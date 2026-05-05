chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
196 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Votive Fire - European Tour MMXXVI
 Votive Fire - European Tour... (R)
Par Jean-Clint		   
Këkht Aräkh
 Këkht Aräkh - Morning Star (C)
Par AxGxB		   
Candiria
 Candiria - 300 Percent Density (C)
Par AxGxB		   
Interview de WARSIDE pour l'album "Cognitive Extinction"
 Interview de WARSIDE pour l... (I)
Par Lestat		   
Sickle of Dust
 Sickle of Dust - Across the... (C)
Par Lestat		   
Gorencephalic
 Gorencephalic - Gore of the... (C)
Par Gabalgabow		   
Warside
 Warside - Cognitive Extinction (C)
Par Sosthène		   
Nukem
 Nukem - The Grave Remains (C)
Par Niktareum		   
Skaphos
 Skaphos - The Descent (C)
Par Keyser		   
Blood Countess
 Blood Countess - Imperatrix... (C)
Par Keyser		   
Aborcja
 Aborcja - Do krzyża abarotem (C)
Par Sosthène		   
Buzzov•en
 Buzzov•en - To A Frown (C)
Par AxGxB		   
Laurèntian Echoes
 Laurèntian Echoes - Midsumm... (R)
Par Sosthène		   
Deftones
 Deftones - Diamond Eyes (C)
Par Jean-Clint		   
Antimatter
 Antimatter - Leaving Eden (C)
Par Sosthène		   
Nostromo
 Nostromo - Argue (C)
Par Sosthène		   
Winter Rites Of The Mountain Land
 Winter Rites Of The Mounta... (C)
Par Keyser		   
Gaerea
 Gaerea - Loss (C)
Par Sosthène		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sosthène		   
MORTUAIRE
 MORTUAIRE - (I)
Par Ikea		   

Black Cilice - Votive Fire

Chronique
Black Cilice Votive Fire
Ah bah voilà, enfin une suite à Esoteric Atavism, car mine de rien, le dernier album du Portugais de BLACK CILICE datait de 2022. Alors là, vous devriez me dire : « Oui, mais il y a quand même eu Atavistic Possessions en 2024 ! ». Et vous aurez raison, car même si cette sortie a été considérée comme un EP, elle durait tout de même 34 minutes avec 5 morceaux. Et là, on nous annonce un album, Votive Fire, qui n’a que 4 titres et qui totalise… 34 minutes. Pareil donc… Alors quoi ? Le fait que les morceaux soient plus longs (entre 7 et 10 minutes) en fait un album et pas un EP ? Ce n’est pas très logique tout ça… Mais ce n’est pas très grave, c’est une question d’appellation. Par contre, il faut souligner que cette durée relativement courte créera sans doute une petite déception. On s’attendait à plus de contenu.

Et cette déception est d’autant plus grande que c’est la seule. Le contenu en lui-même des quatre compositions est d’excellente facture et correspond surtout parfaitement à ce qu’on attend du groupe culte : une plongée au fond des cavernes. L’écoute donne une nouvelle fois l’impression d’être aspiré dans un réseau de cavernes étouffantes, où la lumière n’a jamais existé. Chaque riff résonne comme un écho lointain sur des parois suintantes, chaque hurlement semble surgir d’une galerie plus profonde encore, hors de portée, hors de toute humanité. L’air devient lourd, presque irrespirable, chargé d’une noirceur poisseuse qui s’infiltre lentement dans l’esprit. On avance à tâtons, désorienté, avec la sensation constante que quelque chose rôde juste derrière, tapi dans l’ombre. Ce n’est pas seulement sombre, c’est une descente malsaine, une immersion dans un espace où le temps se dissout et où l’angoisse finit par devenir une présence tangible, oppressante, impossible à fuir.

« Vows Sworn for Centuries », « Into the Inner Temple » et « Deconstruction of All Realities » s’inscrivent dans la continuité parfaite de ce que le groupe propose depuis déjà plus de 15 ans en album. La surprise vient plutôt du morceau d’ouverture, « Released by Fire », qui contient une mélodie plus lumineuse qu’à l’accoutumée, comme si quelques rais de lumière extérieure étaient parvenus à pénétrer dans l’espace caverneux. Et c’est étrange, mais il suffit de cette petite nuance pour que BLACK CILICE prenne des airs d’un autre grand groupe underground spécialiste des ambiances sombres : DROWNING THE LIGHT. Et encore plus étrange, c'est le meilleur morceau de l'album !

Avec Votive Fire, BLACK CILICE démontre une fois de plus qu’il reste un pilier incontournable du black metal souterrain. Fidèle à son esthétique, le groupe conserve une identité forte, immédiatement reconnaissable, tout en sachant insuffler de subtiles variations à sa formule. Malgré une durée frustrante, la qualité est indiscutable et l’expérience demeure intense du début à la fin. Difficile de ne pas ressortir pleinement satisfait d’une telle immersion : BLACK CILICE est toujours excellent, et c’est exactement ce que l’on espérait.
Thrasho Amazon Sakrifiss
5 Mai 2026 - 14 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Black Cilice
Black Metal Caverneux
2026 - Iron Bonehead Productions
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Black Cilice
 Black Cilice
Black Metal Caverneux - Portugal		   

nouveaute
A paraître le 1 Mai 2026

tracklist
01.   Released by Fire
02.   Vows Sworn for Centuries
03.   Into the Inner Temple
04.   Deconstruction of all Realities

Durée : 33:43

voir aussi
Black Cilice
 Black Cilice
Esoteric Atavism
2022 - Iron Bonehead Productions		   
Black Cilice
 Black Cilice
Transfixion of Spirits
2019 - Iron Bonehead Productions		   
Black Cilice
 Black Cilice
Banished from Time
2017 - Iron Bonehead Productions		   

Essayez aussi
Candelabrum
 Candelabrum
The Gathering (Compil.)
2016 - Altare Productions		   
Candelabrum
 Candelabrum
Nocturnal Trance
2022 - Hells Headbangers Records		   

Black Cilice
Votive Fire
Lire la chronique
Votive Fire - European Tour MMXXVI
Black Cilice + Consummatio ...
Lire le live report
Cro-Mags
Alpha Omega
Lire la chronique
Këkht Aräkh
Morning Star
Lire la chronique
Gluttony
Eulogy To Blasphemy
Lire la chronique
Terminally Your Aborted Ghost
Putrefaction In Parallax (EP)
Lire la chronique
Slyther
Chronicles of Despair
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Mai 2026
Jouer à la Photo mystère
D.R.I.
Violent Pacification (EP)
Lire la chronique
Gorencephalic
Gore of the Forgotten (EP)
Lire la chronique
Putrisect / Funebrarum / Interment
Pestilential Winds (Split 7")
Lire la chronique
Interview de WARSIDE pour l'album "Cognitive Extinction"
Lire l'interview
Kharkov
Kharkov
Lire la chronique
Warside
Cognitive Extinction
Lire la chronique
Sickle of Dust
Across the Vultures Trail
Lire la chronique
Carnal Dissection
Complete Discography (Compil.)
Lire la chronique
Martröð
Draumsýnir Eldsins
Lire la chronique
Skaphos
The Descent
Lire la chronique
Blood Countess
Imperatrix Sanguinis
Lire la chronique
Nukem
The Grave Remains
Lire la chronique
Aborcja
Do krzyża abarotem
Lire la chronique
Laurèntian Echoes
Midsummer Blaze + Panoptic...
Lire le live report
Buzzov•en
To A Frown
Lire la chronique
Insect Inside
Reborn In Blight
Lire la chronique
Naked City
Leng Tch'e
Lire la chronique
Nahtrunar
Sphären
Lire la chronique
A Very Old Ghost Behind The Farm
Canes Gothi !
Lire la chronique
Exhumed
Red Asphalt
Lire la chronique
Decipher
θελημα (Thelema)
Lire la chronique
Pulling Teeth
Vicious Skin
Lire la chronique