Cro-Mags - Near Death Experience Chronique Near Death Experience

Near Death Experience verra pourtant le retour inattendu de John Joseph derrière le microphone. Une surprise pour beaucoup à commencer par Parris Mitchell Mayhew, ex-guitariste du groupe new-yorkais, qui à l’époque a probablement du bien se marrer en apprenant la nouvelle (peut-être un petit peu moins en constatant qu’A. J. Novello des excellents Leeway était également de la partie en tant que guitariste de session).



Paru le 28 septembre 1993 sur Century Media Records, ce quatrième album voit Cro-Mags revenir visuellement à quelque chose d’un petit peu plus percutant grâce à une nouvelle illustration hindoue probablement glanée dans un de ces nombreux livres trouvés dans un de ces temples new-yorkais fréquentés assidument à l’époque par John Joseph et Harley Flanagan. Si comme beaucoup je préfère celle qui orne l’excellent

Enfin, pour coucher sur bandes ces huit nouvelles compositions, le groupe n’a pas hésité bien longtemps puisque celui-ci s’est rendu pour la troisième fois consécutive au Normandy Sound Studio (avec cependant un petit crochet par les Unique Studios) sous la directive une fois encore d’Harley Flanagan en tant que grand manitou mais avec l’aide néanmoins de quelques petites mains de l’ombre telles que Tom Soares, Phil Greene, Josh Charuokas et même John Joseph pour le mixage... Trente-trois ans plus tard, la production a carrément bien vieillit et ne porte aucun stigmates apparents de son époque à même de trahir son âge avancé.



Bien qu’il ait quitté Cro-Mags quelques mois avant la sortie d’Near Death Experience, celui-ci n’était donc plus de la partie depuis déjà belle lurette et on ne va pas se mentir, cela se ressent très clairement à l’écoute de ces huit "nouveaux" morceaux. Oui, des guillemets, ce quatrième album se conclue sur une nouvelle version raccourcie du titre "The Other Side Of Madness (Revenge)" déjà présent sur Appetite For Destruction)... Monsieur Joseph en fait évidemment des caisses (on a parfois même l’impression de l’entendre quasiment à bout de souffle) et nous on se demande encore aujourd’hui où a vraiment voulu en venir Cro-Mags avec ces trois minutes et vingt-sept secondes des plus étranges.



Et puis surtout, au-delà du chant dont on peut tout de même s’accommoder plus ou moins aisément, c’est ce manque de nerfs et de véritables moments de bravoures qui fait de Near Death Experience un album bien moins percutant et mémorable que ses ainés. Si on trouve encore naturellement de nombreuses cavalcades et autres fulgurances thrashisantes ainsi que quelques solos mélodiques de très bonnes factures ("Say Good-Bye To Mother Earth" à 1:45 ou 2:48, l’essentiel de "Kali-Yuga" et "Reflections", "The Other Side Of Madness (Rat Soup Version ‘93)" à 2:25...), le fait est que l’écriture est globalement plus feignante mais aussi moins convaincante (ça fonctionne relativement bien pour les titres les plus directs de l’album mais on a clairement entendu plus inspiré mais aussi plus varié) et que les quelques tentatives effectuées par Cro-Mags afin de sortir des sentiers battus ("War On The Streets" dont je vous ai parlé plus haut et ce morceau qui a donné son nom à ce quatrième album) ne parviennent pas non plus véritablement à marquer les esprits (en tout cas pas dans le bon sens...).



Vous l’aurez compris, Near Death Experience n’est pas l’album de Cro-Mags que l’on choisira de retenir si on ne devait conserver qu’un seul album des New-Yorkais. Certains choisiront probablement Évincé manu militari des rangs de Cro-Mags après la sortie de The Age Of Quarrel pour son manque d’implication particulièrement flagrant, ses désirs de putschs et autres révolutions et sa propension à se mettre ses collègues à dos,verra pourtant le retour inattendu de John Joseph derrière le microphone. Une surprise pour beaucoup à commencer par Parris Mitchell Mayhew, ex-guitariste du groupe new-yorkais, qui à l’époque a probablement du bien se marrer en apprenant la nouvelle (peut-être un petit peu moins en constatant qu’A. J. Novello des excellents Leeway était également de la partie en tant que guitariste de session).Paru le 28 septembre 1993 sur Century Media Records, ce quatrième album voit Cro-Mags revenir visuellement à quelque chose d’un petit peu plus percutant grâce à une nouvelle illustration hindoue probablement glanée dans un de ces nombreux livres trouvés dans un de ces temples new-yorkais fréquentés assidument à l’époque par John Joseph et Harley Flanagan. Si comme beaucoup je préfère celle qui orne l’excellent Best Wishes , il faut tout de même bien reconnaitre qu’il y a quelque chose de terriblement efficace dans ces affrontements épiques et manichéens du bien contre le mal.Enfin, pour coucher sur bandes ces huit nouvelles compositions, le groupe n’a pas hésité bien longtemps puisque celui-ci s’est rendu pour la troisième fois consécutive au Normandy Sound Studio (avec cependant un petit crochet par les Unique Studios) sous la directive une fois encore d’Harley Flanagan en tant que grand manitou mais avec l’aide néanmoins de quelques petites mains de l’ombre telles que Tom Soares, Phil Greene, Josh Charuokas et même John Joseph pour le mixage... Trente-trois ans plus tard, la production a carrément bien vieillit et ne porte aucun stigmates apparents de son époque à même de trahir son âge avancé.Bien qu’il ait quitté Cro-Mags quelques mois avant la sortie d’ Alpha Omega , Parris Mitchell Mayhew a pourtant largement contribué à l’écriture de ce troisième album qui, peut-être pas aussi ultime et iconique que Best Wishes , n’a pourtant pas à rougir de quoi que ce soit. Pour, celui-ci n’était donc plus de la partie depuis déjà belle lurette et on ne va pas se mentir, cela se ressent très clairement à l’écoute de ces huit "nouveaux" morceaux. Oui, des guillemets, ce quatrième album se conclue sur une nouvelle version raccourcie du titre "The Other Side Of Madness (Revenge)" déjà présent sur Alpha Omega et baptisée pour l’occasion "The Other Side Of Madness (Rat Soup Version ‘93)". Alors non, je n’irai pas jusqu’à dire ni même jusqu’à écrire que ce quatrième album n’est pas digne d’intérêt car ce n’est pas tout à fait le cas mais celui-ci est clairement en dessous de ses deux prédécesseurs. Déjà parce que John Joseph, largement mis en avant dans le mixage (tient donc, comme c’est surprenant) est effectivement de retour au chant et qu’entre ses manières et certaines de ses intonations de crooner à la sauce Heavy Metal des années 80, le Thrash / Crossover de Cro-Mags perd de cette abrasivité urbaine qui caractérisait les deux albums précédents de la formation. Si ce constat est valable sur tous les titres de l’album, le plus flagrant reste très certainement "War On The Streets", l’un des plus surprenant morceaux de l’album qui voit les New-Yorkais se lancer en effet dans un mélange hasardeux de Thrash / Crossover à la sauce Big Apple et de Heavy / Glam à la mode Sunset Strip (grosse ressemblance avec le Guns N’ Roses de)... Monsieur Joseph en fait évidemment des caisses (on a parfois même l’impression de l’entendre quasiment à bout de souffle) et nous on se demande encore aujourd’hui où a vraiment voulu en venir Cro-Mags avec ces trois minutes et vingt-sept secondes des plus étranges.Et puis surtout, au-delà du chant dont on peut tout de même s’accommoder plus ou moins aisément, c’est ce manque de nerfs et de véritables moments de bravoures qui fait deun album bien moins percutant et mémorable que ses ainés. Si on trouve encore naturellement de nombreuses cavalcades et autres fulgurances thrashisantes ainsi que quelques solos mélodiques de très bonnes factures ("Say Good-Bye To Mother Earth" à 1:45 ou 2:48, l’essentiel de "Kali-Yuga" et "Reflections", "The Other Side Of Madness (Rat Soup Version ‘93)" à 2:25...), le fait est que l’écriture est globalement plus feignante mais aussi moins convaincante (ça fonctionne relativement bien pour les titres les plus directs de l’album mais on a clairement entendu plus inspiré mais aussi plus varié) et que les quelques tentatives effectuées par Cro-Mags afin de sortir des sentiers battus ("War On The Streets" dont je vous ai parlé plus haut et ce morceau qui a donné son nom à ce quatrième album) ne parviennent pas non plus véritablement à marquer les esprits (en tout cas pas dans le bon sens...).Vous l’aurez compris,n’est pas l’album de Cro-Mags que l’on choisira de retenir si on ne devait conserver qu’un seul album des New-Yorkais. Certains choisiront probablement The Age Of Quarrel pour son influence sur la scène Hardcore, d’autres Best Wishes voire Alpha Omega qui clairement ne démérite pas et ont permis de mettre en place certains ponts entre Thrash et Hardcore mais personne d’un tant soit peu sensé ne choisira, même par nostalgie, ce quatrième album qui en effet s’avère bien en deçà à tous les niveaux de ses prédécesseurs, notamment de ceux opérant dans ce crédo Thrash / Hardcore / Crossover. Pour autant, le tableau n’est pas catastrophique mais il révèle, à force de changements d’effectifs et autres guerres d’égo, un groupe de plus en plus affaiblit qui ne parviendra jamais vraiment à égaler son niveau passé. Preuve de cette situation délétère, la séparation de Cro-Mags moins de deux ans plus tard avant que celui-ci ne nous revienne puis se sépare à nouveau puis reviennes et ainsi de suite sous des formes aussi diverses que variés autour de l’inénarrable Harley Flanagan. Bref, un disque franchement pas indispensable mais qui s’écoute tout de même de temps à autre sans déplaisir.

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