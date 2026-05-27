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Putrefaction of Rotting Corpses (P.O.R.C.) - Sociopatia

Chronique
Putrefaction of Rotting Corpses (P.O.R.C.) Sociopatia
Vénérable lecteur assidu, tu as peut-être connu PUTREFACTION OF ROTTING CORPSES (ou P.O.R.C.) grâce aux deux live report du camarade Lestat (ici et . Peut-être as-tu eu envie, à la lecture de ces articles gonzo, de pouvoir te régaler du carnage dans le confort subtil de ton salon raffiné. Cela est désormais possible depuis le mois d’avril dernier avec la sortie de Sociopatia, premier LP faisant suite à la démo Éléments de stupidité datant déjà de 2017.

En près de dix ans, on ne peut pas dire que le style ait évolué d’un poil de cul. C’est donc sans aucune surprise que le trio vient matraquer durant vingt-quatre minutes son brutal death grind metal, ne ralentissant que rarement la cadence (l’introduction d’« A.D. » par exemple) afin de privilégier les morceaux courts, intenses, hyper brutaux. Ce qui est notable, c’est plutôt que le groupe parvient à confirmer la férocité de ses prestations scéniques, démontrant le temps de douze titres que même en studio, le projet tient la route, solide comme un Monster truck, absolument sans pitié dès lors qu’il s’agit de trépaner l’auditoire.

Cependant, loin d’être uniquement une bête machine à équarrir les foules, P.O.R.C. sait également faire étalage de technique car, mine de rien, ça tricotte dur derrière les meuglements ultimes de la horde putréfiée. Les morceaux s’enchaînent sans aucun répit, à peine aérés de quelques passages aux influences hardcore prononcées (le temps d’un « Sociopatia », il ne faut pas cligner des yeux au risque de le manquer) qui apportent groove et épaisseur à une musique sinon uniquement dédiée à la plus radicale des violences sonores. Autre tour de force : la variété des compositions. En sachant intelligemment alterner les patterns, les différentes techniques de riffing, les types de chant (guttural, pig squeal, hurlé…), chaque piste est en mesure de se démarquer (la folie orgiaque d’un « Circus Massacre », le blast quasiment black death qui ouvre « Sociopatia », l’hystérie des riffs cycliques de « Atrophizm », etc.), tout en contribuant par conséquent à placer cette sortie parmi les moments forts de l’année extrême hexagonale.

Sans abus de samples, uniquement dans le respect de la tradition bestiale, la formation vient éclater des têtes avec la finesse d’une charge d’hippopotames en rut, pour notre grand plaisir.
Thrasho Amazon Sosthène
27 Mai 2026 - 38 lectures

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Putrefaction of Rotting Corpses (P.O.R.C.)
Brutal Death Grind Metal
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Putrefaction of Rotting Corpses (P.O.R.C.)
 Putrefaction of Rotting Corpses (P.O.R.C.)
Brutal Death Grind Metal - 2015 - France		   

formats
  • Digital / 23/04/2026 - Indépendant

tracklist
01.   Schizophage  (01:06)
02.   Stinking Bastard  (01:40)
03.   Zoolocaust  (01:48)
04.   Circus Massacre  (01:50)
05.   3rd Murder Attempt  (02:25)
06.   A.D  (02:46)
07.   Vudu Roto  (02:17)
08.   Atrophizm  (01:43)
09.   Sociopatia  (02:40)
10.   Balek  (01:41)
11.   Querido hermano  (03:08)
12.   LNN DBC  (01:17)

Durée : 24:21

line up
parution
23 Avril 2026

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