont il s’est fait une spécialité depuis déjà belle lurette. D’abord sur la réserve, le rythme s’accélère néanmoins par la suite avec de belles séquences de toupa-toupa toujours aussi efficaces et entrainantes. Une fois encore, Interment ne révolutionne absolument rien avec sa tambouille mais c’est probablement des trois titres proposés sur ce split celui qui se montre le plus efficace.

Paru à l’occasion d’une tournée commune, ce split n’est clairement pas un essentiel à posséder dans sa collection si ce n’est à des fins purement complétistes. En effet, entre cette introduction et cette conclusion tout à fait dispensables et des titres passables plutôt que bons, on ne tient pas là un objet de convoitise ni même et surtout une sortie à même de ne pas quitter notre platine. Une fois de temps à autre on se laissera aller à une écoute toujours sympathique à défaut d’être véritablement mémorable mais c’est à peut près tout… C’est déjà pas mal diront certains mais de la part on attendait mieux de la part de certains, notamment Funebrarum pour qui 2016 aura été une année en demi-teinte (mais on y reviendra)...
Thrasho Amazon AxGxB
30 Avril 2026 - 48 lectures

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Putrisect / Funebrarum / Interment
Death Metal
2016 - Doomentia Records
notes
Chroniqueur : 3/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

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Interment
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Funebrarum
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Putrisect
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Death Metal - 2013 - Etats-Unis		   

tracklist
Funebrarum
01.   Fetorem Mortis Venti (Intro)  (00:34)

Putrisect
02.   Pestilent Quintessence  (04:20)

Funebrarum
03.   Into Dark Domains  (05:06)

Interment
04.   Drenched In Blood  (04:30)

Funebrarum
05.   Solitudinem (Outro)  (00:45)

Durée : 15:15

line up
parution
28 Février 2016

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