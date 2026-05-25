chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
235 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Imperial Triumphant
 Imperial Triumphant - Alpha... (C)
Par Ikea		   
Degraved
 Degraved - Spectral Realm O... (C)
Par Rigs Mordo		   
Darkthrone
 Darkthrone - Pre-Historic M... (C)
Par Deathrash.		   
Pearl Jam
 Pearl Jam - Dark Matter (C)
Par AxGxB		   
Les news du 20 Mai 2026
 Les news du 20 Mai 2026 - L... (N)
Par Jean-Clint		   
Imperial Triumphant
 Imperial Triumphant - Vile ... (C)
Par Ikea		   
Shadowspawn
 Shadowspawn - Cadaver Dogs (C)
Par Niktareum		   
Submerged
 Submerged - Resurfacing Nau... (C)
Par AxGxB		   
Ildfar
 Ildfar - Der ligger et land (C)
Par Delak6788		   
Brutal Swamp Fest 4
 Brutal Swamp Fest 4 - Benig... (R)
Par Jean-Clint		   
Votive Fire - European Tour MMXXVI
 Votive Fire - European Tour... (R)
Par isotaupe		   
Corrosion Of Conformity
 Corrosion Of Conformity - G... (C)
Par Hölm		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Six Litani... (C)
Par gulo gulo		   
Engorgement
 Engorgement - They Rot Bene... (C)
Par Jean-Clint		   
Treponem Pal
 Treponem Pal - Higher (C)
Par BBB		   
Les news du 10 Mai 2026
 Les news du 10 Mai 2026 - E... (N)
Par Ikea		   

Imperial Triumphant - Alphaville

Chronique
Imperial Triumphant Alphaville
Parmi les influences marquantes d’Imperial Triumphant, on parle à juste titre de Portal, Gorguts ou encore Deathspell Omega concernant la musique. Le groupe en assume l’héritage tout en s’en détachant, descendant qui déroule sa propre vision telle que dessinée pleinement avec Vile Luxury.

Par contre, on peut avoir tendance à passer au second plan un autre maître à penser du trio qui, sur Alphaville, prend un peu plus de place que les autres : Voivod. Celles et ceux qui ont déjà écouté le successeur de Vile Luxury peuvent regarder cette affirmation d’un air dubitatif et, pourtant, c’est le nom qui finit par surnager chez moi quand débutent les premières mesures de « Rotted Future ». L’argumentaire pourrait s’appuyer sur cette reprise de « Experiment » (de l’album Dimension Hätross) qui clôture l’édition limitée où les affinités entre les riffs alambiqués des Canadiens et ceux des Ricains font directement sens mais l’essentiel ne se situe pas là. Imperial Triumphant, comme Voivod, est avant toute chose un groupe qui aime construire un monde avec sa musique, un monde dystopique, miroir déformant du nôtre, excessif en tous points et cependant exprimant une certaine réalité crue.

Là est le lien, plus fort que n’importe quelle histoire d’appropriation, référence ou originalité, qui joint les deux formations. Et Alphaville va encore plus loin que Vile Luxury sur ce point, précisant le dégoût – toujours première émotion que transmet Imperial Triumphant – qui naît de sa ville d’origine, New York, tout en le projetant dans un imaginaire foisonnant. Le nom de l’album provient d’un film d’anticipation triste de Jean-Luc Godard où les mots et les émotions ont perdu de leur sens ; Zachary Ezrin hurle « état de contrôle » sur le morceau-titre pour appuyer le trait ; l’esthétique globale se veut entre Metropolis et les mégalopoles de Judge Dredd… Le trait se précise, la cible bien en vue, de même que l’exécution, abandonnant ce qui pouvait relever d’un black metal détraqué pour embrasser pleinement un death metal dissonant et des incursions jazz dansant une gigue endiablée, discordante, cacophonique.

Il ne s’agit plus de pointer les coupables, le projet remisant la guillotine pour embrasser pleinement la part intellectuelle de son style. Ici se trouvent à la fois la qualité première d’Alphaville et son principal défaut : on ne peut qu’être impressionné par un tel niveau de cohérence pour restituer une hallucination collective, un univers que l’on pense connaître avant de l’avoir rencontré mais que l’on n’a – ou du moins que je n’ai pas – pas entendu dans le metal extrême avec un tel niveau de détail, de crédibilité dans son cauchemar de capitalisme débridé, de démence des puissants. Aucun titre ne surnage là où Vile Luxury possédait son lot de moments forts marquant les étapes du récit ? C’est parce qu’Imperial Triumphant cartographie plus qu’il fait vivre, avec un talent rare qui donne l’impression d’écouter une œuvre descriptive avant d’être narrative, subjuguant de son fourmillement, créatrice d’émotion allant du rejet à la fascination – la nausée surplombant l’ensemble, d’autant plus forte que l’on se trouve asphyxié d’informations.

…et il y a aussi une frustration de rester extérieur à ce spectacle, l’écoute devenant de plus en plus lointaine pour stationner à un niveau où je reste curieux mais moins impacté que j’aimerais l’être. Non pas un ennui poli, mais un sentiment d’écouter une obsession qui n’est pas la mienne, là où l’intérêt vient aussi de la capacité à transmettre la pensée-virus qui grignote sa tête. Alphaville ne mérite pas d’être balayé comme un beau dessin laissant froid pour autant car, malgré cette sensation d’être laissé au bord, je reste toujours épaté par ces hauteurs architecturales, ce mépris affiché, aussi bien politique que stimulant l’imaginaire. Il suffit de capitaliser sur cette forme de perfection formelle, quitte à craquer un peu le vernis. Ce que fera Imperial Triumphant de deux manières différentes : en montrant la folie des habitants de ces buildings ayant fait sécession avec le reste de l’humanité sur Spirit of Ecstasy, puis en donnant plus de portée à son discours en le rendant efficace avec Goldstar.
Thrasho Amazon Ikea
25 Mai 2026 - 122 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

2 COMMENTAIRE(S)

Ikea citer
Ikea
25/05/2026 11:03
Ahah t'en loupes pas une ! C'est l'influence de Judge Dredd, trop de D !
gulo gulo citer
gulo gulo
25/05/2026 10:59
Jean-Luc Goddard, écoute-t-il Gotthard, et lit-il Ron Hubbard ?

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Imperial Triumphant
Death Metal avant-gardiste
2020 - Century Media Records
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines : (2)  7.24/10

plus d'infos sur
Imperial Triumphant
 Imperial Triumphant
Death Metal avant-gardiste - 2005 - Etats-Unis		   

vidéos
Atomic Age
 Atomic Age
Imperial Triumphant
Extrait de "Alphaville"		   
City Swine
 City Swine
Imperial Triumphant
Extrait de "Alphaville"		   
Rotted Futures
 Rotted Futures
Imperial Triumphant
Extrait de "Alphaville"		   
Excelsior
 Excelsior
Imperial Triumphant
Extrait de "Alphaville"		   

tracklist
01.   Rotted Futures  (05:59)
02.   Excelsior  (05:52)
03.   City Swine  (06:56)
04.   Atomic Age  (08:43)
05.   Transmission To Mercury  (06:41)
06.   Alphaville  (08:09)
07.   The Greater Good  (07:22)
08.   Experiment (Bonus Track) - cover version  (04:48)
09.   Happy Home (Bonus Track) - cover version  (04:48)

Durée : 59:19

line up
parution
31 Juillet 2020

voir aussi
Imperial Triumphant
 Imperial Triumphant
Vile Luxury
2018 - Throatruiner Records / Gilead Media		   
Imperial Triumphant
 Imperial Triumphant
Goldstar
2025 - Century Media Records		   

Essayez aussi
Unholy
 Unholy
The Second Ring of Power
1994 - Avantgarde Music		   

Imperial Triumphant
Alphaville
Lire la chronique
Illdisposed
In Chambers of Sonic Disgust
Lire la chronique
Opera IX
Veneficium
Lire la chronique
Torsofuck
Erotic Diarrhea Fantasy (Ré...
Lire la chronique
Primordial Black
Heterotopia
Lire la chronique
Blackwater Holylight
Not Here Not Gone
Lire la chronique
Verba Serpentis
Torchbearers (EP)
Lire la chronique
Intoxicated
The Dome
Lire la chronique
Pearl Jam
Dark Matter
Lire la chronique
Yoth Iria
Gone With The Devil
Lire la chronique
Vyr Muk
Mens Devastata (EP)
Lire la chronique
Degraved
Spectral Realm Of Ruin
Lire la chronique
Shadowspawn
Cadaver Dogs
Lire la chronique
Imperial Triumphant
Vile Luxury
Lire la chronique
Submerged
Resurfacing Nautical Ruin (EP)
Lire la chronique
Flesh Libido
Flesh Libido
Lire la chronique
Lord Ketil
Ødeleggelse
Lire la chronique
Darkthrone
Pre-Historic Metal
Lire la chronique
Galibot
Catabase
Lire la chronique
Cage Fight
Exuvia
Lire la chronique
Gigan
The Order of the False Eye
Lire la chronique
Brutal Swamp Fest 4
Benighted + Bio-Cancer + Cr...
Lire le live report
La photo mystère du 16 Mai 2026
Jouer à la Photo mystère
Metal Noz 3 - Live Report
Lire le podcast
Entombed
Crawl (EP)
Lire la chronique
Türböwitch
Under Haunted Skies
Lire la chronique
Abscess
Through The Cracks Of Death
Lire la chronique
Moonchild Trio
Six Litanies for Heliogabalus
Lire la chronique
Red Hot Chili Peppers
Freaky Styley
Lire la chronique
Exodus
Goliath
Lire la chronique