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Opera IX - Veneficium

Chronique
Opera IX Veneficium
Nouvel album des Italiens d’OPERA IX en 2026, presque 40 ans après la création du groupe. Purée, oui, bientôt 40 ans d’existence puisque c’est en 1988 qu’Ossian a fait ses débuts. Je ne cite que le guitariste car c’est le seul à être encore présent depuis tout ce temps. Les autres ont disparu petit à petit, remplacés par d’autres qui ont eux aussi fini par disparaître. La plus grande perte reste évidemment celle de Cadaveria, en 2001. Et oui, cela fait déjà 25 ans que la légende a quitté OPERA IX, et elle en demeure pourtant la figure et la voix les plus symboliques. Elle n’y sera restée « que » neuf ans, mais elle a été le diamant des albums auxquels elle a participé : The Call of the Wood en 1994, Sacro Culto en 1998, The Black Opera: Symphoniae Mysteriorum in Laudem Tenebrarum en 2000. Ensuite, impossible de ne pas avoir une pensée pour Vlad, bassiste de 1991 à 2014, ainsi que pour Marco De Rosa, le chanteur ayant succédé à Cadaveria et décédé d’un cancer en 2017. Il était particulièrement investi dans le black metal, ayant joué dans SKOLL, A FOREST, THE TRUE ENDLESS et d’autres encore.

Alors, voilà pour le passé, mais qu’en est-il du présent ? Qui compose désormais OPERA IX aux côtés d’Ossian ? Il y a d’abord la chanteuse Dipsas Dianaria, arrivée en 2018, membre de CONSUMMATUM EST, MEK NA VER et VIDHARR. Puis L.P. Vault à la batterie depuis 2021, également au sein d’HIGHLORD. Velum, lui aussi issu de CONSUMMATUM EST et MEK NA VER, occupe les claviers depuis 2022. Enfin, G.G. tient la basse depuis 2023, lui qui a joué pour plusieurs formations méconnues comme TORMENT ou SEPULCRAL. Dernière petite mention : notre compatriote Patrice Roques, de STILLE VOLK, a été invité pour jouer de la vièle à clavier sur « Saltatio Corvi ».

La musique dans tout ça ? Eh bien, OPERA IX possède au moins une énorme qualité avec ces dix nouvelles compositions : proposer une musique sincère et fidèle à ses racines. Tous les morceaux jouent à fond la carte du black metal occulte. Les années 90 ressurgissent avec, en bonus, des synthés employés exactement comme à l’époque : symphoniques, grandiloquents, envolés. De quoi satisfaire tous les nostalgiques en quête de sensations similaires à celles d’il y a trente ans. Je suis censé en faire partie. Et pourtant, je n’ai pas été transcendé par ces 50 minutes. Le plus ennuyeux, c’est que je n’arrive pas vraiment à déterminer pourquoi. Certains passages me titillent efficacement et je suis sensible à plusieurs claviers comme à certaines voix féminines, mais j’ai souvent l’impression d’entendre du réchauffé. Comme si les ingrédients étaient bons, mais que la recette ne fonctionnait jamais totalement. Est-ce que je suis trop exigeant ? Est-ce que j’en attendais trop ? Non, j’ai simplement fait la mauvaise comparaison en pensant aux premiers albums, car si je me base sur les plus récents, la note ne peut qu’être supérieure. Je rappelle que j’avais trouvé Strix - Maledictae In Aeternum très insuffisant. Là, c’est mieux. Bien mieux.

La reprise en fin d’album ? Oui, c’est un peu gadget, mais citons-la quand même : « Black Sabbath » de BLACK SABBATH. Un choix assez logique et plutôt bien négocié pour des Italiens férus d’ambiances rituelles et occultes…
Thrasho Amazon Sakrifiss
24 Mai 2026 - 63 lectures

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Opera IX
Black Metal Occulte
2026 - Edged Circle Productions
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Opera IX
 Opera IX
Black Metal Occulte - 1988 - Italie		   

nouveaute
A paraître le 22 Mai 2026

tracklist
01.   Gratidia
02.   Vocatio Mortuorum
03.   Saturni Arcanum
04.   Saltatio Corvi
05.   Hortus Sagae
06.   Sagana
07.   Defixiones
08.   Veneficium
09.   Asphodelios
10.   Veia
11.   Black Sabbath (Black Sabbath cover)

Durée : 56:16

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