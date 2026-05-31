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Paterna Spirituum - Pieśni pogardy

Chronique
Paterna Spirituum Pieśni pogardy
Mais ça sent... ça sent... ça sent le groupe composé de musiciens expérimentés qui n'ont pas encore trouvé la clé pour se démarquer ! On vérifie ? Allez, on vérifie. Alors, le groupe est polonais et il s'agit de son... premier album ? Tiens, tiens. Ils n'avaient rien sorti avant ? Un EP, peut-être ? Ah oui, mais en 2025... Non, non, non, je n'y crois pas. Ils ont forcément plus de bouteille que ça. Ah, voilà ! Même s'il n'avait rien publié d'important auparavant, le groupe affirme exister depuis 2015. En tout cas, deux des cinq membres sont présents depuis cette époque : Jantar, le batteur, et Seth, qui officiait déjà au sein de HEGEMOON dès 2003, à la basse. Ici, il est passé de la basse et des vocaux aux guitares rythmiques, tout en conservant quelques parties chantées. Le groupe a évolué grâce à plusieurs recrutements. Et quels recrutements ! Des musiciens aguerris sont venus renforcer les rangs. Voilà l'explication : PATERNA SPIRITUUM est en réalité un collectif de vétérans. Jakub, le bassiste, jouait déjà dans PSILOCYBE il y a plus de vingt ans ; Hellscythe, le chanteur, est membre de MISANTHUR depuis une décennie ; et Timmo, le guitariste, a également officié au sein de FIRLITH et SPECTHRO !

Évidemment, tout ce beau monde sait jouer et démontre une maîtrise tout à fait respectable de son instrument. Seulement, savoir exécuter est une chose ; savoir créer, trouver des idées et développer une véritable identité en est une autre. Et sur ces différents points, le groupe polonais reste malheureusement à la traîne. Il ambitionne sans doute d'atteindre le niveau de ses influences, KRIEGSMASCHINE, SVARTIDAUÐI, FUNERAL MIST ou encore PANZERFAUST, mais il en est encore loin. Pourtant, l'ensemble tient parfaitement la route grâce à des compositions solides, appliquées et surtout sincères. Il lui manque simplement quelques idées marquantes pour franchir un cap. Un morceau y parvient toutefois, mais très tardivement puisqu'il s'agit du sixième et dernier titre. « Pieśń pogardy » se distingue grâce à un son évoquant une sirène d'alarme ainsi qu'à un passage aux vocaux plus clairs particulièrement bien senti. À cet instant, le groupe montre de quoi il est capable lorsqu'il ose davantage s'affranchir des cadres qu'il s'impose.

Au final, PATERNA SPIRITUUM sauve les meubles. Il rejoint cette catégorie de groupes aux compétences indéniables auxquels il manque encore l'étincelle qui fait la différence. Peut-être la trouvera-t-il à l'avenir, mais pour l'heure, il demeure un peu trop en retrait.
Thrasho Amazon Sakrifiss
31 Mai 2026 - 21 lectures

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Paterna Spirituum
Black Metal
2026 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 6.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Paterna Spirituum
 Paterna Spirituum
Black Metal - 2015 - Pologne		   

tracklist
01.   Pieśń wzgardzonych
02.   Pieśń oczyszczenia
03.   Pieśń regresu
04.   Pieśń mrocznego oddechu
05.   Pieśń parszywego losu
06.   Pieśń pogardy

Durée : 35:49

parution
26 Mars 2026

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