Conifère / Vespéral - À Double Tranchant Chronique À Double Tranchant (Split 7")

Partageant en commun l’intégralité de ses membres (en tout cas pour la version live de Vespéral qui sur les planches évolue elle aussi sous la forme d’un quintette), ce n’était finalement qu’une question de temps avant que cette collaboration consanguine entre Conifère et Vespéral ne voit le jour. Judicieusement intitulé À Double Tranchant, ce split paru pour le moment au seul format numérique via les pages Bandcamp respectives de chaque entité devrait dans les jours à venir se voir proposer une version vinyle naturellement très attendue grâce au concours du label chinois GoatowaRex (Urfaust, Ifernach, Silent Thunder, Kommodus, Carved Cross...). Il va sans dire qu’il faudra donc jouer du clic et être particulièrement vif le jour de la sortie si vous escomptez mettre la main dessus.



Bouclé en moins de treize minutes, cette collaboration entre deux des plus enthousiasmantes formations canadiennes de ces dernières années semble se contenter, au moins sur le papier, du minimum syndical puisque chaque groupe ne nous offre en effet qu’un seul nouveau morceau à se mettre sous la dent. C’est effectivement peu mais c’est à vrai dire toujours mieux que rien. Et puis surtout, ces deux titres s’avèrent tout simplement excellents ce qui, malgré cette durée ramassée et ce contenu maigrichon un brin frustrant, en fait malgré tout une sortie de choix qu’il convient de ne pas occulter si l’on possède un quelconque intérêt pour l’une ou l’autre de ces deux formations.



C’est à Conifère que revient la tâche d’ouvrir le bal avec "Faits d'Armes En Chants". Une composition dont la simple lecture du titre dit tout du sentiment épique qui l’habite et qui en l’espace de six minutes va assoir encore un peu plus fermement le désormais quintette comme l’une des plus solides formations canadiennes du moment. Certes, cette composition peut sembler de prime abord un petit peu moins marquante que celles qui composent L’Impôt Du Sang, en grande partie à cause de ces premiers instants faisant preuve d’une certaine retenue autant dynamique que mélodique, mais ce serait finalement bien mal la juger, elle qui au fil des secondes et des écoutes se révèle tout simplement imparable. En effet, si la première de ces six minutes se montre en effet assez tranquille avec ses riffs posés, sa batterie entêtante et ce chant déclamé, très vite le rythme va s’accélérer tout en introduisant de délicieuses bribes de mélodies particulièrement épiques et mélancoliques. Ce passage tendu sera suivi une minute plus tard par une transition électro-acoustique au caractère profondément onirique qui va permettre d’apporter encore un petit peu de contraste avant que Conifère ne reparte finalement de plus belle pour un baroud d’honneur particulièrement épique qu’il va mener le couteau entre les dents, la fleur au fusil, le refrain conquérant et le poing brandit : "Faits d’Armes ! Faits d’Armes ! En channnnnts ! Faits d’Armes ! Faits d’Armes ! D’antannnnnt !". Imparable, je vous le disais.



En embuscade pour la suite, Vespéral va prendre le relais avec "Souvenirs Labyrinthiques", un titre affiché lui aussi à plus de six minutes mais évoluant dans un registre un brin différent de celui de Conifère. Certes, il est toujours question de Black Metal mais la dimension épique chez Vespéral n’est clairement pas ce qui prédomine (même si non la retrouve diluer dans quelques riffs ici et là), le groupe préférant comme son nom le suggère, mettre l’accent sur ces émotions et autres sentiments qui se profilent lorsque la nuit reprend ses droits... Il y a ainsi quelque chose de profondément onirique chez Vespéral, notamment ici à travers l’utilisation d’un carillon de cloches synthétiques repris tout au long du morceau ou presque et qui donne à ce titre des airs de célébration nocturne. Un effet renforcé également par ce chant déclamé que l’on peut entendre aux alentours de 4:04. Comme pour Conifère, ces six minutes sont également pour Vespéral l’occasion de varier les plaisir, au moins d’un point de vue dynamique puisque malgré une première partie effectuée là encore sur la retenue, Les Canadiens ne vont pas hésiter à brièvement hausser le ton à deux reprises à coups de trémolos nerveux et de blasts soutenus. Alors oui, sur ce split, ma préférence ira plutôt au titre de Conifère pour son caractère plus fédérateur mais cela n’enlève rien à la qualité de "Souvenirs Labyrinthiques", composition là encore particulièrement convaincante qui n’a certainement pas à rougir de quoi que ce soit et qui clairement ne fait pas tâche dans la discographie soignée et exemplaire de Vespéral.



Bien souvent relégué au second plan parce que pas très pratique, souvent trop cher et peu consistant, le split n’a pas nécessairement bonne presse aux yeux du public. Personnellement, c’est un format que j’apprécie beaucoup justement parce que les gens ont tendance à le sous-estimer et à ne pas trop s’en soucier alors qu’on y trouve 90% du temps (si ce n’est pas davantage) d’excellents morceaux loin d’être ce que l’on pourrait appeler de vulgaires "faces B". À Double Tranchant en est une fois encore la preuve avec deux titres particulièrement bien troussés qui, je l’ai dit et je me répète, confirment sans aucune difficulté tout le bien déjà largement exprimé ici au sujet de Conifère et Vespéral. Bref, ne faite ni les feignants ni la fine bouche car oui, ce split vaut clairement le détour et non, vous ne regretterez pas l’écoute de ces treize petites minutes.

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