chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
416 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 10 Mai 2026
 Les news du 10 Mai 2026 - E... (N)
Par Ikea		   
Treponem Pal
 Treponem Pal - Higher (C)
Par Jean-Clint		   
Dark Medieval Fest
Dark Medieval Fest - Aexyl... (R)
Par Keyser		   
Skin Chamber
 Skin Chamber - Wound (C)
Par gulo gulo		   
Votive Fire - European Tour MMXXVI
 Votive Fire - European Tour... (R)
Par Sosthène		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Alpha Omega (C)
Par Sosthène		   
Këkht Aräkh
 Këkht Aräkh - Morning Star (C)
Par AxGxB		   
Candiria
 Candiria - 300 Percent Density (C)
Par AxGxB		   
Interview de WARSIDE pour l'album "Cognitive Extinction"
 Interview de WARSIDE pour l... (I)
Par Lestat		   
Sickle of Dust
 Sickle of Dust - Across the... (C)
Par Lestat		   
Gorencephalic
 Gorencephalic - Gore of the... (C)
Par Gabalgabow		   
Warside
 Warside - Cognitive Extinction (C)
Par Sosthène		   
Nukem
 Nukem - The Grave Remains (C)
Par Niktareum		   
Skaphos
 Skaphos - The Descent (C)
Par Keyser		   
Blood Countess
 Blood Countess - Imperatrix... (C)
Par Keyser		   
Aborcja
 Aborcja - Do krzyża abarotem (C)
Par Sosthène		   
Buzzov•en
 Buzzov•en - To A Frown (C)
Par AxGxB		   

Seum - Parking Life

Chronique
Seum Parking Life
Pas de nouvelles chroniques de Seum sur Thrashocore malgré la sympathie que m’avait inspiré Winterized ? Normal, tant la suite ne m’avait que moyennement convaincu. Double Double montrait un groupe qui avait envie d’étendre la palette de son sludge joué à la basse sans pour autant offrir le même plaisir qu’auparavant. Le split Conjuring avec Temple of the Fuzz Witch aura d’ailleurs marqué un léger retour en arrière bienvenu – presque un aveu d‘échec – avec trois titres d’une noirceur plus marqué, laissant la rage parler en guise d’exutoire. Un apéritif que Parking Life poursuit en guise de plat, conservant certains ingrédients – jusqu’au rappel « 666 Problems » à la version d’origine présente sur Conjuring, Vincent Houde de Dopethrone en invité de luxe – tout en y ajoutant d’autres.

Le groupe ne fait d’ailleurs aucun mystère sur ce qu’il avait en tête pour cette petite demi-heure : faire de son sludge marqué par Weedeater, Dopethrone et autres intellectuels de la scène une rampe de lancement vers une musique hors-cadre, accrocheuse avant tout, sans transiger sur la radicalité inhérente au genre. Contre toute attente tant cela semble antinomique, objectif rempli ! Parking Life narre une adhésion franche à la marginalité, disant au revoir à la normalité – rien que les titres disent de leur ironie à quel point les Canadiens l’abhorre, du salariat (« Employee Of The Month ») à la vacuité de la recherche du sexe pour lui-même (« Right Swipe Blues ») – ainsi qu’aux codes d‘une scène où il ose le gros mot « pop ».

Car oui, Parking Life est pop, dans ses refrains – celui de « Labrador » à jamais dans mon crâne – mais aussi ses mélodies d’une simplicité entêtante. Aucune envie de faire la fine bouche pour se donner un style tant cela va bien à Seum, lui et son sludge cartoonesque, déjà fortement hystérique et prompt à appuyer sur l’accélérateur-stoner pour augmenter le plaisir. Un absurde qui fait sourire malgré la morosité ambiante – on comprend rapidement pourquoi un sample du film Fargo se trouve sur le morceau-titre – et que Seum utilise avec justesse sans en faire une formule rébarbative. « Running free in my mind » crie « Labrador » ; on n’en doute pas une seconde devant les libertés prises, jamais redondantes car allant piocher à divers endroits (les relents grunge de « Sad Labbath » ; la reprise d’un standard du rock et de la country « Always On My Mind » composé par Wayne Carson, Johnny Christopher et Mark James et chanté aussi bien par Elvis Presley, Willie Nelson, les Pet Shop Boys et… Seum, désormais).

Pour autant, et même si Seum fait quasi-carton plein – on redescend un peu d’un étage lors du final cité plus haut et son placement de voix hasardeux –, une frustration naît non pas de ce que l’on écoute mais de ce que l’on aurait pu entendre. Parking Life dure vingt-six minutes et donne envie d’en entendre encore plus tant le trio fait de ses contraintes (aucune guitare, aucun temps de pause, aucun effet) des forces. Surtout que la bande, malgré sa conversion pop, n’a pas perdu en lourdeur et causticité en route. Dommage qu’on ait là un stationnement de courte-durée donc, alors qu’on est prêt à payer un abonnement à l’année. Enfin, je me vois mal râler outre-mesure devant une telle réussite à reconduire au plus vite. Pour les motorisés pas prêts de se garer, l’album est en téléchargement à prix libre sur Bandcamp. Au moins, là-dessus, Seum est généreux !
Thrasho Amazon Ikea
11 Mai 2026 - 85 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Seum
Sludge / Stoner
2026 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  8.5/10

plus d'infos sur
Seum
 Seum
Sludge / Stoner - Canada		   

nouveaute
A paraître le 23 Avril 2026

vidéos
Labrador
 Labrador
Seum
Extrait de "Parking Life"		   

tracklist
01.   Parking Life  (04:32)
02.   Employee Of The Month  (03:41)
03.   666 Problems (Feat. Vince Houde)  (03:46)
04.   Labrador  (03:03)
05.   Solutions  (00:43)
06.   Right Swipe Blues  (03:41)
07.   Sad Labbath  (03:01)
08.   Always On My Mind  (03:37)

Durée : 26:04

voir aussi
Seum
 Seum
Blueberry Cash (EP)
2022 - Autoproduction		   
Seum
 Seum
Winterized
2021 - Autoproduction		   

Essayez aussi
Fange
 Fange
Poisse (EP)
2014 - Lost Pilgrims / Basement Apes Industries / Zugzwang / Ulterior Records / Cold Dark Matter		   
16
 16
Dream Squasher
2020 - Relapse Records		   
Hardened
 Hardened
Pale Eternal Fog
2024 - Indépendant		   
Oruga
 Oruga
Oruga (EP)
2011 - Autoproduction		   
Drawers
 Drawers
This Is Oil (Démo)
2009 - Deadlight Entertainment		   

Disembodiment
Spiral Crypts
Lire la chronique
Engorgement
They Rot Beneath Our Floor
Lire la chronique
Seum
Parking Life
Lire la chronique
Treponem Pal
Higher
Lire la chronique
Winterfylleth
The Unyielding Season
Lire la chronique
Skin Chamber
Wound
Lire la chronique
Trouble
Manic Frustration
Lire la chronique
Dark Medieval Fest
Aexylium + Darkenhöld + Fro...
Lire le live report
Corpus Offal / Undergang
Corpus Offal / Undergang (S...
Lire la chronique
Trouble
Trouble
Lire la chronique
Brozerz
PFFFFFF (Démo)
Lire la chronique
Terror
Still Suffer
Lire la chronique
Sardonic Witchery
Under the Sign of the Tride...
Lire la chronique
Black Cilice
Votive Fire
Lire la chronique
Votive Fire - European Tour MMXXVI
Black Cilice + Consummatio ...
Lire le live report
Cro-Mags
Alpha Omega
Lire la chronique
Këkht Aräkh
Morning Star
Lire la chronique
Gluttony
Eulogy To Blasphemy
Lire la chronique
Terminally Your Aborted Ghost
Putrefaction In Parallax (EP)
Lire la chronique
Slyther
Chronicles of Despair
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Mai 2026
Jouer à la Photo mystère
D.R.I.
Violent Pacification (EP)
Lire la chronique
Gorencephalic
Gore of the Forgotten (EP)
Lire la chronique
Putrisect / Funebrarum / Interment
Pestilential Winds (Split 7")
Lire la chronique
Interview de WARSIDE pour l'album "Cognitive Extinction"
Lire l'interview
Kharkov
Kharkov
Lire la chronique
Warside
Cognitive Extinction
Lire la chronique
Sickle of Dust
Across the Vultures Trail
Lire la chronique
Carnal Dissection
Complete Discography (Compil.)
Lire la chronique
Martröð
Draumsýnir Eldsins
Lire la chronique