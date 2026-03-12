Eternal Champion - Friend Of War Chronique Friend Of War (EP)

Friend Of War en impose du haut de ses trente-et-une minutes mais finalement ce EP ne compte que deux titres dont une pièce instrumentale de plus de dix huit minutes sur laquelle les Américains ont choisi de la jouer Ambient / Dungeon Synth. Alors oui, le groupe fait bien ce qu’il veut et n’a de toute façon de compte à rendre à personne mais personnellement j’avoue avoir un petit peu fait la tronche en comprenant qu’il ne s’agissait pas d’une simple introduction mais que ces presque vingt minutes ne seraient malheureusement qu’une succession de notes de synthétiseurs... Pourtant j’aurai dû m’en douter puisque le groupe s’était déjà adonné à ce genre d’exercice avec Terminus Est, EP instrumental paru en 2019 mais la vérité est que probablement trop enthousiaste à l’idée de découvrir ces quelques titres, je n’y ai tout simplement pas pensé...



Proposé sur Bandcamp depuis mars dernier, ce EP aura également profité d’une sortie physique grâce au soutien indéfectible du label grec No Remorse Records qui depuis juin propose pour tous les collectionneurs et autres amateurs de choses tangibles des éditions CD et vinyle bien palpables. Quant à cette illustration plutôt cool à défaut d’être très originale (un petit côté "Snow Giants" de Frank Frazetta ayant notamment servi à illustrer l’excellent Hard Attack des Américains de Dust), on la doit une fois encore à monsieur Burney plus connu sous le pseudonyme de batdog, artiste américain ayant déjà collaboré avec Eternal Champion pour son deuxième album Parallel Of Death reprend donc ici du service.



"Friend Of War" est le premier titre de ce EP. Un morceau de plus de treize minutes - chose pour le moins inhabituelle de la part d’Eternal Champion - avec pour préambule une longue introduction de près de trois minutes sur fond de paroles lointaines et mystérieuses, de leads épiques et autres arrangements mélodiques. Alors oui, sur le papier cela peu sembler un peu long mais cette dernière n’étant ni répétitive ni pénible, on parviendra aisément à s’en accommoder. C’est après que les choses plus sérieuses vont véritablement commencer même si le rythme, néanmoins dynamique, va rester pendant près de six minutes plutôt tranquille. L’auditeur va alors pouvoir se délecter d’un Heavy Metal épique peut-être pas galopant mais néanmoins diablement entrainant grâce à cette section rythmique efficace. Six minutes également ponctuées par quelques solos mélodiques particulièrement bien ficelées, de brefs passages un petit peu plus corsés et d’arrangements acoustiques et synthétiques rafraîchissants. Rien d’extravagant, rien d’extraordinaire, rien de nouveau mais on se laisse facilement prendre au jeu. Moins convaincante, cette interminable pseudo-conclusion (oui car il faut attendre les quarante dernières secondes pour que la bête se réveille à nouveau le temps d’une dernière danse certes dynamique mais un petit peu tardive) de près de quatre minutes menée par une batterie aux accents guerriers et tribaux certes entrainants mais néanmoins limités. Les quelques variations apportées, si elles ont le mérite d’exister, ne rendent pas pour autant ce passage véritablement digne d’intérêt qui à mon sens aurait gagné à être largement raccourci.



"YSLSL" est donc l’autre pendant de ce maigre EP. Une composition instrumentale au long-cours qui, disons-le d’emblée, ne me passionne pas outre-mesure. N’ayant à vrai dire jamais eu d’atomes crochus pour ce genre de musique d’ambiance, je ne pouvais de toute façon que rester de marbre face à un tel morceau qui en soi n’est pas particulièrement désagréable mais durant lequel il ne se passe finalement pas grand chose. Nappes de synthétiseurs oniriques et mystérieuses, flutiau lointain, petites notes célestes à la harpe, orgue plus sombre et menaçant… Voilà en somme le contenu de ces dix-huit minutes qui malgré quelques variations de thèmes ne décolle jamais vraiment. Naturellement, certains y trouveront leur compte (même plus que sur « Friend Of War » à en croire quelques commentaires dispensés sur YouTube ou Bandcamp), moi pas vraiment.



Viser juste à chaque sortie n’a jamais été chose facile, que vous vous appeliez Metallica, Iron Maiden ou Eternal Champion... Si sur ses deux formats « longue-durée » le groupe américain est toujours parvenu à me convaincre, je ne peux pas en dire autant des quelques EPs qui ponctuent sa discographie. Certes, le groupe semble profiter de ces sorties pour s’essayer à des sonorités nouvelles et quelque peu différentes mais entre "Friend Of War" boursoufflé par des séquences pas forcément très intéressantes et finalement pas plus sympathiques que juste "sympathique" et un "YSLSL" qui me donne envie d’abréger et bien nous voilà avec un EP qui ne fera clairement pas date. Oui, Eternal Champion est encore en vie et nous le fait savoir mais en l’état, il n’y a pas vraiment matière à se réjouir... Cinq ans et demi qu’Eternal Champion n’avait plus donné signe de vie, en tout cas sur disque. Cela commençait à faire drôlement long... Cependant, si vous n’étiez pas déjà au courant de cette dernière sortie, ne vous réjouissez pas trop vite puisque ce retour aux affaires se fait en effet par la toute petite porte. Certes,en impose du haut de ses trente-et-une minutes mais finalement ce EP ne compte que deux titres dont une pièce instrumentale de plus de dix huit minutes sur laquelle les Américains ont choisi de la jouer Ambient / Dungeon Synth. Alors oui, le groupe fait bien ce qu’il veut et n’a de toute façon de compte à rendre à personne mais personnellement j’avoue avoir un petit peu fait la tronche en comprenant qu’il ne s’agissait pas d’une simple introduction mais que ces presque vingt minutes ne seraient malheureusement qu’une succession de notes de synthétiseurs... Pourtant j’aurai dû m’en douter puisque le groupe s’était déjà adonné à ce genre d’exercice avec, EP instrumental paru en 2019 mais la vérité est que probablement trop enthousiaste à l’idée de découvrir ces quelques titres, je n’y ai tout simplement pas pensé...Proposé sur Bandcamp depuis mars dernier, ce EP aura également profité d’une sortie physique grâce au soutien indéfectible du label grec No Remorse Records qui depuis juin propose pour tous les collectionneurs et autres amateurs de choses tangibles des éditions CD et vinyle bien palpables. Quant à cette illustration plutôt cool à défaut d’être très originale (un petit côté "Snow Giants" de Frank Frazetta ayant notamment servi à illustrer l’excellentdes Américains de Dust), on la doit une fois encore à monsieur Burney plus connu sous le pseudonyme de batdog, artiste américain ayant déjà collaboré avec Eternal Champion pour son deuxième album Ravening Iron ainsi qu’avec d’autres formations telles qu’Antichrist Siege Machine, Cemetery Lights, Devil Master ou bien encore Lamp Of Murmuur. Enfin, avant de rentrer dans ce qui nous intéresse véritablement ici, un petit mot sur le line-up quelque peu chamboulé par le décès en 2024 de Brad Raub. Pour l’occasion, c’est Arthur Rizk, déjà occupé avec sa guitare, ses synthétiseurs et son microphone qui se charge ici de la basse. Ne pouvant être sur tous les fronts, ce dernier laisse cette fois-ci la batterie à Connor Donegan (Genocide Pact, Innumerable Forms, ex-Red Death...) qui après une première pige avec Eternal Champion en 2017 pour la sortie du EPreprend donc ici du service."Friend Of War" est le premier titre de ce EP. Un morceau de plus de treize minutes - chose pour le moins inhabituelle de la part d’Eternal Champion - avec pour préambule une longue introduction de près de trois minutes sur fond de paroles lointaines et mystérieuses, de leads épiques et autres arrangements mélodiques. Alors oui, sur le papier cela peu sembler un peu long mais cette dernière n’étant ni répétitive ni pénible, on parviendra aisément à s’en accommoder. C’est après que les choses plus sérieuses vont véritablement commencer même si le rythme, néanmoins dynamique, va rester pendant près de six minutes plutôt tranquille. L’auditeur va alors pouvoir se délecter d’un Heavy Metal épique peut-être pas galopant mais néanmoins diablement entrainant grâce à cette section rythmique efficace. Six minutes également ponctuées par quelques solos mélodiques particulièrement bien ficelées, de brefs passages un petit peu plus corsés et d’arrangements acoustiques et synthétiques rafraîchissants. Rien d’extravagant, rien d’extraordinaire, rien de nouveau mais on se laisse facilement prendre au jeu. Moins convaincante, cette interminable pseudo-conclusion (oui car il faut attendre les quarante dernières secondes pour que la bête se réveille à nouveau le temps d’une dernière danse certes dynamique mais un petit peu tardive) de près de quatre minutes menée par une batterie aux accents guerriers et tribaux certes entrainants mais néanmoins limités. Les quelques variations apportées, si elles ont le mérite d’exister, ne rendent pas pour autant ce passage véritablement digne d’intérêt qui à mon sens aurait gagné à être largement raccourci."YSLSL" est donc l’autre pendant de ce maigre EP. Une composition instrumentale au long-cours qui, disons-le d’emblée, ne me passionne pas outre-mesure. N’ayant à vrai dire jamais eu d’atomes crochus pour ce genre de musique d’ambiance, je ne pouvais de toute façon que rester de marbre face à un tel morceau qui en soi n’est pas particulièrement désagréable mais durant lequel il ne se passe finalement pas grand chose. Nappes de synthétiseurs oniriques et mystérieuses, flutiau lointain, petites notes célestes à la harpe, orgue plus sombre et menaçant… Voilà en somme le contenu de ces dix-huit minutes qui malgré quelques variations de thèmes ne décolle jamais vraiment. Naturellement, certains y trouveront leur compte (même plus que sur « Friend Of War » à en croire quelques commentaires dispensés sur YouTube ou Bandcamp), moi pas vraiment.Viser juste à chaque sortie n’a jamais été chose facile, que vous vous appeliez Metallica, Iron Maiden ou Eternal Champion... Si sur ses deux formats « longue-durée » le groupe américain est toujours parvenu à me convaincre, je ne peux pas en dire autant des quelques EPs qui ponctuent sa discographie. Certes, le groupe semble profiter de ces sorties pour s’essayer à des sonorités nouvelles et quelque peu différentes mais entre "Friend Of War" boursoufflé par des séquences pas forcément très intéressantes et finalement pas plus sympathiques que juste "sympathique" et un "YSLSL" qui me donne envie d’abréger et bien nous voilà avec un EP qui ne fera clairement pas date. Oui, Eternal Champion est encore en vie et nous le fait savoir mais en l’état, il n’y a pas vraiment matière à se réjouir...

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2026 - No Remorse Records Heavy Metal notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Eternal Champion

Heavy Metal - 2008 - Etats-Unis

formats Digital / 12/03/2026 - Sword Worship

CD, Vinyl / 26/06/2026 - No Remorse Records

écoutez FRIEND OF WAR

YSLSL

tracklist 01. Friend Of War (13:09) 02. Yslsl (18:03)

Durée : 31:12

line up Jason Tarpey / Chant

John Powers / Guitare, Synthétiseurs

Arthur Rizk / Guitare, Basse, Synthétiseurs, Chant

Connor Donegan / Batterie

parution 12 Mars 2026

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