chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
122 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 4 Juin 2026
 Les news du 4 Juin 2026 - R... (N)
Par Deathrash.		   
Portrayal Of Guilt
 Portrayal Of Guilt - …Begin... (C)
Par Krokodil		   
Fake Dust
 Fake Dust - Decrepitizing D... (C)
Par Sosthène		   
Malhkebre
 Malhkebre - B.A.M.N. (C)
Par gulo gulo		   
To the Lions Tour 2026
To the Lions Tour 2026 - H... (R)
Par Sosthène		   
NecroBeast
 NecroBeast - Iron Baphomet (C)
Par Jean-Clint		   
Paterna Spirituum
 Paterna Spirituum - Pieśni ... (C)
Par Sosthène		   
Funebrarum
 Funebrarum - Beckoning The ... (C)
Par gulo gulo		   
Despondency
 Despondency - Matriphagy (C)
Par Niktareum		   
Vargrav
 Vargrav - Dimension: Daemonium (C)
Par Jean-Clint		   
Deftones
 Deftones - Koi No Yokan (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 25 Mai 2026
 Les news du 25 Mai 2026 - C... (N)
Par isotaupe		   
Degraved
 Degraved - Spectral Realm O... (C)
Par isotaupe		   
Imperial Triumphant
 Imperial Triumphant - Alpha... (C)
Par Ikea		   
Darkthrone
 Darkthrone - Pre-Historic M... (C)
Par Deathrash.		   
Pearl Jam
 Pearl Jam - Dark Matter (C)
Par AxGxB		   
Les news du 20 Mai 2026
 Les news du 20 Mai 2026 - L... (N)
Par Jean-Clint		   
Imperial Triumphant
 Imperial Triumphant - Vile ... (C)
Par Ikea		   

Nidelgret - Trauerlärm

Chronique
Nidelgret Trauerlärm
Le duo suisse qui compose NIDELGRET n’aura pas mis bien longtemps avant de signer un premier contrat discographique, Trauerlärm atterrissant directement dans les filets de Frozen Records, une maison dont la qualité se confirme à chacune de ses sorties.

Si le LP est annoncé comme étant du post black metal, l’étiquette ne résiste que difficilement à l’écoute attentive des huit compositions. En effet, le discours s’avère globalement extrêmement belliqueux, l’adjectif « moderne » me paraissant finalement mieux adapté aux déferlements de blasts qui habitent cette trentaine de minutes. Un black qui, dans sa froideur esthétique, m’évoque WESENWILLE, une violence urbaine foncièrement éloignée de la nature morte illustrant le disque. Le groupe aime également à se jouer des dissonances (« My Eyes Birth a River » ; « Hope’s Alive »), la guitare de S.V. n’hésitant effectivement pas à se rendre sur des territoires moins classiquement metal, toujours afin d’entretenir un sentiment d’agression permanente.

Ainsi, les deux musiciens restent avant tout des frondeurs, jouant vite, voire très vite à l’image d’un « The Disappointment That Follows You to Bed is You Awake at Night » qui saura rivaliser avec l’intensité de MARDUK ou autre DARK FUNERAL. Par conséquent, impossible de dire des Suisses qu’ils évoluent dans l’éther : le propos est trop virulent pour ne sentir autre chose que la guerre, le feu, le sang et les barbelés. Des allures révolutionnaires ? C’est possible compte tenu du temps passé au sein de GRAVPEL, combo hellénique connu pour son activisme anticapitaliste ainsi que son penchant pour l’anarchie.

Des qualités nombreuses donc qui s’expriment au travers d’une construction intéressante : en alternant les morceaux courts avec des pièces plus conséquentes, le groupe apporte énormément de dynamisme à son album, le tout étant porté par l’excellente prestation vocale de S.V., un chant qui ne s’embarrasse pas de fioritures, systématiquement hurlé, profondément habité et qui contribue à renforcer une identité sonore déjà bien implantée.

Difficile d’adopter une autre posture que celle de l’extase devant ce premier album qui coche à peu près toutes les cases de ce que l’on peut attendre aujourd’hui du BM : une pointe d’avant-garde, de modernisme, restant cependant en proximité des racines nordiques historiques, une technique exemplaire, une production limpide, ultra puissante, enfin une cohésion sans faille pour un concept faisant immédiatement sens. À mon avis, nous croisons-là le chemin du nouveau fleuron du metal suisse et si les prestations scéniques sont à la hauteur du verbe, les mecs risquent de faire très mal dans les années à venir.
Thrasho Amazon Sosthène
4 Juin 2026 - 79 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Nidelgret
Black Metal
2026 - Frozen Records
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Nidelgret
 Nidelgret
Black Metal - 2024 - Suisse		   

formats
nouveaute
A paraître le 29 Mai 2026

tracklist
01.   All My Efforts Were in Vain and Now I'm Bereft of Hope as I Anticipate the Depth of My Fall  (05:03)
02.   Their Silence Is Our Requiem  (02:42)
03.   I Confess My Death. Make It Quick  (04:02)
04.   My Eyes Birth a River  (04:18)
05.   The Disappointment That Follows You to Bed Is Keeping You Awake at Night  (02:46)
06.   Black Earth  (03:16)
07.   Hope's Alive  (06:07)
08.   Gazing into Nothingness  (03:44)

Durée : 31:58

line up
Essayez aussi
Tempestarii
 Tempestarii
Chaos at Feast
2020 - Transcendance		   
Ritual Death
 Ritual Death
Ritual Death (EP)
2018 - Terratur Possessions		   
Stangarigel
 Stangarigel
Metafyzika Barbarstva (EP)
2023 - Medieval Prophecy Records		   
Sarvekas
 Sarvekas
Of Atavistic Fury & Visions (EP)
2020 - Soulseller Records		   
Pagan Megalith
 Pagan Megalith
Viharjárás
2016 - Spiritside Productions		   

Nidelgret
Trauerlärm
Lire la chronique
Prisonnier Du Temps
Prendre Le Pouvoir Par La F...
Lire la chronique
Evil Warriors
Evil Warriors
Lire la chronique
Portrayal Of Guilt
…Beginning Of The End
Lire la chronique
À Terre
Embrasser la nuit
Lire la chronique
Fake Dust
Decrepitizing Din Of The Ce...
Lire la chronique
Malhkebre
B.A.M.N.
Lire la chronique
Temple Of The Fuzz Witch / Seum
Conjuring (Split 12")
Lire la chronique
To the Lions Tour 2026
Himinbjorg + Putrefaction o...
Lire le live report
La photo mystère du 1 Juin 2026
Jouer à la Photo mystère
Paterna Spirituum
Pieśni pogardy
Lire la chronique
NecroBeast
Iron Baphomet
Lire la chronique
Savage Mania
Demonic Assault
Lire la chronique
Moongates Guardian
Come Shadow of My End
Lire la chronique
Despondency
Matriphagy
Lire la chronique
Funebrarum
Beckoning The Void Of Etern...
Lire la chronique
Apolaustic
No Plenitude Without Suffering
Lire la chronique
Vargrav
Dimension: Daemonium
Lire la chronique
Putrefaction of Rotting Corpses (P.O.R.C.)
Sociopatia
Lire la chronique
Deftones
Koi No Yokan
Lire la chronique
Galibot + Mephorash
Lire le live report
A Forest Of Stars
Stack Overflow In Corpse Pi...
Lire la chronique
Nightspell
Darkness Spreads Around (EP)
Lire la chronique
Funebrarum
Exhumation Of The Ancient (EP)
Lire la chronique
Imperial Triumphant
Alphaville
Lire la chronique
Illdisposed
In Chambers of Sonic Disgust
Lire la chronique
Opera IX
Veneficium
Lire la chronique
Torsofuck
Erotic Diarrhea Fantasy (Ré...
Lire la chronique
Primordial Black
Heterotopia
Lire la chronique
Blackwater Holylight
Not Here Not Gone
Lire la chronique