Lord Ketil - Ødeleggelse Chronique Ødeleggelse

C’est un pur hasard, mais deux groupes français reviennent en 2026 après une longue absence, et tous deux avaient sorti leur dernier album chez Asgard Hass Productions. Le premier, c’est MÖHRKVLTH, absent des radars depuis 2018. Le second n’est autre que LORD KETIL, qui nous aura fait patienter six longues années après Cult of the Elder Ones. Le groupe est aujourd’hui de retour, mais a lui aussi changé d’écurie pour rejoindre Malpermesita Records, label qui héberge également NYDVIND et PATHS TO DELIVERANCE.



La meilleure nouvelle, c’est avant tout que le groupe repose toujours sur les deux mêmes cas sociaux qu’autrefois : le terrifiant Alkorne aux instruments et le dérangé Psycho au chant. Une collaboration qui fonctionne à merveille tant les deux hommes se complètent parfaitement. L’un forge des mélodies dynamiques et mordantes, l’autre les lacère de vocaux acérés et déchirants. Une recette qui fait mouche dès le morceau d’ouverture, Satan Crowned. Le titre s’ouvre sur près de deux minutes évoquant une introduction d’opéra presque bucolique, avant que tout n’explose brutalement. Une déflagration qui rappelle instantanément tout ce qui faisait la force de LORD KETIL et qui nous assène une véritable mandale auditive.



Le revers de la médaille, lorsqu’on place un morceau aussi marquant en ouverture, c’est qu’il peut donner l’impression que le sommet de l’album a déjà été atteint. C’est légèrement le cas ici, surtout lors des premières écoutes, même si la suite est loin de démériter. LORD KETIL a surtout l’intelligence de varier les rythmes, certaines compositions adoptant des tempos plus lents afin de nous plonger dans des ambiances profondément déchirantes. Ruins en est le parfait exemple : un morceau lourd et écrasant sur lequel le timbre de Psycho paraît encore plus tranchant et torturé que sur le reste de l’album. Je reste particulièrement friand de ce black metal capable d’être à la fois d’une violence extrême et traversé par une profonde détresse.



Les neuf titres peuvent se ranger aux côtés de SILENCER ou de THE ARRIVAL OF SATAN, mais sans jamais tomber dans l’imitation servile : plutôt comme un frère d’armes partageant la même vision. Les thèmes abordés demeurent classiques mais intemporels pour le black metal : le satanisme (« Satan Crowned », « The Devil’s Mark »), la guerre (« WAR », « Verwüstung ») ou encore le nihilisme (« Hatred », « The Nihilist »). Riffs glacials, blast beats et vocaux stridents se conjuguent ici pour donner naissance à cinquante minutes aussi implacables que haineuses.

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