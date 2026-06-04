Nidelgret - Trauerlärm Chronique Trauerlärm

NIDELGRET n’aura pas mis bien longtemps avant de signer un premier contrat discographique, Trauerlärm atterrissant directement dans les filets de



Si le LP est annoncé comme étant du post black metal, l’étiquette ne résiste que difficilement à l’écoute attentive des huit compositions. En effet, le discours s’avère globalement extrêmement belliqueux, l’adjectif « moderne » me paraissant finalement mieux adapté aux déferlements de blasts qui habitent cette trentaine de minutes. Un black qui, dans sa froideur esthétique, m’évoque S.V. n’hésitant effectivement pas à se rendre sur des territoires moins classiquement metal, toujours afin d’entretenir un sentiment d’agression permanente.



Ainsi, les deux musiciens restent avant tout des frondeurs, jouant vite, voire très vite à l’image d’un « The Disappointment That Follows You to Bed is You Awake at Night » qui saura rivaliser avec l’intensité de GRAVPEL, combo hellénique connu pour son activisme anticapitaliste ainsi que son penchant pour l’anarchie.



Des qualités nombreuses donc qui s’expriment au travers d’une construction intéressante : en alternant les morceaux courts avec des pièces plus conséquentes, le groupe apporte énormément de dynamisme à son album, le tout étant porté par l’excellente prestation vocale de S.V., un chant qui ne s’embarrasse pas de fioritures, systématiquement hurlé, profondément habité et qui contribue à renforcer une identité sonore déjà bien implantée.



Difficile d’adopter une autre posture que celle de l’extase devant ce premier album qui coche à peu près toutes les cases de ce que l’on peut attendre aujourd’hui du BM : une pointe d’avant-garde, de modernisme, restant cependant en proximité des racines nordiques historiques, une technique exemplaire, une production limpide, ultra puissante, enfin une cohésion sans faille pour un concept faisant immédiatement sens. À mon avis, nous croisons-là le chemin du nouveau fleuron du metal suisse et si les prestations scéniques sont à la hauteur du verbe, les mecs risquent de faire très mal dans les années à venir. Le duo suisse qui composen’aura pas mis bien longtemps avant de signer un premier contrat discographique,atterrissant directement dans les filets de Frozen Records , une maison dont la qualité se confirme à chacune de ses sorties.Si le LP est annoncé comme étant du, l’étiquette ne résiste que difficilement à l’écoute attentive des huit compositions. En effet, le discours s’avère globalement extrêmement belliqueux, l’adjectif « moderne » me paraissant finalement mieux adapté aux déferlements de blasts qui habitent cette trentaine de minutes. Unqui, dans sa froideur esthétique, m’évoque WESENWILLE , une violence urbaine foncièrement éloignée de la nature morte illustrant le disque. Le groupe aime également à se jouer des dissonances (« My Eyes Birth a River » ; « Hope’s Alive »), la guitare den’hésitant effectivement pas à se rendre sur des territoires moins classiquement, toujours afin d’entretenir un sentiment d’agression permanente.Ainsi, les deux musiciens restent avant tout des frondeurs, jouant vite, voire très vite à l’image d’un « The Disappointment That Follows You to Bed is You Awake at Night » qui saura rivaliser avec l’intensité de MARDUK ou autre DARK FUNERAL . Par conséquent, impossible de dire des Suisses qu’ils évoluent dans l’éther : le propos est trop virulent pour ne sentir autre chose que la guerre, le feu, le sang et les barbelés. Des allures révolutionnaires ? C’est possible compte tenu du temps passé au sein de, combo hellénique connu pour son activisme anticapitaliste ainsi que son penchant pour l’anarchie.Des qualités nombreuses donc qui s’expriment au travers d’une construction intéressante : en alternant les morceaux courts avec des pièces plus conséquentes, le groupe apporte énormément de dynamisme à son album, le tout étant porté par l’excellente prestation vocale de, un chant qui ne s’embarrasse pas de fioritures, systématiquement hurlé, profondément habité et qui contribue à renforcer une identité sonore déjà bien implantée.Difficile d’adopter une autre posture que celle de l’extase devant ce premier album qui coche à peu près toutes les cases de ce que l’on peut attendre aujourd’hui du: une pointe d’avant-garde, de modernisme, restant cependant en proximité des racines nordiques historiques, une technique exemplaire, une production limpide, ultra puissante, enfin une cohésion sans faille pour un concept faisant immédiatement sens. À mon avis, nous croisons-là le chemin du nouveau fleuron dusuisse et si les prestations scéniques sont à la hauteur du verbe, les mecs risquent de faire très mal dans les années à venir.

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