Submerged - Resurfacing Nautical Ruin Chronique Resurfacing Nautical Ruin (EP)

Resurfacing Nautical Ruin, modeste EP trois titres paru le mois dernier chez New Standard Elite. Deux ans après un excellent



Torché en un petit peu moins de douze minutes, cette maigre offrande est l’occasion pour le groupe californien de nous présenter sa toute nouvelle organisation. Si Erick Rincon (Regurgitated Entrails, ex-Desecation...) reste ici au chant, Sam Little (Deformity, ex-Necrotic Infibulation, ex-Regurgitated Entrails, ex-Virologist...) occupe dorénavant le poste de batteur tout en conservant celui de guitariste et de bassiste. Le duo a également été rejoint l’année dernière par un second guitariste en la personne de James Yaymayan (Intestinal Sodomy). Une addition pour le moins bénéfique au Brutal Death de Submerged à en juger par ces trois nouveaux morceaux pas piqués des hannetons. Finalement, il n’y a bien que cette illustration aux discrètes évocations maritimes qui par son aspect un brin monolithique ne me convainc pas totalement même si ce nouveau logo métallique et texturé n’est lui pas pour me déplaire.



Enregistrés une fois de plus par Michael Foster des excellents Necropsy Odor puis mixés et masterisés par Xander Bridge (jeune batteur de dix-neuf ans en poste notamment chez Balefire, Eternal, Nuclear Remains et Rude), ces trois titres jouissent à l’instar du premier album des Californiens d’une production relativement compacte qui ne facilite pas forcément l’écoute et l’immersion dans ce Brutal Death sacrément corsé. Entre ces guitares particulièrement denses, cette batterie dominée par une caisse-claire Tefal heureusement de bon goût et une basse non pas absente puisqu’on parvient tout de même à la distinguer mais dont les attaques vibrantes et métalliques se confondent à maintes reprises avec ces guitares accordées dans les chaussettes, pénétrer l’univers de Submerged n’est pas forcément toujours chose aisée.



Et c’est d’autant plus vrai que le Brutal Death des Américains s’avère particulièrement impitoyable. Outre une introduction de près de quarante secondes conduite par un vieux loup de mer / pirate doté d’un accent à couper au couteau ("Riddled With Intravenous Decay") et un très court sample dispensé sur les tous derniers instants de "Excruciating The Deconsecrated Populace", c’est à fond de cale que les trois Californiens mènent leur barque. Et je peux vous dire qu’il vous faudra être sacrément alerte pour espérer saisir ne serait-ce qu’un minimum de ce qui va vous tomber sur le coin de la figure pendant près de douze minutes.

Sans retenue aucune, Submerged nous agresse et nous violente à coups de blasts mitraillettes qui n’en finissent pas de pleuvoir, de riffs techniques et épileptiques tricotés bien évidemment à toute berzingue et incapables de tenir en place plus de quelques secondes, de changements de plans et de rythmes tout aussi soudains, de gerboulades vocales aussi grasses que cette production est épaisse... Bref, Submerged ne fait pas dans la dentelle et nous on déguste (physiquement) autant que l’on savoure ce Brutal Death (Technique) en forme de véritable rouleau-compresseur.



Malgré cette cadence soutenue et cette frénésie générale qui frise par moment l’hystérie, on note tout de même quelques instants d’accalmies. Rien de trop long ni de profondément contrasté mais des passages effectivement moins tendus ("Inhalation Of Subaquatic Consciousness" à 1:00, 1:53 et 2:15, "Riddled With Intravenous Decay" à 1:36, 3:09, 3:33 et 4:26, "Excruciating The Deconsecrated Populace" à 0:26, 1:25 et 2:57) qui permettent tout même et de varier un petit peu les compositions et d’offrir à nous autres auditeurs un semblant de répit mais aussi une pointe de groove avant de se faire une fois de plus rouler dessus et malmener dans tous les sens par ces compositions absolument redoutables.



Si les trois titres de ce nouvel EP constituent comme on peut l’imaginer les prémisses du futur de Submerged alors il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour la suite. Pour ce retour aux affaires, le groupe américain dont les effectifs ont encore été quelque peu chamboulés revient à la charge avec un Brutal Death encore plus ébouriffant. Une leçon de violence et de brutalité chaotique et jubilatoire qui ne manquera pas de faire effet chez les personnes sensibles à ce genre de douceurs. On aurait évidemment aimé pouvoir s’enfiler davantage de cette formule qui ne sera pas sans laisser de traces mais pour autant on ne va certainement pas cracher dans la soupe, encore moins lorsque celle-ci est aussi savoureuse. Trois petits tours et puis s’en vont ou devrais-je dire plutôt trois petits titres et "arrivederci" Voilà en effet ce qui vous attend à l’écoute de, modeste EP trois titres paru le mois dernier chez New Standard Elite. Deux ans après un excellent Tortured At The Depths nous n’aurions évidemment pas craché sur un peu de rab supplémentaire m’enfin étant donné la branlée administrée ici on saura s’en contenter.Torché en un petit peu moins de douze minutes, cette maigre offrande est l’occasion pour le groupe californien de nous présenter sa toute nouvelle organisation. Si Erick Rincon (Regurgitated Entrails, ex-Desecation...) reste ici au chant, Sam Little (Deformity, ex-Necrotic Infibulation, ex-Regurgitated Entrails, ex-Virologist...) occupe dorénavant le poste de batteur tout en conservant celui de guitariste et de bassiste. Le duo a également été rejoint l’année dernière par un second guitariste en la personne de James Yaymayan (Intestinal Sodomy). Une addition pour le moins bénéfique au Brutal Death de Submerged à en juger par ces trois nouveaux morceaux pas piqués des hannetons. Finalement, il n’y a bien que cette illustration aux discrètes évocations maritimes qui par son aspect un brin monolithique ne me convainc pas totalement même si ce nouveau logo métallique et texturé n’est lui pas pour me déplaire.Enregistrés une fois de plus par Michael Foster des excellents Necropsy Odor puis mixés et masterisés par Xander Bridge (jeune batteur de dix-neuf ans en poste notamment chez Balefire, Eternal, Nuclear Remains et Rude), ces trois titres jouissent à l’instar du premier album des Californiens d’une production relativement compacte qui ne facilite pas forcément l’écoute et l’immersion dans ce Brutal Death sacrément corsé. Entre ces guitares particulièrement denses, cette batterie dominée par une caisse-claire Tefal heureusement de bon goût et une basse non pas absente puisqu’on parvient tout de même à la distinguer mais dont les attaques vibrantes et métalliques se confondent à maintes reprises avec ces guitares accordées dans les chaussettes, pénétrer l’univers de Submerged n’est pas forcément toujours chose aisée.Et c’est d’autant plus vrai que le Brutal Death des Américains s’avère particulièrement impitoyable. Outre une introduction de près de quarante secondes conduite par un vieux loup de mer / pirate doté d’un accent à couper au couteau ("Riddled With Intravenous Decay") et un très court sample dispensé sur les tous derniers instants de "Excruciating The Deconsecrated Populace", c’est à fond de cale que les trois Californiens mènent leur barque. Et je peux vous dire qu’il vous faudra être sacrément alerte pour espérer saisir ne serait-ce qu’un minimum de ce qui va vous tomber sur le coin de la figure pendant près de douze minutes.Sans retenue aucune, Submerged nous agresse et nous violente à coups de blasts mitraillettes qui n’en finissent pas de pleuvoir, de riffs techniques et épileptiques tricotés bien évidemment à toute berzingue et incapables de tenir en place plus de quelques secondes, de changements de plans et de rythmes tout aussi soudains, de gerboulades vocales aussi grasses que cette production est épaisse... Bref, Submerged ne fait pas dans la dentelle et nous on déguste (physiquement) autant que l’on savoure ce Brutal Death (Technique) en forme de véritable rouleau-compresseur.Malgré cette cadence soutenue et cette frénésie générale qui frise par moment l’hystérie, on note tout de même quelques instants d’accalmies. Rien de trop long ni de profondément contrasté mais des passages effectivement moins tendus ("Inhalation Of Subaquatic Consciousness" à 1:00, 1:53 et 2:15, "Riddled With Intravenous Decay" à 1:36, 3:09, 3:33 et 4:26, "Excruciating The Deconsecrated Populace" à 0:26, 1:25 et 2:57) qui permettent tout même et de varier un petit peu les compositions et d’offrir à nous autres auditeurs un semblant de répit mais aussi une pointe de groove avant de se faire une fois de plus rouler dessus et malmener dans tous les sens par ces compositions absolument redoutables.Si les trois titres de ce nouvel EP constituent comme on peut l’imaginer les prémisses du futur de Submerged alors il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour la suite. Pour ce retour aux affaires, le groupe américain dont les effectifs ont encore été quelque peu chamboulés revient à la charge avec un Brutal Death encore plus ébouriffant. Une leçon de violence et de brutalité chaotique et jubilatoire qui ne manquera pas de faire effet chez les personnes sensibles à ce genre de douceurs. On aurait évidemment aimé pouvoir s’enfiler davantage de cette formule qui ne sera pas sans laisser de traces mais pour autant on ne va certainement pas cracher dans la soupe, encore moins lorsque celle-ci est aussi savoureuse.

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2026 - New Standard Elite Brutal Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Submerged

Brutal Death Metal - 2023 - Etats-Unis

tracklist 01. Inhalation Of Subaquatic Consciousness (02:42) 02. Riddled With Intravenous Decay (05:31) 03. Excruciating The Deconsecrated Populace (03:43)

Durée : 11:56

line up Erick Rincon / Chant

James Yaymayan / Guitare, Chant

Sam Little / Basse, Batterie, Chant

parution 7 Avril 2026

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