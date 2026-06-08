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Ural - Anthropic Genetic Involution

Chronique
Ural Anthropic Genetic Involution
Ayant véritablement pris son envol avec l’Ep « Cyber Requiem » (après des débuts nettement plus amateurs) URAL est aujourd’hui un nom qui bénéficie d’une petite notoriété dans son pays à défaut d’être encore devenu incontournable, cela à cause notamment de titres trop lambdas et d’un manque de visibilité au sein d’une redoutable concurrence dans le Thrash local et international. Revenant en ce début d’année avec son quatrième album sous le bras le combo de Turin n’a rien changé à une formule qui commence à faire ses preuves… à savoir une musique simple et directe où les morceaux ne traînent pas en longueur, une pochette criarde où le jaune et le rouge prédominent (toujours signée Luca Martinotti) et une présence sur le catalogue d’Xtreem Music habitué aux formations sympathiques de deuxième division. D’ailleurs sa présence au sein du label Espagnol n’a rien d’illogique, car même si ce « Anthropic Genetic Involution » va montrer de belles choses et s’écouter sans souci tout cela va être néanmoins beaucoup trop quelconque pour intéresser au-delà d’un cercle restreint, cantonnant encore et toujours ses auteurs à ouvrir pour les autres en concert comme en festival.

Bref si tout cela sent la suite logique de son précédent chapitre c’est effectivement ce qui se passe là, même si les gars vont clairement pousser plus loin sur le côté Punk/Hardcore/Crossover qui a franchement pris le dessus sur le reste… la preuve directement avec « Extreme Paranoia » qui reprend facilement tous ces différents éléments avec agressivité et headbanging. C’est aiguisé, efficace et énergique et on se laisse facilement embarquer dans ce tourbillon certes hyper balisé et classique dans l’exécution, mais propre dans sa façon de faire malgré le chant d’Andrea Calviello qui ne laisse pas indifférent et peut rapidement donner mal à la tête. Si on retrouvera ce même schéma sur le très sympathique « Wrong Children » le reste à venir même s’il a une certaine ressemblance et prévisibilité bénéficiera de quelques éléments lui permettant de se détacher un peu du reste, et ainsi arriver à être légèrement plus marquant que ce côté standardisé dont ce long-format a parfois du mal à s’échapper. En effet entre le plus radical « Break The Fall » (où ça va frontalement et à fond la plupart du temps) et le plus lourd et rampant « God Of Lies » on va trouver de quoi se faire plaisir, tout en ayant un point de repère où s’accrocher au fil des écoutes malgré un sentiment de redondance qui ne nous quitte presque pas.

Néanmoins après cette première moitié de disque satisfaisante le deuxième tiers va rester sur cette continuité positive proposant le varié et simplissime « Wasteland » assez cradingue mais cependant festif dans l’esprit, et surtout le débridé et remuant « Rat In A Cage » idéal pour se faire un bon pogo par son rendu abrasif et facilement mémorisable qui aura aisément son petit succès sur scène. Et s’il est acquis que « Terror Eyes » a quelques arguments pour nous intéresser également de par sa profondeur plus marquée et ses cassures nombreuses, en revanche la dernière partie de cet enregistrement va clairement rater sa cible en voulant être plus ambitieuse. Si on ne pourra pas reprocher à ses auteurs d’avoir voulu sortir de leur zone de confort où ils ont trop tendance à évoluer, en revanche encore faut-il que le résultat soit à la hauteur… chose qui n’est pas le cas ici avec « Flat Black », qui est un hommage au célèbre tromboniste de Jazz J.J. Johnson (1924-2001). Montrant qu’elle aime ce genre où évoluait le célèbre soliste la bande démarre vigoureusement pied au plancher dans sa veine classique avant de rapidement proposer des riffs syncopés, et surtout de faire apparaître du trombone en fond sonore (joué aussi par l’Italien réputé Sergio Chiricosta qui offre ici une prestation impeccable). Cependant ce mélange stylistique n’arrive pas à être cohérent, et malgré le talent de la bande comme de son compatriote l’alchimie n’arrive pas à se faire et c’est dommage, car on sent qu’il y a de l’idée mais malheureusement mal exploitée et mise en place… faisant ainsi qu’on entre rapidement dans un sentiment d’ennui et de bizarrerie mal fagotée. Exactement le même ressenti que « …To Change Your Vision » plus rampant et sombre, mais qui n’amène rien à l’ensemble hormis dévoiler une facette plus massive intéressante à première vue et qui pourrait être développée sans doute dans le futur.

Mais pour le moment on reste donc dans une sortie sympathique mais au rendu mitigé vu que les mecs peuvent faire mieux à condition de s’en donner les moyens, sans pour autant vouloir essayer de faire autre chose que ce qu’ils maîtrisent parfaitement. On ne peut donc que leur conseiller de garder leur veine basique tout en se foulant un peu plus au lieu de recycler éternellement les mêmes idées éculées, qui font qu’à chaque fois leurs sorties démarrent de belle façon avant de se mettre à ronronner un peu puis de décliner progressivement. Tout cela fait donc que pour l’instant on reste en présence de bons artisans locaux à l’intention louable et la sincérité totale, mais hélas condamnés à un statu quo sûrement irrémédiable vu qu’il est probable que leurs prochaines livraisons seront assez similaires avec la même note… comme un avis global sur les bons et mauvais points pratiquement identiques, et pas besoin d’être voyant pour deviner cela vu que ça se sent de très loin.
Thrasho Amazon Jean-Clint
8 Juin 2026 - 135 lectures

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1 COMMENTAIRE(S)

Sosthène citer
Sosthène
08/06/2026 19:02 		note: 6/10
Ce n'est vraiment pas intéressant comme disque... Je relègue en 3D direct !

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Ural
Thrash Metal
2026 - Xtreem Music
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs : (1)  6/10
Webzines :   -

plus d'infos sur
Ural
 Ural
Thrash Metal - 2010 - Italie		   

tracklist
01.   Extreme Paranoia
02.   Break The Fall
03.   God Of Lies
04.   Wrong Children
05.   Wasteland
06.   Rat In A Cage
07.   Flat Black (J.J. Johnson cover)
08.   Terror Eyes
09.   ...To Change Your Vision

Durée : 33 minutes

line up
parution
23 Avril 2026

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