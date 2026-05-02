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Slyther - Chronicles of Despair

Chronique
Slyther Chronicles of Despair
Le monde a-t-il réellement besoin d’un nouveau groupe influencé par METALLICA ? Pas de mon point de vue, cela va sans dire. C’est pourtant bel et bien ce que nous proposent les Italiens de SLYTHER au travers de leur premier album intitulé Chronicles of Despair.

Pochette horrible affublée du classique « Obey » en guise de référence au film Invasion Los Angeles, dénonciation du capitalisme, oui ces jeunes messieurs ont la passion du metal et plus spécifiquement d’un thrash soigné, propre sur lui. Ce n’est pas un reproche en soi, j’adore la musique léchée autant que mal léchée. Cependant, le quatuor est encore trop vert, se cherche un style et ça s’entend en dépit des nombreuses qualités à commencer par le soin apporté à l’enregistrement, aux solos, à l’équilibrage des instruments, c’est plutôt réussi !

Il est cependant regrettable que la formation ait souhaité placer absolument tout ce qui devrait à leurs yeux composer un disque situé à la croisée de Master of Puppets et de Load : cavalcades rythmiques entraînantes (« Violent Fist »), chant aux intonations immédiatement reconnaissables, arpèges et autres ponts acoustiques, leads mélodiques à foison, plans heavy rock, pseudo-ballade instrumentale de dur au cœur tendre (« Memories »), pour enfin finir le disque avec le morceau le plus radical (« The Sleepwalker »)… Difficile de faire plus exhaustif, plus convenu également mais là c’est la méchanceté gratuite qui parle car c’est un bon début de carrière.

Pourtant, SLYTHER, ce n’est pas que cela. Certaines pistes dévoilent des ambitions plus hardcore, à l’image du groovy « Shut the Fuck Up » qui tombe malheureusement un peu à plat tant il détonne d’avec le reste ou encore les rythmiques plombées du final de « Visions » alors que, sur le papier, ces instants ouvrent au contraire une voie artistique intéressante à nos musiciens. Du moins davantage intéressante que coller au cul des Américains car si l’influence est pardonnable dans le cadre d’un premier LP de trente minutes, cela risque de rapidement ne plus suffire pour décoller au-delà des frontières de la ville, même avec l’appui de Time to Kill Records.

En définitive, il serait certes injuste de tirer à boulets rouges sur Chronicles of Despair, sortie prometteuse s’il en est, mais il va falloir revoir quelques trucs : enchaîner un titre instrumental (« Memories ») avec un interlude (« Awake -4 »), ce n’est guère utile, s’essayer au rapcore (« Shut the Fuck UIp ») n’est pas l’idée du siècle, les tentatives de growls sont superflues dans ce contexte, elles sonnent forcées, le plus dur sera de digérer totalement l’héritage des idoles.
Thrasho Amazon Sosthène
2 Mai 2026 - 16 lectures

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Slyther
Heavy Thrash Metal
2025 - Time To Kill Records
notes
Chroniqueur : 6.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Slyther
 Slyther
Heavy Thrash Metal - 2020 - Italie		   

formats
tracklist
01.   Flask n' Bone  (04:11)
02.   Madness  (03:31)
03.   Shut the Fuck Up  (04:10)
04.   Violent Fist  (04:36)
05.   Visions  (03:40)
06.   Memories  (03:47)
07.   Awake -4  (00:53)
08.   The Sleepwalker  (05:10)

Durée : 29:58

line up
parution
10 Octobre 2025

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