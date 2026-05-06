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Sardonic Witchery - Under the Sign of the Trident

Chronique
Sardonic Witchery Under the Sign of the Trident (Compil.)
J’ai parlé de SARDONIC WITCHERY en 2024 à l’occasion de son dernier album. Si le nom du groupe ne vous dit rien, vous vous souvenez peut-être de sa pochette, celle qui reprenait très fidèlement le visuel de leur influence principale : MANIAC BUTCHER. Aucun souvenir ? Alors vous avez de la chance, voici une excellente occasion de découvrir le groupe : une compilation de huit anciens morceaux, représentatifs de plus de dix ans de carrière. Mais au lieu de nous les proposer tels qu’ils étaient lors de leur première sortie, King Demogorgon les a réenregistrés, profitant d’être accompagné depuis 2025 d’un compère nommé G. Lucis Ruina. De quoi satisfaire aussi les fans de la première heure avec des versions légèrement dépoussiérées.

Par contre, SARDONIC WITCHERY ne se trahit aucunement et conserve son style d’origine, un black thrash metal raw, direct et profondément underground. La fiche promo est d’ailleurs très claire et rappelle que la formation, fondée en 2012 au Portugal puis relocalisée au Texas l’année suivante, « reste fidèle à un riffing raw et agressif, à l’occultisme luciférien, à la sorcellerie et au blasphème anti-chrétien, le tout enveloppé dans l’esprit barbare du vrai black metal. Leur son rejette le polissage stérile et moderne au profit d’une intensité primitive, rendant hommage aux premières vagues du genre tout en forgeant leur propre héritage impitoyable. ».

Cette présentation est bonne, claire et pertinente. Personnellement, j’aurais fait une comparaison avec un coton-tige, mais cela pourrait sembler obscur pour certains. Mais si, quand même… Tu présentes les objets que tu as dans ton sac et, parmi des choses surprenantes et très personnelles, il y a un coton-tige. Un coton-tige à l’ancienne, en plastique. C’est dangereux pour la planète. Comme la musique de SARDONIC WITCHERY. Et un coton-tige, ça sert à quoi ? À te nettoyer les oreilles. Comme la musique de SARDONIC WITCHERY. Et parfois, quand tu l’utilises, il arrive que tu touches un point sensible de ton oreille qui te fait frissonner : le point G de ton oreille. Comme la musique de SARDONIC WITCHERY. Il y a des mélodies thrash qui surgissent, et elles sont jouissives. Je ne me remets jamais de celles sur « Die for Satan ». C’est énorme, à s’en taper la tête contre les murs (des églises).

Cette compilation tombe vraiment à pic pour (re)découvrir le groupe, qui a une tournée prévue dans les mois à venir. Il interprétera sans aucun doute les morceaux compilés ici, dont voici la liste, avec l’album où figurent leurs versions originales :

« Freezing Darkness » / 2014 / Kult of the Underground Warrior
« Bloody Night of Full Moon » / 2014 / Kult of the Underground Warrior
« Black Fucking Metal » / 2016 / The Maniac of Steel
« Luxuria Total » / 2017 / King of the Midnight Legions
« Die for Satan » / 2020 / Moonlight Sacrifice Ritual
« Horizon's End » / 2024 / Barbaric Evil Power
« Merciless Warrior of Steel » / 2024 / Barbaric Evil Power
« Sofrimento da Ordem do Tempo (Disciplina) » / 2024 / Barbaric Evil Power

Le groupe ne cherche pas à évoluer à tout prix ni à lisser son propos, et c’est précisément ce qui fait sa force. Son identité est intacte, tranchante, presque arrogante dans sa fidélité à ses racines. Et franchement, dans un genre où beaucoup finissent par s’assagir ou se perdre, ça fait du bien. Moi, en tout cas, je suis toujours aussi client.
Thrasho Amazon Sakrifiss
6 Mai 2026 - 42 lectures

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Sardonic Witchery
Black Metal Thrash et Barbare
2026 - Nekrogoat Heresy Productions
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Sardonic Witchery
 Sardonic Witchery
Black Metal barbare - 2012 - Portugal		   

nouveaute
A paraître le 20 Avril 2026

tracklist
01.   Gates of Hell (Intro)
02.   Freezing Darkness
03.   Sofrimento da Ordem do Tempo (Disciplina)
04.   Die for Satan
05.   Luxuria Total
06.   Black Fucking Metal
07.   Horizon's End
08.   Bloody Night of Full Moon
09.   Merciless Warrior of Steel

Durée : 39:50

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