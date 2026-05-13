Corrosion Of Conformity - Good God / Baad Man Chronique Good God / Baad Man

CORROSION OF CONFORMITY au détour d’une conversation innocente, c’est souvent avec un brin de déférence dans la voix, le respect dû au rang de quasi intouchable des Américains qui, depuis les années 80, ont tellement contribué à l’essor du southern metal ainsi qu’au développement d’une conscience politique au sein de la jeunesse. Chacun se souviendra du clip « Vote with a Bullet » sur l’album Blind de 1991, vidéo que je pense (sans doute à tort) avoir vu à l’époque dans Metal Express ou Best of Trash… Quant à moi, « pauvre con » comme m’appelait encore hier soir mon ami Coco, je n’ai jamais vraiment su accrocher au registre proposé. J’ai toujours trouvé à la formation un goût de cul entre deux chaises, mi-hardcore, mi-grunge avant l’heure, avec en plus une dimension militante qui ne m’intéresse pas, cependant davantage que d’autres qui répétaient ad nauseam qu’ils ne feraient pas ce qu’on leur demande. Je restais donc toujours en retrait, ne parvenant finalement pas à comprendre pourquoi tout le monde semblait vouer une espèce de culte, prenant des pincettes pour exprimer une infime critique négative. Peut-être grâce à l’effet Blind (1991), Deliverance (1994), Wiseblood (1996), sans compter Eye for an Eye (1984) puis Animosity (1985) qui ont eux aussi marqué durablement leur époque, avec la manière.



Good God / Baad Man est donc le onzième LP de la formation après un No Cross No Crown remontant tout de même à 2018. Par conséquent, sans parler de résurrection, nous devions être nombreux à penser le groupe disparu, mangé aux mites. Il n’en est rien. Un mot sur la pochette ? Elle est class n’est-il pas ? Un petit côté C.O.C. qui pioche dans une espèce de revival thrash (« Gimme Some Moor ») autant qu’il lorgne sur le ROLLINS BAND (« Run for Your Life ») voire la funk d’un groove, les atmosphères cool, même si la paire soudée Weatherman / Keenan régale en termes de leads gorgés de feeling et de riffs qui réchauffent les cœurs et les corps.



Il reste que je trouve l’album trop étiré, trop typiquement américain également (« Handcuff County »), bourré de compositions secondaires uniquement agréables par leur swing caractéristique mais qui, même d’un point de vue purement rock ‘n’ roll, sonnent de façon mollassonne (« Swallowing the Anchor »), toute la dernière partie du disque ressemblant davantage à des faces B qu’à de futurs classiques. Ennuyeux ? Oui, c’est certainement le mot que je cherche, quitte à me faire détester. Déficit de pêche, absence de tonus, nous sommes vraiment sur un LP 100% ricain, davantage héritage culturel qu’universaliste (« Brickman »), moi le genre country ça m’a toujours emmerdé car ce n’est pas mon environnement naturel, ça ne me parle pas. Bref, je fais énormément d’efforts pour trouver de l’intérêt à Good God / Baad Man sur la distance mais autant l’ouverture est sympathique, autant le reste respire le désœuvrement du serveur face à un bar vide et ce même si C.O.C. choisit de clore avec une piste burnée (« Forever Amplified ») ressemblant d’ailleurs énormément à



Finalement, je campe sur mes positions. À force de ne pas trancher, en voulant à tout prix jouer de tout, le quatuor s’embourbe dans une musique où l’on cherche le metal, le stoner, le hardcore, craignant finalement que le prochain DOWN ne souffre exactement des mêmes tares. Lorsqu’on évoqueau détour d’une conversation innocente, c’est souvent avec un brin de déférence dans la voix, le respect dû au rang de quasi intouchable des Américains qui, depuis les années 80, ont tellement contribué à l’essor duainsi qu’au développement d’une conscience politique au sein de la jeunesse. Chacun se souviendra du clip « Vote with a Bullet » sur l’albumde 1991, vidéo que je pense (sans doute à tort) avoir vu à l’époque dansou… Quant à moi, « pauvre con » comme m’appelait encore hier soir mon ami Coco, je n’ai jamais vraiment su accrocher au registre proposé. J’ai toujours trouvé à la formation un goût de cul entre deux chaises, mi-, mi-avant l’heure, avec en plus une dimension militante qui ne m’intéresse pas, cependant davantage que d’autres qui répétaientqu’ils ne feraient pas ce qu’on leur demande. Je restais donc toujours en retrait, ne parvenant finalement pas à comprendre pourquoi tout le monde semblait vouer une espèce de culte, prenant des pincettes pour exprimer une infime critique négative. Peut-être grâce à l’effet DOWN ? Ce serait dommage compte tenu du fait que les albums clés des années 90 sont sortis avant ou quasiment en même temps que NOLA (1991),(1994),(1996), sans compter(1984) puis(1985) qui ont eux aussi marqué durablement leur époque, avec la manière.est donc le onzième LP de la formation après unremontant tout de même à 2018. Par conséquent, sans parler de résurrection, nous devions être nombreux à penser le groupe disparu, mangé aux mites. Il n’en est rien. Un mot sur la pochette ? Elle estn’est-il pas ? Un petit côté MASTODON peut-être… Bon, est-ce que l’album contribue à me faire revoir mon jugement initial ? En aucun cas. J’ai beau reconnaître toutes les qualités du monde à ces quatorze compositions (plus d’une heure, c’est trop long les gars), je ne me fais toujours pas au style dequi pioche dans une espèce de(« Gimme Some Moor ») autant qu’il lorgne sur le(« Run for Your Life ») voire lad’un RED HOT CHILI PEPPERS en forme (« Baad Man »), les vraies poussées de fièvre paludique étant rares au milieu de morceaux privilégiant le, les atmosphères, même si la paire soudéerégale en termes degorgés deet de riffs qui réchauffent les cœurs et les corps.Il reste que je trouve l’album trop étiré, trop typiquement américain également (« Handcuff County »), bourré de compositions secondaires uniquement agréables par leurcaractéristique mais qui, même d’un point de vue purement, sonnent de façon mollassonne (« Swallowing the Anchor »), toute la dernière partie du disque ressemblant davantage à des faces B qu’à de futurs classiques. Ennuyeux ? Oui, c’est certainement le mot que je cherche, quitte à me faire détester. Déficit de pêche, absence de tonus, nous sommes vraiment sur un LP 100% ricain, davantage héritage culturel qu’universaliste (« Brickman »), moi le genreça m’a toujours emmerdé car ce n’est pas mon environnement naturel, ça ne me parle pas. Bref, je fais énormément d’efforts pour trouver de l’intérêt àsur la distance mais autant l’ouverture est sympathique, autant le reste respire le désœuvrement du serveur face à un bar vide et ce même sichoisit de clore avec une piste burnée (« Forever Amplified ») ressemblant d’ailleurs énormément à SOUNDGARDEN et dont le nom se trouve à l’opposé de ce qui a été proposé tout du long.Finalement, je campe sur mes positions. À force de ne pas trancher, en voulant à tout prix jouer de tout, le quatuor s’embourbe dans une musique où l’on cherche le, le, le, craignant finalement que le prochainne souffre exactement des mêmes tares.

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