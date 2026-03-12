chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
116 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Incubus
 Incubus - Incubus (Démo) (C)
Par Deathrash.		   
Forced Entry
 Forced Entry - Uncertain Fu... (C)
Par Sosthène		   
Quicksand
 Quicksand - Bring On The Ps... (C)
Par AxGxB		   
Hellfest 2026 - Tales From The Pit - Dimanche 21/06/2026
 Hellfest 2026 - Tales From ... (R)
Par AxGxB		   
Excrementory Grindfuckers
 Excrementory Grindfuckers -... (C)
Par isotaupe		   
Gangrenated
 Gangrenated - Demise Profan... (C)
Par AxGxB		   
Mouflon
 Mouflon - Eros & Thanatos (C)
Par Lestat		   
Viande
 Viande - Monument aux morts (C)
Par Sagamore		   
Morgal
 Morgal - The Seventh Circle (C)
Par Sagamore		   
Les news du 5 Août 2026
 Les news du 5 Août 2026 - N... (N)
Par Jean-Clint		   
Kyuss
 Kyuss - Muchas Gracias - Th... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 4 Août 2026
 Les news du 4 Août 2026 - R... (N)
Par Keyser		   
Haserot
 Haserot - Advent Of Suffering (C)
Par Sosthène		   
Pendrak
 Pendrak - Pendrak (C)
Par Sosthène		   
Kronos
 Kronos - Colossal Titan Strife (C)
Par Lestat		   
Grind Crust Massacre
 Grind Crust Massacre - Pend... (R)
Par Sosthène		   
Devourment
 Devourment - Pious Impiety ... (C)
Par Keyser		   
Take It In Blood
 Take It In Blood - Exit Fro... (C)
Par AxGxB		   

Eternal Champion - Friend Of War

Chronique
Eternal Champion Friend Of War (EP)
Cinq ans et demi qu’Eternal Champion n’avait plus donné signe de vie, en tout cas sur disque. Cela commençait à faire drôlement long... Cependant, si vous n’étiez pas déjà au courant de cette dernière sortie, ne vous réjouissez pas trop vite puisque ce retour aux affaires se fait en effet par la toute petite porte. Certes, Friend Of War en impose du haut de ses trente-et-une minutes mais finalement ce EP ne compte que deux titres dont une pièce instrumentale de plus de dix huit minutes sur laquelle les Américains ont choisi de la jouer Ambient / Dungeon Synth. Alors oui, le groupe fait bien ce qu’il veut et n’a de toute façon de compte à rendre à personne mais personnellement j’avoue avoir un petit peu fait la tronche en comprenant qu’il ne s’agissait pas d’une simple introduction mais que ces presque vingt minutes ne seraient malheureusement qu’une succession de notes de synthétiseurs... Pourtant j’aurai dû m’en douter puisque le groupe s’était déjà adonné à ce genre d’exercice avec Terminus Est, EP instrumental paru en 2019 mais la vérité est que probablement trop enthousiaste à l’idée de découvrir ces quelques titres, je n’y ai tout simplement pas pensé...

Proposé sur Bandcamp depuis mars dernier, ce EP aura également profité d’une sortie physique grâce au soutien indéfectible du label grec No Remorse Records qui depuis juin propose pour tous les collectionneurs et autres amateurs de choses tangibles des éditions CD et vinyle bien palpables. Quant à cette illustration plutôt cool à défaut d’être très originale (un petit côté "Snow Giants" de Frank Frazetta ayant notamment servi à illustrer l’excellent Hard Attack des Américains de Dust), on la doit une fois encore à monsieur Burney plus connu sous le pseudonyme de batdog, artiste américain ayant déjà collaboré avec Eternal Champion pour son deuxième album Ravening Iron ainsi qu’avec d’autres formations telles qu’Antichrist Siege Machine, Cemetery Lights, Devil Master ou bien encore Lamp Of Murmuur. Enfin, avant de rentrer dans ce qui nous intéresse véritablement ici, un petit mot sur le line-up quelque peu chamboulé par le décès en 2024 de Brad Raub. Pour l’occasion, c’est Arthur Rizk, déjà occupé avec sa guitare, ses synthétiseurs et son microphone qui se charge ici de la basse. Ne pouvant être sur tous les fronts, ce dernier laisse cette fois-ci la batterie à Connor Donegan (Genocide Pact, Innumerable Forms, ex-Red Death...) qui après une première pige avec Eternal Champion en 2017 pour la sortie du EP Parallel Of Death reprend donc ici du service.

"Friend Of War" est le premier titre de ce EP. Un morceau de plus de treize minutes - chose pour le moins inhabituelle de la part d’Eternal Champion - avec pour préambule une longue introduction de près de trois minutes sur fond de paroles lointaines et mystérieuses, de leads épiques et autres arrangements mélodiques. Alors oui, sur le papier cela peu sembler un peu long mais cette dernière n’étant ni répétitive ni pénible, on parviendra aisément à s’en accommoder. C’est après que les choses plus sérieuses vont véritablement commencer même si le rythme, néanmoins dynamique, va rester pendant près de six minutes plutôt tranquille. L’auditeur va alors pouvoir se délecter d’un Heavy Metal épique peut-être pas galopant mais néanmoins diablement entrainant grâce à cette section rythmique efficace. Six minutes également ponctuées par quelques solos mélodiques particulièrement bien ficelées, de brefs passages un petit peu plus corsés et d’arrangements acoustiques et synthétiques rafraîchissants. Rien d’extravagant, rien d’extraordinaire, rien de nouveau mais on se laisse facilement prendre au jeu. Moins convaincante, cette interminable pseudo-conclusion (oui car il faut attendre les quarante dernières secondes pour que la bête se réveille à nouveau le temps d’une dernière danse certes dynamique mais un petit peu tardive) de près de quatre minutes menée par une batterie aux accents guerriers et tribaux certes entrainants mais néanmoins limités. Les quelques variations apportées, si elles ont le mérite d’exister, ne rendent pas pour autant ce passage véritablement digne d’intérêt qui à mon sens aurait gagné à être largement raccourci.

"YSLSL" est donc l’autre pendant de ce maigre EP. Une composition instrumentale au long-cours qui, disons-le d’emblée, ne me passionne pas outre-mesure. N’ayant à vrai dire jamais eu d’atomes crochus pour ce genre de musique d’ambiance, je ne pouvais de toute façon que rester de marbre face à un tel morceau qui en soi n’est pas particulièrement désagréable mais durant lequel il ne se passe finalement pas grand chose. Nappes de synthétiseurs oniriques et mystérieuses, flutiau lointain, petites notes célestes à la harpe, orgue plus sombre et menaçant… Voilà en somme le contenu de ces dix-huit minutes qui malgré quelques variations de thèmes ne décolle jamais vraiment. Naturellement, certains y trouveront leur compte (même plus que sur « Friend Of War » à en croire quelques commentaires dispensés sur YouTube ou Bandcamp), moi pas vraiment.

Viser juste à chaque sortie n’a jamais été chose facile, que vous vous appeliez Metallica, Iron Maiden ou Eternal Champion... Si sur ses deux formats « longue-durée » le groupe américain est toujours parvenu à me convaincre, je ne peux pas en dire autant des quelques EPs qui ponctuent sa discographie. Certes, le groupe semble profiter de ces sorties pour s’essayer à des sonorités nouvelles et quelque peu différentes mais entre "Friend Of War" boursoufflé par des séquences pas forcément très intéressantes et finalement pas plus sympathiques que juste "sympathique" et un "YSLSL" qui me donne envie d’abréger et bien nous voilà avec un EP qui ne fera clairement pas date. Oui, Eternal Champion est encore en vie et nous le fait savoir mais en l’état, il n’y a pas vraiment matière à se réjouir...
Thrasho Amazon AxGxB
7 Août 2026 - 406 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Eternal Champion
Heavy Metal
2026 - No Remorse Records
notes
Chroniqueur : 3/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Eternal Champion
 Eternal Champion
Heavy Metal - 2008 - Etats-Unis		   

formats
  • Digital / 12/03/2026 - Sword Worship
  • CD, Vinyl / 26/06/2026 - No Remorse Records

tracklist
01.   Friend Of War  (13:09)
02.   Yslsl  (18:03)

Durée : 31:12

line up
parution
12 Mars 2026

voir aussi
Eternal Champion
 Eternal Champion
The Armor Of Ire
2016 - No Remorse Records		   
Eternal Champion
 Eternal Champion
Ravening Iron
2020 - No Remorse Records		   

Essayez plutôt
Satan
 Satan
Trail Of Fire: Live in North America (Live)
2014 - Listenable Records		   
Bruce Dickinson
 Bruce Dickinson
The Chemical Wedding
1998 - Sanctuary Records		   
Trial
 Trial
Motherless
2017 - Metal Blade Records		   
Mercyful Fate
 Mercyful Fate
Melissa
1983 - Roadrunner Records		   
Judas Priest
 Judas Priest
Redeemer Of Souls
2014 - Epic Records		   

Haprefleur
Forêt Pluviale (Compil.)
Lire la chronique
Forced Entry
Uncertain Future
Lire la chronique
Horrid Mass
Nauseating Ecstatic Degener...
Lire la chronique
Quicksand
Bring On The Psychics
Lire la chronique
Excrementory Grindfuckers
Jetz is auch egal
Lire la chronique
Gangrenated
Demise Profanation (EP)
Lire la chronique
Mendacium Tour
Evoken + TodoMal
Lire le live report
Mouflon
Eros & Thanatos
Lire la chronique
Eternal Champion
Friend Of War (EP)
Lire la chronique
Nordlys
Lichterglanz Finsternis
Lire la chronique
Inferno
The Anthropic Sophisms (On ...
Lire la chronique
Spectre
A Procession of the Dead
Lire la chronique
Jesuit
Discography (Compil.)
Lire la chronique
Angurvadal
Winds Of Jötunheimr
Lire la chronique
Forsmán
Brenndar Rústir & Fuðrandi ...
Lire la chronique
Revelation
Salvation's Answer
Lire la chronique
Vague à Lame
Par-delà l'horizon
Lire la chronique
Kyuss
Muchas Gracias - The Best O...
Lire la chronique
Haserot
Advent Of Suffering
Lire la chronique
Incubus
Incubus (Démo)
Lire la chronique
Finsterforst
Still
Lire la chronique
Parallel Minds
Cairn
Lire la chronique
Grind Crust Massacre
Pendrak + Ovearth + Skunk
Lire le live report
Kronos
Colossal Titan Strife
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Août 2026
Jouer à la Photo mystère
Warning
Rituals of Shame
Lire la chronique
Rapture In Blood
Gods Of Perversion
Lire la chronique
Astriferous
Atavistic Unraveling
Lire la chronique
One Day In Pain
Devouring The Gods
Lire la chronique
Casket Mush
Evocation of Paranoia
Lire la chronique