Vyr Muk - Mens Devastata Chronique Mens Devastata (EP)

VYR MUK fait partie de ces petits (terme non péjoratif) groupes dont on aime à prendre régulièrement des nouvelles et cela tombe bien puisqu’un an après le deuxième album one-man band ukrainien nous revient avec un nouvel EP intitulé Mens Devastata.



Bon, les retrouvailles seront malheureusement brèves puisque l’homme ne se fend que de dix minuscules minutes de musique, dont une outro instrumentale possédant une durée supérieure à celle des deux autres titres chantés. De là à penser qu’il s’agit d’une sortie aussi confidentielle (toujours en indépendant) que peu impactante, il n’y a qu’un pas, que je franchis.



Pourtant, « Shadows of Battles » propose de belles choses au sein du registre black death metal dans lequel œuvre Vladyslav Blizniuk : tempo enlevé, chant belliqueux, ralentissements puissants, ce titre développe une atmosphère prenante hélas trop courte, moins de trois minutes et, surtout, que l’on ne retrouvera absolument pas au sein de « Voices of the Void ». Cette composition opte pour le versant le plus death de l’inspiration et si les vocaux gutturaux font le boulot, emmenés par des riffs épiques à souhait, on pensera toujours un peu à VYR MUK de briller pleinement. De plus, ces deux compositions paraissent stylistiquement tellement éloignées que j’ai du mal à comprendre où le compositeur veut réellement en venir avec son projet. Certes, il a toujours développé cette double casquette mais, plus qu’un EP, c’est davantage le sentiment de parcourir un split qui domine, alors que l’outro, heureusement métallique (terminer sur une plage ambient aurait été un non-sens), s’avère finalement le moment le plus intéressant de l’échange : lourde, atmosphérique, elle conclut parfaitement l’offrande.



Il reste que pour une formation de ce calibre, un EP aussi maigre peine à me convaincre car j’ai le sentiment qu’après six EP et deux LP, l’Ukrainien n’a toujours pas trouvé sa voie musicale, tiraillé entre le black (et dieu sait que son pays regorge de trésor) et le death, sachant que si c’est dans ce dernier registre qu’il me semble le plus pertinent, c’est aussi celui pour lequel il montre le moins d’originalité. fait partie de ces petits (terme non péjoratif) groupes dont on aime à prendre régulièrement des nouvelles et cela tombe bien puisqu’un an après le deuxième album Chants of the Tenebrous Depths leband ukrainien nous revient avec un nouvel EP intituléBon, les retrouvailles seront malheureusement brèves puisque l’homme ne se fend que de dix minuscules minutes de musique, dont une outro instrumentale possédant une durée supérieure à celle des deux autres titres chantés. De là à penser qu’il s’agit d’une sortie aussi confidentielle (toujours en indépendant) que peu impactante, il n’y a qu’un pas, que je franchis.Pourtant, « Shadows of Battles » propose de belles choses au sein du registredans lequel œuvre: tempo enlevé, chant belliqueux, ralentissements puissants, ce titre développe une atmosphère prenante hélas trop courte, moins de trois minutes et, surtout, que l’on ne retrouvera absolument pas au sein de « Voices of the Void ». Cette composition opte pour le versant le plusde l’inspiration et si les vocaux gutturaux font le boulot, emmenés par des riffs épiques à souhait, on pensera toujours un peu à BELPHEGOR où à d’autres trucs plus ou moins obscurs qui empêchentde briller pleinement. De plus, ces deux compositions paraissent stylistiquement tellement éloignées que j’ai du mal à comprendre où le compositeur veut réellement en venir avec son projet. Certes, il a toujours développé cette double casquette mais, plus qu’un EP, c’est davantage le sentiment de parcourir un split qui domine, alors que l’outro, heureusement métallique (terminer sur une plage ambient aurait été un non-sens), s’avère finalement le moment le plus intéressant de l’échange : lourde, atmosphérique, elle conclut parfaitement l’offrande.Il reste que pour une formation de ce calibre, un EP aussi maigre peine à me convaincre car j’ai le sentiment qu’après six EP et deux LP, l’Ukrainien n’a toujours pas trouvé sa voie musicale, tiraillé entre le(et dieu sait que son pays regorge de trésor) et le, sachant que si c’est dans ce dernier registre qu’il me semble le plus pertinent, c’est aussi celui pour lequel il montre le moins d’originalité.

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