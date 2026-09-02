Savage - Septic Tomb Chronique Septic Tomb (EP)

Retourné dans sa sombre crypte humide après une excellente première démonstration parue en juillet 2023 (Demo I), Savage s’était depuis fait particulièrement discret au point d’en oublier quasiment son existence... Mais voilà, le one-man band néerlandais mené par Michel Jonker (ex-Entrapment) est aujourd’hui de retour et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il nous revient les bras particulièrement chargés. En effet, quelques semaines seulement après la sortie surprise de ce nouvel EP intitulé Septic Tomb, le groupe annonçait la parution en novembre prochain d’un premier album baptisé Malignant Reveries sous la bannière du label Hammerheart Records. Une année chargée pour monsieur Jonker qui fera d’ailleurs son premier concert avec Savage d’ici quelques jours à Copenhague.



Paru en juin dernier sur la page Bandcamp du label néerlandais Milkcow Records, Septic Tomb s’est dans la foulée vu offrir une édition vinyle toujours sur cette même structure suivie il y a quelques jours par une version CD augmentée (y figure en guise de bonus les trois titres de la première démonstration de Savage) dotée d’une illustration revisitée et tout cela grâce au concours des labels Dawnbreed Records et Necrolatry Records. De quoi contenter à peu près tout le monde même si les amateurs de cassettes (ce support sensé être plus économique mais qui désormais s’échange en moyenne contre une dizaine d’euros) sont pour le moment les grands perdants...



Alors quoi de neuf du côté de Savage après ces trois longues années d'absence ? Eh bien pas grand chose puisque Michel Jonker est toujours seul maître à bord et que son amour pour le Death Metal suédois des années 80 (celui proposé à l’époque par des groupes tels que Nihilist et Entombed) n'a pas dégonflé d’un iota. Ainsi à la manière d’un bon copain que l’on n’aurait pas revu depuis des années mais que l’on connait sur le bout des doigts, ces retrouvailles vont se faire le plus naturellement du monde, comme si on s’était quitté hier...



Produit par Jörg Uken, batteur de Temple Of Dread et propriétaire du Soundlodge Studio situé à Rhauderfehn en Allemagne dans lequel sont notamment passés des groupes tels qu’Obscenity, Despondency, Defeated Sanity, Sinister ou bien encore Soulburn, ce EP encore tout frais s’inscrit sans grande surprise dans la droite lignée des trois titres offerts par Savage sur sa première démonstration trois ans auparavant. Pendant un petit peu plus de treize minutes, le père Jonker va donc dérouler une formule vieille de près de quarante ans qu’il n’a ni inventé ni même perfectionné mais que ce dernier maîtrise néanmoins sur le bout des doigts.

Portées par une production granuleuse et brut de décoffrage donnant presque l’illusion d’une sortie d’époque (même si cette dernière s’avère plus épaisse et rutilante que celle de la première démo de Savage), ces quatre nouvelles compositions ne vont faire qu’enchainer les archétypes ayant permis de façonner le genre à la fin des années 80. Rien de bien nouveau donc mais peu importe car comme on pouvait s’y attendre, l’efficacité est une fois de plus au rendez-vous. Pendant ce petit quart d’heure vont ainsi se succéder tout un tas de riffs Punk archaïques passés à la moulinette Death Metal scandinave, d’accélérations particulièrement entrainantes basées elles aussi sur un héritage Punk / Hardcore / D-Beat certes rudimentaire (toupa toupa toupa...) mais alors diablement efficace pour taper du pied et se fracasser la tête contre les murs ("Nightmares" à 1:05 et 3:06, "S.A.V.A.G.E." à 0:23 ou 1:42, "Spectral Torment" à 1:24, "Septic Tomb" à 0:15...), de ralentissements sinistres histoire de plomber encore un petit peu plus l’ambiance mais aussi de varier tout de même les plaisirs (les premières mesures de "Nightmares" et "Spectral Torment"...), de solos mélodiques un brin chaotiques et à l’urgence palpable ("Nightmares" à 2:08, "S.A.V.A.G.E." à 2:03, "Spectral Torment" à 2:13) et bien évidemment de lignes de chant plus arrachées que profondément growlées. Bref, je vous l’ai dit, rien de bien nouveau à se mettre sous la dent dans tout ce joyeux fatras mais alors quel kif ! D’autant plus que Michel Jonker, ne souhaitant probablement pas se contenter de reproduire tout à fait la même formule, a tout de même eu la bonne idée de corser le ton par moment grâce à quelques séquences désormais plus musclées. Effectivement, à la différence des trois titres proposés sur Demo I, on trouve sur Septic Tomb deux ou trois passages bien plus intenses que le Néerlandais mène à coups de blasts particulièrement soutenus (le démarrage en fanfare de "S.A.V.A.G.E.", "Septic Tomb" à 1:09) et qui en effet apportent un peu de sauvagerie supplémentaire à l’ensemble. Rien de bien sorcier mais l’efficacité de ce EP n’en est qu’accrue.



Réservé aux seuls aficionados de ce genre de Death Metal aussi poussiéreux que cousu de fil blanc, Septic Tomb n’en reste pas moins une sortie de qualité qui ravira tous les amateurs de Nihilist et Entombed. Aussi trois ans après une première démonstration particulièrement encourageante, Savage vient se rappeler à nos bons souvenirs avec quatre nouveaux titres une fois encore très prometteurs. Une mise en bouche réussie et un poil plus agressive et brutale qui ne préfigure donc que du bon pour ce premier album à paraître dans les semaines à venir. On a déjà hâte.

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2026 - Milkcow Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

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écoutez Nightmares

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Septic Tomb

Mortal Decay

Revulsion

Malformation

tracklist 01. Nightmares (03:47) 02. S.A.V.A.G.E. (03:41) 03. Spectral Torment (03:47) 04. Septic Tomb (02:12)

Durée : 13:28

line up Michel Jonker / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 6 Juillet 2026

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