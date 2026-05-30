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Savage Mania - Demonic Assault

Chronique
Savage Mania Demonic Assault
Elle est loin l’époque où l’on s’extasiait systématiquement sur n’importe quelle formation en provenance de Suède, souvent au détriment de nos propres talents hexagonaux, et SAVAGE MANIA n’y changera rien. Le quatuor fournit pourtant des efforts importants pour faire entendre au plus grand nombre son interprétation d’un thrash metal totalement rétrograde, la signature sur un label allemand afin de promouvoir ce premier LP étant somme toute assez logique compte tenu des influences teutonnes qui forgent la quasi-totalité de ces neuf compositions. Les vieux KREATOR ou TANKARD en tête de gondole au moment de citer les références, ce dernier pour certains aspects plus festifs (« Remorse »), nous sommes avec Demonic Assault face à un énième album qui fonce à vive allure, empile les clichés tant visuels, musicaux que langagiers (« Master of Hell » ; « Storm of Steel ») sans grande recherche : une introduction qui s’appelle « Intro », le morceau le plus court (mais étrangement pas le plus rapide) nommé « Fasttrack », je n’entends rien ici qui m’incitera à instaurer cette parution non pas comme un classique mais au moins en tant que récurrence dans ma sélection de disques de chevet. Cela étant dit, je n’ai rien de particulier contre les Suédois : ils jouent leur truc à fond, tu entends vite que c’est pratiqué avec sérieux et que les mecs se lancent avec toute l’énergie dont ils sont capables dans la course à qui sonnera le plus 80’s possible.

Une fois que le décor est planté, il n’y a malheureusement guère plus à dire. En effet, Demonic Assault ne se démarque ni par sa radicalité, ni par son exubérance. Les tempos sont rapides, certes, les guitares en aller-retour jalonnent chaque instant, le chanteur est plutôt efficace dans ce registre mi-chanté, mi-agressif mais je rappelle à toute fin utile qu’en matière de thrash, rien que l’année dernière, nous avons pu savourer MORTAL SCEPTER, HEXECUTOR, pas vraiment le même genre bien sûr mais tout de même, comment se contenter d’un épigone de DESTRUCTION après avoir pris de telles branlées ? Moi, je n’y arrive tout simplement pas.

Encore une parution passable pour laquelle on peine autant à trouver les défauts que les qualités, vouée à finir dans les bas-fonds des divisions inférieures. Il reste que les plus acharnés trouveront peut-être dans ces vingt-sept minutes de quoi occuper un court trajet en voiture, une rixe à Teken ou la descente d’une canette tiède, c’est bien légitime.
Thrasho Amazon Sosthène
30 Mai 2026 - 29 lectures

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Savage Mania
Thrash Metal
2025 - Fireflash Records
notes
Chroniqueur : 6.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Savage Mania
 Savage Mania
Thrash Metal - 2019 - Suède		   

formats
tracklist
01.   Intro  (01:26)
02.   Undead Rebirth  (03:30)
03.   The Face of Death  (02:47)
04.   Master of Hell  (03:58)
05.   Remorse  (03:05)
06.   Storm of Steel  (03:59)
07.   Death and Decay  (03:14)
08.   Fasttrack  (01:54)
09.   Demonic Assault  (03:06)

Durée : 26:59

line up
parution
4 Avril 2025

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