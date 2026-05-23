chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
341 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Darkthrone
 Darkthrone - Pre-Historic M... (C)
Par Deathrash.		   
Pearl Jam
 Pearl Jam - Dark Matter (C)
Par AxGxB		   
Les news du 20 Mai 2026
 Les news du 20 Mai 2026 - L... (N)
Par Jean-Clint		   
Imperial Triumphant
 Imperial Triumphant - Vile ... (C)
Par Ikea		   
Shadowspawn
 Shadowspawn - Cadaver Dogs (C)
Par Niktareum		   
Submerged
 Submerged - Resurfacing Nau... (C)
Par AxGxB		   
Ildfar
 Ildfar - Der ligger et land (C)
Par Delak6788		   
Brutal Swamp Fest 4
 Brutal Swamp Fest 4 - Benig... (R)
Par Jean-Clint		   
Votive Fire - European Tour MMXXVI
 Votive Fire - European Tour... (R)
Par isotaupe		   
Corrosion Of Conformity
 Corrosion Of Conformity - G... (C)
Par Hölm		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Six Litani... (C)
Par gulo gulo		   
Engorgement
 Engorgement - They Rot Bene... (C)
Par Jean-Clint		   
Treponem Pal
 Treponem Pal - Higher (C)
Par BBB		   
Les news du 10 Mai 2026
 Les news du 10 Mai 2026 - E... (N)
Par Ikea		   
Dark Medieval Fest
Dark Medieval Fest - Aexyl... (R)
Par Keyser		   

Primordial Black - Heterotopia

Chronique
Primordial Black Heterotopia
Je l’admets sans aucune gêne, je n’attendais clairement pas PRIMORDIAL BLACK à ce niveau pour son deuxième album après un Dark Matter Manifesto en demi-teinte, du moins en ma demeure le disque ayant trouvé des échos plus que favorables dans d’autres esgourdes. Pourtant, si Heterotopia a su conserver ses belles influences helléniques (l’introduction « Caos Guidato » ou « Begotten » notamment), tout a été nettement amélioré au sein de ces huit compositions : la noirceur du propos, la profondeur des idées, l’intensité de jeu, la personnalité également à la fois sur un plan musical mais également culturelle grâce aux références à « Begotten » donc (si tu ne connais pas le film, c’est une lacune), avec son splendide final au saxophone ou encore « Le Horla » de Maupassant. Ajoute à cela une pochette lovecraftienne ainsi qu’une production aux petits oignons et tu obtiens l’une des surprises de l’année.

Si la formation est passée d’une formule duo à trio en intégrant un bassiste, elle continue surtout d’impressionner par le nombre d’invités, le plus émérite étant certainement Steve DiGiorgio sur « Immaculate ». Pour le reste, les noms sont moins ronflants mais il demeure que les Tunisiens sont parvenus à transcender leur style initial pour proposer une potion originale, ambitieuse, tout en restant parfaitement codifiée, dans le rang : un heavy black metal qui pourrait se situer entre le Monotheist de CELTIC FROST pour une certaine froideur et les aspects grandiloquents de SEPTICFLESH, une musique clinique donc, plutôt mid-tempo, axée sur les ambiances et ne faisant qu’un faible déballage de technique. Si cela fonctionne ? Parfaitement, avec même quelques influences doom au cours de « Le Horla » et, surtout, une attention toute particulière apportée aux solos, pas tant pour l’étalage de démonstration que pour l’atmosphère que parviennent à poser les guitares. Une réussite, indéniablement.

Honnêtement, je n’aurais pas mis une pièce sur la carrière de PRIMORDIAL BLACK. Pourtant, de l’introduction « Caos Guidato » aux dernières mesures de l’album, je suis inexorablement happé, attiré par la lumière qui se dégage de ces huit compositions. On pourra toujours leur reprocher un certain classicisme, chose que je ne nierai pas, cependant je m’accommode de ce menu défaut fort commun pour ne voir là qu’un plein aboutissement.
Thrasho Amazon Sosthène
23 Mai 2026 - 27 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Primordial Black
Black Death Metal
2026 - Darkside Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Primordial Black
 Primordial Black
Black Death Metal - 2022 - Tunisie		   

formats
  • Digital / 15/05/2026 - Darkside Records

nouveaute
A paraître le 15 Mai 2026

vidéos
Ruines Suspendues
 Ruines Suspendues
Primordial Black
Extrait de "Heterotopia"		   

tracklist
01.   Caos Guidato  (01:12)
02.   Ruines Suspendues  (05:32)
03.   Heterotopia  (04:39)
04.   Mater Suspiriorum  (07:45)
05.   Immaculate  (05:30)
06.   Begotten  (07:19)
07.   Gorrister  (06:33)
08.   Le Horla  (11:26)

Durée : 49:56

line up
voir aussi
Primordial Black
 Primordial Black
Dark Matter Manifesto
2025 - Indépendant		   

Essayez aussi
Teitanblood
 Teitanblood
Seven Chalices
2009 - Norma Evangelium Diaboli		   
Centinex
 Centinex
Reflections
1997 - DieHard Music		   
Genocide Shrines
 Genocide Shrines
Manipura Imperial Deathevokovil: Scriptures Of Reversed Puraana Dharmurder
2015 - Vault Of Dried Bones		   
Virgil
 Virgil
Acheron
2022 - Source Atone Records		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord
Disharmonium - Undreamable Abysses
2022 - Debemur Morti Productions		   

Primordial Black
Heterotopia
Lire la chronique
Blackwater Holylight
Not Here Not Gone
Lire la chronique
Verba Serpentis
Torchbearers (EP)
Lire la chronique
Intoxicated
The Dome
Lire la chronique
Pearl Jam
Dark Matter
Lire la chronique
Yoth Iria
Gone With The Devil
Lire la chronique
Vyr Muk
Mens Devastata (EP)
Lire la chronique
Degraved
Spectral Realm Of Ruin
Lire la chronique
Shadowspawn
Cadaver Dogs
Lire la chronique
Imperial Triumphant
Vile Luxury
Lire la chronique
Submerged
Resurfacing Nautical Ruin (EP)
Lire la chronique
Flesh Libido
Flesh Libido
Lire la chronique
Lord Ketil
Ødeleggelse
Lire la chronique
Darkthrone
Pre-Historic Metal
Lire la chronique
Galibot
Catabase
Lire la chronique
Cage Fight
Exuvia
Lire la chronique
Gigan
The Order of the False Eye
Lire la chronique
Brutal Swamp Fest 4
Benighted + Bio-Cancer + Cr...
Lire le live report
La photo mystère du 16 Mai 2026
Jouer à la Photo mystère
Metal Noz 3 - Live Report
Lire le podcast
Entombed
Crawl (EP)
Lire la chronique
Türböwitch
Under Haunted Skies
Lire la chronique
Abscess
Through The Cracks Of Death
Lire la chronique
Moonchild Trio
Six Litanies for Heliogabalus
Lire la chronique
Red Hot Chili Peppers
Freaky Styley
Lire la chronique
Exodus
Goliath
Lire la chronique
Corrosion Of Conformity
Good God / Baad Man
Lire la chronique
Möhrkvlth
Gwenojennoù An Ankounac'h
Lire la chronique
Fecundation
Moribund
Lire la chronique
Disembodiment
Spiral Crypts
Lire la chronique