Flesh Libido - Flesh Libido Chronique Flesh Libido

metal industrielle, ce qu’elle fut, ce qu’elle est devenu notamment dans les courants death et black. Comme par hasard, quelques jours plus tard, FLESH LIBIDO vient à moi bardé de son premier album éponyme.



Nouveau one-man band parisien porté par un certain Kjevh, du côté de l’esthétique tout est bien en place : logo ésotérique, photo promotionnelle en noir et blanc dans la forêt, dague aiguisée, maquillage, toge noire, pochette crasseuse, choix stylé de typographies pour représenter le nom du groupe ainsi que le titre du LP… Rien de rebutant, visuellement du moins. En revanche, musicalement, il est rare qu’une sortie me laisse dans un tel état de perplexité maussade.



Je suis bien sûr prêt à reconnaître être le dernier des nuls pour ainsi n’absolument rien comprendre à ce disque, empreint de violence robotique, de noirceur également, mais ce n’est malheureusement pas en ces pages que vous lirez des lignes positives concernant ce projet. En effet, si je comprends le concept initial (vous trouverez en bas de l’article le thème décrit par l’artiste lui-même), à savoir pratiquer un black indus martial, souillé, et que j’admets également que les treize compositions comportent pléthore d’idées, ces dernières me semblent cependant terriblement mal exploitées. Cela n'enlève rien à leur potentiel de nuisance, le truc a les capacités de concurrencer un



D’abord, il y a la production. J’entends que lorsqu’on souhaite accoupler son metal noir avec de l’EBM (le groupe parle de « Techno Black Metal »), il faut de l’épaisseur mais les beats de sourdingue (« Hargne », pour ne citer que lui) sont mixés trop en avant, écrasant de leur présence un son de guitare famélique qui ne peut rivaliser en termes de puissance, celui-ci officiant d’ailleurs dans un registre majoritairement criard true voire lo-fi. Le mélange des deux ne fonctionne qu'épisodiquement… C’est pourtant cette électronique qui pourrait être différenciante, étant amateur de choses telles que SUICIDE COMMANDO, HOCICO, KOMPLEX ainsi que les variantes synth pop à la VNV NATION ou COVENANT mais ici, non.



Pour ce qui est du black pur, j’ai déjà parlé des guitares, j’ajouterai un mot sur le chant, distordu jusqu’au désagréable, les superpositions d’effets finissant par dégrader les louables intentions premières. Quant tu écoutes un mec comme Johan Van Roy, la voix sobrement modifiée terrifie quand même tout en restant audible. Par conséquent, je perçois ce premier jet comme un triste bordel, le compositeur voulant absolument tout mettre, « quoi qu’il en coûte » (une mauvaise pensée pour notre Président), l’absence d’objectifs clairs, d’instants mémorables ou d’accroches solides finissant de nuire aux ambitions. Un signe : je n’ai eu de cesse de baisser le volume, ne serait-ce que pour contrebalancer le mauvais équilibrage des instruments.



En définitive, c’est peut-être lorsque la musique se veut uniquement instrumentale que la formation s’en tire le mieux, « À jamais enfermé » possédant quelques idées sonores intéressantes, hélas compromises par une rythmique lobotomisée, le défaut de composer sur des logiciels MAO peut-être sans être soi-même batteur… Mais surtout, c’est le manque d’unité globale qui me dérange. Les trois derniers titres sont assez peu raccords avec le reste, ne serait-ce qu’au niveau de la façon d’appréhender la guitare, alors que le leitmotiv serait davantage à rechercher du côté de « Techno Black Metal ». Mais nous sommes bien trop éloignés du savant mélange d’un



Pour ceux qui seraient malgré tout intéressés, je cite ici la thématique : « Pour résumer celle-ci, on prend place d'une grande cité souterraine dirigée par un dieu se servant de son peuple comme bétail (littéralement), jusqu'à ce qu'une erreur survienne et transmette le sang du dieu vers un des sujets, qui va alors s'éveiller et finir par terrasser le dieu, ce qui entraînera l'effondrement de l'immense caverne dans laquelle se trouve la ville. Le deuxième album sera la suite directe de cette histoire, les quelques survivants se ressembleront et créeront leur propre culte et hiérarchie. Étant aussi étudiant en art, je crée aussi différents objets pensés comme des reliques, des fragments de cet univers. ». Dans une récente chronique relative aux Américains de SKIN CHAMBER , je développais un bref laïus sur la musiqueindustrielle, ce qu’elle fut, ce qu’elle est devenu notamment dans les courantset. Comme par hasard, quelques jours plus tard,vient à moi bardé de son premier album éponyme.Nouveauparisien porté par un certain, du côté de l’esthétique tout est bien en place : logo ésotérique, photo promotionnelle en noir et blanc dans la forêt, dague aiguisée, maquillage, toge noire, pochette crasseuse, choix stylé de typographies pour représenter le nom du groupe ainsi que le titre du LP… Rien de rebutant, visuellement du moins. En revanche, musicalement, il est rare qu’une sortie me laisse dans un tel état de perplexité maussade.Je suis bien sûr prêt à reconnaître être le dernier des nuls pour ainsi n’absolument rien comprendre à ce disque, empreint de violence robotique, de noirceur également, mais ce n’est malheureusement pas en ces pages que vous lirez des lignes positives concernant ce projet. En effet, si je comprends le concept initial (vous trouverez en bas de l’article le thème décrit par l’artiste lui-même), à savoir pratiquer unmartial, souillé, et que j’admets également que les treize compositions comportent pléthore d’idées, ces dernières me semblent cependant terriblement mal exploitées. Cela n'enlève rien à leur potentiel de nuisance, le truc a les capacités de concurrencer un WOEST par exemple.D’abord, il y a la production. J’entends que lorsqu’on souhaite accoupler sonnoir avec de l’(le groupe parle de « Techno Black Metal »), il faut de l’épaisseur mais lesde sourdingue (« Hargne », pour ne citer que lui) sont mixés trop en avant, écrasant de leur présence un son de guitare famélique qui ne peut rivaliser en termes de puissance, celui-ci officiant d’ailleurs dans un registre majoritairement criardvoire. Le mélange des deux ne fonctionne qu'épisodiquement… C’est pourtant cette électronique qui pourrait être différenciante, étant amateur de choses telles queainsi que les variantesà laoumais ici, non.Pour ce qui est dupur, j’ai déjà parlé des guitares, j’ajouterai un mot sur le chant, distordu jusqu’au désagréable, les superpositions d’effets finissant par dégrader les louables intentions premières. Quant tu écoutes un mec comme, la voix sobrement modifiée terrifie quand même tout en restant audible. Par conséquent, je perçois ce premier jet comme un triste bordel, le compositeur voulant absolument tout mettre, « quoi qu’il en coûte » (une mauvaise pensée pour notre Président), l’absence d’objectifs clairs, d’instants mémorables ou d’accroches solides finissant de nuire aux ambitions. Un signe : je n’ai eu de cesse de baisser le volume, ne serait-ce que pour contrebalancer le mauvais équilibrage des instruments.En définitive, c’est peut-être lorsque la musique se veut uniquement instrumentale que la formation s’en tire le mieux, « À jamais enfermé » possédant quelques idées sonores intéressantes, hélas compromises par une rythmique lobotomisée, le défaut de composer sur des logiciels MAO peut-être sans être soi-même batteur… Mais surtout, c’est le manque d’unité globale qui me dérange. Les trois derniers titres sont assez peu raccords avec le reste, ne serait-ce qu’au niveau de la façon d’appréhender la guitare, alors que le leitmotiv serait davantage à rechercher du côté de « Techno Black Metal ». Mais nous sommes bien trop éloignés du savant mélange d’un With No Human Intervention pour pouvoir espérer se sortir seul de l’ornière. D’ailleurs, le musicien précise qu’il ambitionne de recruter des membres, je ne peux que souscrire cette idée.Pour ceux qui seraient malgré tout intéressés, je cite ici la thématique :

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