Le duo suisse qui compose NIDELGRET
n’aura pas mis bien longtemps avant de signer un premier contrat discographique, Trauerlärm
atterrissant directement dans les filets de Frozen Records
, une maison dont la qualité se confirme à chacune de ses sorties.
Si le LP est annoncé comme étant du post black metal
, l’étiquette ne résiste que difficilement à l’écoute attentive des huit compositions. En effet, le discours s’avère globalement extrêmement belliqueux, l’adjectif « moderne » me paraissant finalement mieux adapté aux déferlements de blasts qui habitent cette trentaine de minutes. Un black
qui, dans sa froideur esthétique, m’évoque WESENWILLE
, une violence urbaine foncièrement éloignée de la nature morte illustrant le disque. Le groupe aime également à se jouer des dissonances (« My Eyes Birth a River » ; « Hope’s Alive »), la guitare de S.V.
n’hésitant effectivement pas à se rendre sur des territoires moins classiquement metal
, toujours afin d’entretenir un sentiment d’agression permanente.
Ainsi, les deux musiciens restent avant tout des frondeurs, jouant vite, voire très vite à l’image d’un « The Disappointment That Follows You to Bed is You Awake at Night » qui saura rivaliser avec l’intensité de MARDUK
ou autre DARK FUNERAL
. Par conséquent, impossible de dire des Suisses qu’ils évoluent dans l’éther : le propos est trop virulent pour ne sentir autre chose que la guerre, le feu, le sang et les barbelés. Des allures révolutionnaires ? C’est possible compte tenu du temps passé au sein de GRAVPEL
, combo hellénique connu pour son activisme anticapitaliste ainsi que son penchant pour l’anarchie.
Des qualités nombreuses donc qui s’expriment au travers d’une construction intéressante : en alternant les morceaux courts avec des pièces plus conséquentes, le groupe apporte énormément de dynamisme à son album, le tout étant porté par l’excellente prestation vocale de S.V.
, un chant qui ne s’embarrasse pas de fioritures, systématiquement hurlé, profondément habité et qui contribue à renforcer une identité sonore déjà bien implantée.
Difficile d’adopter une autre posture que celle de l’extase devant ce premier album qui coche à peu près toutes les cases de ce que l’on peut attendre aujourd’hui du BM
: une pointe d’avant-garde, de modernisme, restant cependant en proximité des racines nordiques historiques, une technique exemplaire, une production limpide, ultra puissante, enfin une cohésion sans faille pour un concept faisant immédiatement sens. À mon avis, nous croisons-là le chemin du nouveau fleuron du metal
suisse et si les prestations scéniques sont à la hauteur du verbe, les mecs risquent de faire très mal dans les années à venir.
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