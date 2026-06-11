Brånd - Tåg & Nåcht Chronique Tåg & Nåcht

Vous qui aujourd’hui lisez cette chronique n’êtes peut-être pas encore familier avec la musique de Brånd. Si tel est le cas, permettez-moi de faire les présentations.



Formé il y a maintenant une dizaine d’années en Autriche, Brånd est le projet d’un seul homme. Un certain J. Meindlhumer également connu sous le pseudonyme de Vritra. Si ce dernier officie avec plus ou moins de discrétion dans les méandres d’une scène Black Metal dans laquelle il est facile de se perdre, sachez tout de même qu’on retrouve notre homme dans tout un tas de formations aussi bigarrées que hautement recommandables. De Kringa à Spectres & Teeth en passant par Gates Of Londra et Weathered Crest, des entités qu’il gère seul ou le plus souvent en compagnie d’autres musiciens, notre garçon est assurément l’un des éléments moteurs de cette nouvelle garde autrichienne qui si elle n’est peut-être pas aussi aussi réputée que certaines scènes mieux exposées s’avère néanmoins singulière et surtout particulièrement intéressante pour quiconque souhaiterait sortir quelque peu des sentiers battus.



Après une série de démonstrations, EPs et autres splits parus notamment chez Voidland Shelter (label de monsieur Meindlhumer) devenu par la suite Födweg, Tour De Garde, Amor Fati Productions ou bien encore Into Endless Chaos Records, Brånd a enfin sorti le mois dernier son tout premier album. Un disque intitulé Tåg & Nåcht paru chez Avant! Records et Tour De Garde réunissant dix morceaux parmi lesquels une relecture du titre "Da Däüfö Schlåft" déjà présent sur un EP de 2022 intitulé Wo Draht Da Weg?. Afin d’illustrer ce premier album, l’Autrichien à fait comme à son habitude le choix d’une oeuvre épurée puisque gît sur un fond immaculé un dessin naïf et primitif ainsi qu’un logo très simple mais néanmoins attirant. Certes, tout cela ne paie évidemment pas de mine mais il m’a suffit d’un regard (en plus d’être déjà familier avec la musique de Brånd, je dois bien le reconnaître) pour avoir envie de m’y plonger.



À une oreille non-avertie, l’entame de ce premier album pourrait sembler pour le moins bancale et amateur. Il faut dire qu’entre ce beat Eurodance par forcément très réjouissant qui à la première écoute m’a d’ailleurs fait me demander si j’avais bien récupéré le bon album et cette flûte inattendue jouée avec une justesse toute relative, l’auditeur dont la patience n’est pas l’une des principales vertus pourrait donc bien passer son chemin dès ces premières secondes déroutantes... Un tord dans la mesure où Tåg & Nåcht est assurément l’une des belles sorties de ces dernières semaines (mois). Un disque naturel et dépouillé, inspiré par diverses chapelles et duquel émane un souffle de liberté pour le moins rafraîchissant. En effet, naviguant à l’envie entre Black Metal, Punk Rock et Post-Punk, la musique de Brånd n’offre sur le papier rien de bien nouveau à se mettre sous la dent mais entre les arrangements discrets apportés ici et là (flûte, trompette, xylophone, synthétiseurs, percussions en tout genre...), une production à la fois abrasive, décharnée et naturelle, des compositions accrocheuses, entêtantes et dynamiques et ce chant déclamé et halluciné scandé en allemand, on se retrouve finalement bien vite sous le charme d’une formule qui pourtant dans les grandes lignes ne date pas d’hier.



Il y a quoi qu’il en soit beaucoup d’énergie dans la musique de Brånd, notamment grâce à une section rythmique héritée du Punk qui possède cette faculté de mettre en mouvement l’auditeur. Le couple basse / batterie dans ça configuration Punk / Post-Punk fonctionne ainsi du tonnerre chez l’Autrichien. Il faut dire que la basse, loin d’être reléguée au second plan, occupe une place de choix, offrant ainsi ses rondeurs expressives et saturées sans réelles modérations. La batterie aux développement plutôt rudimentaires profite de ce dépouillement pour aller également à l’essentiel. Bref, vous taperez du pied et dodelinerez de la tête probablement sans même vous en rendre compte. À cela s’ajoute également quelques passages plus soutenus comme sur "Alraun" ou "Tåg & Nåcht" effectivement plus proches de ce que l’on peut retrouver dans le Black Metal. Des instants bienvenues qui permettent évidemment d’apporter un peu de contraste à un album dynamique mais très peu porté sur les excès de vitesse et autres démonstrations de force.

Si cette section rythmique, bien qu’effectivement très simple, fait admirablement bien son travail, elle ne doit pas faire oublier la qualité des riffs et des mélodies dispensés par un Vritra toujours très inspiré. Des premières notes de "Kloare Luft" à "Ois Bliaht" en passant par "Dessöwe Oide Leid", "Da Däüfö Schlåft", "Alraun", "Da Erste Stern" et tous les titres qui suivent (il n’y a bien que "Interludium" au titre sans équivoque et aux faux-air de composition New Age qui ne fonctionne pas trop chez moi), il n’y a pas un seul morceau sur lequel on ne se fait pas attraper par une mélodie entêtante ou un riff tout simplement accrocheur et mémorable.



Définitivement plus Punk Rock et Post-Punk que Black Metal malgré quelques sonorités, influences et autres atmosphères sans équivoque, Tåg & Nåcht s’impose quoi qu’il en soit dès la première écoute comme une perle de Rock obscure particulièrement addictive. Effectivement, apprécier un album de cette trempe demande de posséder quelques accointances avec les genres susmentionnés mais si vous êtes de ceux qui aiment sortir de temps à autres des sentiers trop balisés alors nul doute que vous devriez trouver chez Brånd de quoi attiser votre curiosité et étancher votre soif de sorties possédant une aura définitivement sombre malgré une expression bien moins virulente et agressive. Bref, enfin passé par la case "premier album", le one-man band autrichien tient toutes ses promesses et peut-être même davantage. Un album qui trouvera sûrement sa place en fin d’année et un groupe qu’il me tarde de voir en live.

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2026 - Tour de Garde / Avant! Records Black Metal / Punk / Post-Punk notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Brånd

Black Metal / Punk / Post-Punk - Autriche

nouveaute A paraître le 29 Mai 2026

écoutez Födweg

Kloare Luft

Ois Bliaht!

Dessöwe Oide Leid

Da Däüfö schlåft

Alraun

Da Erste Stern

Interludium

Tåg & Nåcht

vidéos Födweg

Brånd

Extrait de "Tåg & Nåcht"

tracklist 01. Kloare Luft (06:26) 02. Ois Bliaht! (04:10) 03. Dessöwe Oide Leid (03:06) 04. Da Däüfö Schlåft (03:40) 05. Alraun (04:25) 06. Da Erste Stern (05:40) 07. Interludium (01:55) 08. Tåg & Nåcht (05:35) 09. Födweg (03:42) 10. - (03:12)

Durée : 41:51

line up Vritra / Chant, Guitare, Basse, Batterie

