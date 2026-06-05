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Purulent Remains - Abhorrent Putrefaction

Chronique
Purulent Remains Abhorrent Putrefaction (EP)
Toujours pas décidé à passer par la case "premier album", le duo hispano-panaméen s’est fendu l’été dernier d’un troisième EP intitulé Abhorrent Putrefaction. Une sortie opérée une fois de plus par le biais du label américain Headsplit Records avec le soutien cette fois-ci d’Extremely Rotten Productions, label danois que l’on ne présente plus et dont le goût pour ce genre de saloperies faisandées n’est bien évidemment plus à démontrer.
Presque aussi généreux que ses prédécesseurs, ce troisième EP propose quatre nouveaux morceaux parmi lesquels une introduction pour une durée totale d’environ onze minutes. Toujours pas de quoi s’étouffer d’autant plus qu’il faudra s’amuser cette fois-ci à changer de face pour pouvoir s’enfiler ces quelques compositions dans la mesure où cette sortie ne s’est faite (pour le moment) qu’en vinyle.

Alors évidemment, étant donné la gueule de la photographie toujours aussi appétissante qui orne cette nouvelle offrande, on se doute que rien n’a changé du côté de Purulent Remains qui effectivement renoue à l’occasion de ce EP avec ce mélange de Death Metal et de Goregrind toujours aussi savoureux. Une formule simple et rudimentaire inspirée notamment par les premières sorties d’Impetigo et Carcass même si on pourrait bien évidemment étendre cette liste à quelques autres encore...

Afin de coller à cette délicieuse illustration, c’est notamment sur un sample d’autopsie que le duo a choisi d’entamer ces retrouvailles. Un sample clinique et descriptif qui se poursuivra d’ailleurs sur les dernières seconde de "Rot Invoker" comme pour mieux conclure cette courte affaire. Si cette entame sert brièvement à planter le décors dès les premières secondes, c’est plutôt la suite de "Breaking The Rigor Mortis" qui fait véritablement office d’introduction. Purulent Remains y déroule une séquence mid-tempo pleine de groove sur un riff entêtant aussi simple qu’efficace (avec en sus un orgue incantatoire dispensé brièvement en bout de piste). Une entrée en matière pas bien compliquée et qui n’a évidemment rien de bien nouveau à offrir mais qui permet de plonger rapidement l’auditeur dans le bain en lui donnant surtout envie d’en entendre un petit plus...
N’ayant aucune envie de me lancer dans une description morceau par morceau, je préfère évoquer le reste de ce EP dans sa globalité. Porté par une production grasse et rugueuse, "Phlegm And Liquified Guts", "Flesh-Eating Necrosis" et "Rot Invoker" voient Purulent Remains user sans grande surprise du même mode opératoire qu’à l’époque de Stages Of Decomposition et Fermented Death en enchainant de manière plus ou moins équilibrée et plus ou moins systématique des séquences punitives menées tête dans le guidon (les premières secondes de "Phlegm And Liquified Guts" puis de nouveau à compter de 0:52, "Flesh-Eating Necrosis" à 0:34 et 2:09, "Rot Invoker" à 1:02) et de moments plus chaloupés au son de riffs particulièrement entêtants ("Phlegm And Liquified Guts" à 0:34 et 1:43, les premiers instants de "Flesh-Eating Necrosis" suivi de ces passages entamés aux alentours de 1:03 et 2:27, "Rot Invoker" à 0:20 et 2:01). Le duo insuffle parfois un semblant de lourdeur à l’aide de quelques passages effectivement plus écrasants mais cela ne dure jamais bien longtemps... À cette recette pour le moins rudimentaire s’ajoute le growl dans les chaussettes de José Miguel Quintero qui pour seule variation propose parfois quelques gargouillis chargés en hémoglobine... Finalement, les seules nouveautés perceptibles à l’écoute de ces onze petites minutes sont cet orgue évoqué plus haut ainsi que ces quelques cordes frottées entendues très discrètement sur "Phlegm And Liquified Guts" à 1:44 et 2:20 et "Flesh-Eating Necrosis" afin d’habiller et d’étoffer certains passages / transitions.

Toujours aussi peu pressé d’étoffer sa discographie avec une sortie un petit peu plus consistante, Purulent Remains poursuit son petit bonhomme de chemin avec quatre nouveaux morceaux qui s’inscrivent dans la continuité de ses précédents travaux. Évidemment, tout cela ne révolutionne absolument rien mais peu importe car la formule est rodée et le résultat une fois de plus au rendez-vous. Naturellement, il faut pour cela savoir apprécier ce genre de Death Metal / Goregrind sale, putride et faisandé mais je mets ma main à couper qu’il doit bien y avoir parmi vous quelques fins esthètes à même de savourer ce genre de dégueulasserie. Aussi, je vous souhaite un bon appétit !
Thrasho Amazon AxGxB
5 Juin 2026 - 21 lectures

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Purulent Remains
Goregrind
2025 - Headsplit Records / Extremely Rotten Productions
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Purulent Remains
 Purulent Remains
Goregrind - 2022 - Espagne / Panama		   

tracklist
01.   Breaking The Rigor Mortis  (01:59)
02.   Phlegm And Liquified Guts  (02:43)
03.   Flesh-Eating Necrosis  (03:11)
04.   Rot Invoker  (03:27)

Durée : 11:20

line up
parution
29 Juillet 2025

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