chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
314 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Ildfar
 Ildfar - Der ligger et land (C)
Par Delak6788		   
Darkthrone
 Darkthrone - Pre-Historic M... (C)
Par Ikea		   
Brutal Swamp Fest 4
 Brutal Swamp Fest 4 - Benig... (R)
Par Jean-Clint		   
Votive Fire - European Tour MMXXVI
 Votive Fire - European Tour... (R)
Par isotaupe		   
Corrosion Of Conformity
 Corrosion Of Conformity - G... (C)
Par Hölm		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Six Litani... (C)
Par gulo gulo		   
Engorgement
 Engorgement - They Rot Bene... (C)
Par Jean-Clint		   
Treponem Pal
 Treponem Pal - Higher (C)
Par BBB		   
Les news du 10 Mai 2026
 Les news du 10 Mai 2026 - E... (N)
Par Ikea		   
Dark Medieval Fest
Dark Medieval Fest - Aexyl... (R)
Par Keyser		   
Skin Chamber
 Skin Chamber - Wound (C)
Par gulo gulo		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Alpha Omega (C)
Par Sosthène		   
Këkht Aräkh
 Këkht Aräkh - Morning Star (C)
Par AxGxB		   
Candiria
 Candiria - 300 Percent Density (C)
Par AxGxB		   
Interview de WARSIDE pour l'album "Cognitive Extinction"
 Interview de WARSIDE pour l... (I)
Par Lestat		   
Sickle of Dust
 Sickle of Dust - Across the... (C)
Par Lestat		   

Submerged - Resurfacing Nautical Ruin

Chronique
Submerged Resurfacing Nautical Ruin (EP)
Trois petits tours et puis s’en vont ou devrais-je dire plutôt trois petits titres et "arrivederci" Voilà en effet ce qui vous attend à l’écoute de Resurfacing Nautical Ruin, modeste EP trois titres paru le mois dernier chez New Standard Elite. Deux ans après un excellent Tortured At The Depths nous n’aurions évidemment pas craché sur un peu de rab supplémentaire m’enfin étant donné la branlée administrée ici on saura s’en contenter.

Torché en un petit peu moins de douze minutes, cette maigre offrande est l’occasion pour le groupe californien de nous présenter sa toute nouvelle organisation. Si Erick Rincon (Regurgitated Entrails, ex-Desecation...) reste ici au chant, Sam Little (Deformity, ex-Necrotic Infibulation, ex-Regurgitated Entrails, ex-Virologist...) occupe dorénavant le poste de batteur tout en conservant celui de guitariste et de bassiste. Le duo a également été rejoint l’année dernière par un second guitariste en la personne de James Yaymayan (Intestinal Sodomy). Une addition pour le moins bénéfique au Brutal Death de Submerged à en juger par ces trois nouveaux morceaux pas piqués des hannetons. Finalement, il n’y a bien que cette illustration aux discrètes évocations maritimes qui par son aspect un brin monolithique ne me convainc pas totalement même si ce nouveau logo métallique et texturé n’est lui pas pour me déplaire.

Enregistrés une fois de plus par Michael Foster des excellents Necropsy Odor puis mixés et masterisés par Xander Bridge (jeune batteur de dix-neuf ans en poste notamment chez Balefire, Eternal, Nuclear Remains et Rude), ces trois titres jouissent à l’instar du premier album des Californiens d’une production relativement compacte qui ne facilite pas forcément l’écoute et l’immersion dans ce Brutal Death sacrément corsé. Entre ces guitares particulièrement denses, cette batterie dominée par une caisse-claire Tefal heureusement de bon goût et une basse non pas absente puisqu’on parvient tout de même à la distinguer mais dont les attaques vibrantes et métalliques se confondent à maintes reprises avec ces guitares accordées dans les chaussettes, pénétrer l’univers de Submerged n’est pas forcément toujours chose aisée.

Et c’est d’autant plus vrai que le Brutal Death des Américains s’avère particulièrement impitoyable. Outre une introduction de près de quarante secondes conduite par un vieux loup de mer / pirate doté d’un accent à couper au couteau ("Riddled With Intravenous Decay") et un très court sample dispensé sur les tous derniers instants de "Excruciating The Deconsecrated Populace", c’est à fond de cale que les trois Californiens mènent leur barque. Et je peux vous dire qu’il vous faudra être sacrément alerte pour espérer saisir ne serait-ce qu’un minimum de ce qui va vous tomber sur le coin de la figure pendant près de douze minutes.
Sans retenue aucune, Submerged nous agresse et nous violente à coups de blasts mitraillettes qui n’en finissent pas de pleuvoir, de riffs techniques et épileptiques tricotés bien évidemment à toute berzingue et incapables de tenir en place plus de quelques secondes, de changements de plans et de rythmes tout aussi soudains, de gerboulades vocales aussi grasses que cette production est épaisse... Bref, Submerged ne fait pas dans la dentelle et nous on déguste (physiquement) autant que l’on savoure ce Brutal Death (Technique) en forme de véritable rouleau-compresseur.

Malgré cette cadence soutenue et cette frénésie générale qui frise par moment l’hystérie, on note tout de même quelques instants d’accalmies. Rien de trop long ni de profondément contrasté mais des passages effectivement moins tendus ("Inhalation Of Subaquatic Consciousness" à 1:00, 1:53 et 2:15, "Riddled With Intravenous Decay" à 1:36, 3:09, 3:33 et 4:26, "Excruciating The Deconsecrated Populace" à 0:26, 1:25 et 2:57) qui permettent tout même et de varier un petit peu les compositions et d’offrir à nous autres auditeurs un semblant de répit mais aussi une pointe de groove avant de se faire une fois de plus rouler dessus et malmener dans tous les sens par ces compositions absolument redoutables.

Si les trois titres de ce nouvel EP constituent comme on peut l’imaginer les prémisses du futur de Submerged alors il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour la suite. Pour ce retour aux affaires, le groupe américain dont les effectifs ont encore été quelque peu chamboulés revient à la charge avec un Brutal Death encore plus ébouriffant. Une leçon de violence et de brutalité chaotique et jubilatoire qui ne manquera pas de faire effet chez les personnes sensibles à ce genre de douceurs. On aurait évidemment aimé pouvoir s’enfiler davantage de cette formule qui ne sera pas sans laisser de traces mais pour autant on ne va certainement pas cracher dans la soupe, encore moins lorsque celle-ci est aussi savoureuse.
Thrasho Amazon AxGxB
19 Mai 2026 - 12 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Submerged
Brutal Death Metal
2026 - New Standard Elite
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Submerged
 Submerged
Brutal Death Metal - 2023 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Inhalation Of Subaquatic Consciousness  (02:42)
02.   Riddled With Intravenous Decay  (05:31)
03.   Excruciating The Deconsecrated Populace  (03:43)

Durée : 11:56

line up
parution
7 Avril 2026

voir aussi
Submerged
 Submerged
Tortured At The Depths
2024 - New Standard Elite		   

Essayez aussi
Antropofago
 Antropofago
Antropofago (Démo)
2010 - Autoproduction		   
ONI
 ONI
Incantation Superstition (Compil.)
2023 - Sphere Of Apparition Records		   
Nephren-Ka
 Nephren-Ka
The Fall Of Omnius
2013 - Kaotoxin Records		   
Beneath
 Beneath
The Barren Throne
2014 - Unique Leader Records		   
Maveth
 Maveth
Breath Of An Abomination (Compil.)
2011 - Nuclear Winter Records		   

Submerged
Resurfacing Nautical Ruin (EP)
Lire la chronique
Flesh Libido
Flesh Libido
Lire la chronique
Lord Ketil
Ødeleggelse
Lire la chronique
Darkthrone
Pre-Historic Metal
Lire la chronique
Galibot
Catabase
Lire la chronique
Cage Fight
Exuvia
Lire la chronique
Gigan
The Order of the False Eye
Lire la chronique
Brutal Swamp Fest 4
Benighted + Bio-Cancer + Cr...
Lire le live report
La photo mystère du 16 Mai 2026
Jouer à la Photo mystère
Metal Noz 3 - Live Report
Lire le podcast
Entombed
Crawl (EP)
Lire la chronique
Türböwitch
Under Haunted Skies
Lire la chronique
Abscess
Through The Cracks Of Death
Lire la chronique
Moonchild Trio
Six Litanies for Heliogabalus
Lire la chronique
Red Hot Chili Peppers
Freaky Styley
Lire la chronique
Exodus
Goliath
Lire la chronique
Corrosion Of Conformity
Good God / Baad Man
Lire la chronique
Möhrkvlth
Gwenojennoù An Ankounac'h
Lire la chronique
Fecundation
Moribund
Lire la chronique
Disembodiment
Spiral Crypts
Lire la chronique
Engorgement
They Rot Beneath Our Floor
Lire la chronique
Seum
Parking Life
Lire la chronique
Treponem Pal
Higher
Lire la chronique
Winterfylleth
The Unyielding Season
Lire la chronique
Skin Chamber
Wound
Lire la chronique
Trouble
Manic Frustration
Lire la chronique
Dark Medieval Fest
Aexylium + Darkenhöld + Fro...
Lire le live report
Corpus Offal / Undergang
Corpus Offal / Undergang (S...
Lire la chronique
Trouble
Trouble
Lire la chronique
Brozerz
PFFFFFF (Démo)
Lire la chronique