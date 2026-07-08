100 Demons - Embrace The Black Light Chronique Embrace The Black Light

In The Eyes Of The Lord paru en 2000 sur Good Life Recordings et



Pour ce retour aux affaires tout à fait inespéré, 100 Demons s’est associé au label Closed Casket Activities. Une collaboration scellée par la sortie le mois dernier d’Embrace The Black Light, troisième album des Américains qui vient ainsi mettre un terme à vingt-deux ans d’absence discographique. Afin d’illustrer ce dernier, le groupe originaire de Waterbury dans le Connecticut a requis les services de James Bousema, un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose mais qui a pourtant signé ces derniers mois les illustrations des derniers albums de Drain, Spiritworld, Frozen Soul et Kerry King. Quant à la production évidemment parpaing, celle-ci est le fruit du travail de Christ Teti et Greg James Thomas, propriétaires des Silver Bullet Studios (Shai Hulud, Kingdom Of Sorrow, Enabler, 25 Ta Life, Misery Signals, Fiddlehead, Intercourse...) basés à Burlington, Connecticut.



Malgré quelques réserves à l’annonce de ce retour, il faut bien se rendre à l’évidence que jouer du Hardcore c’est un petit peu comme faire du vélo, ça ne s’oublie pas... Si les quelques extraits offert en amont de la sortie de ce troisième album avaient suffi à me rendre confiant quant à cette reprise d’activité, la première écoute d’Embrace The Black Light a permis quant à elle de me confirmer que 100 Demons n’avait malgré cette absence prolongée rien perdu de sa superbe et qu’il était encore aujourd’hui en mesure de jouer des coudes aux côtés des meilleurs représentants du genre, qu’ils soient issus de cette nouvelle génération de groupes bien décidés à se faire entendre et à trouver leur place dans une scène particulièrement surchargée ou bien, comme nos Américains, de vagues précédentes et qui en dépit de leurs cheveux grisonnants, de leur bedaines saillantes ou de leurs os qui craquent n’entendent absolument pas se laisser marcher sur les pieds pour autant.



Alors comme souvent dans le Hardcore et finalement dans toutes les musiques ayant droit de citer chez Thrashocore, l’originalité n’est clairement pas au rendez-vous de ce troisième album (ni même du second ou bien du premier). Les deux pieds fermement ancrés dans la scène Metal / Hardcore américaine de la fin des années 90 et du début des années 2000, 100 Demons assume encore aujourd’hui pleinement ces influences Thrash qui caractérisaient déjà sa musique il y a plus de vingt ans, que ce soit dans ce riffing aux coups de poignets toujours assez nerveux ou bien lors de passages, leads et autres solos à la fibre bien plus mélodiques et qui pour ma part me font pas mal penser à ce que l’on pouvait entendre à l’époque chez des groupes tels que Overcast, Aftershock, Shadows Fall, Killswitch Engage, All That Remains, Darkest Hour, Unearth... ("Meat For The Beast" à 1:59, les premières mesures de "The Cold Wind Of The Crossroads", "Häxan Hammer" aux alentours de 2:20, "Return To Zero" à 2:16...). Et si on sait pertinemment à quelle sauce on va être mangé à l’écoute de ces trente-six minutes, cela n’enlève absolument rien à la qualité de ces douze nouvelles compositions qui en effet se montrent une fois de plus d’une efficacité à toute épreuve. Comme ses deux prédécesseurs, Embrace The Black Light compte lui aussi de nombreuses accélérations thrashisantes menées à coups de riffs simples et bas du front et de rythmiques rudimentaires naturellement faites pour taper du pied et dodeliner généreusement de la tête ("Made For Nothing" à 0:34, "Through Seven Eternities" à 0:37, l’essentiel de "Nail It Shut", "Häxan Hammer" à 1:15, "Night Parade Of 100 Demons" à 1:29...). Si on ne manquera pas de réagir et de s’agiter comme il se doit à l’écoute de ces séquences qui viennent en effet dynamiser l’ensemble, ce sont surtout les parties les plus lourdes et les plus chaloupées qui font le sel de ce Metal / Hardcore taillé pour le dancefloor. Difficile en effet de résister à l’appel de toutes ces séquences groovy particulièrement simiesques qui sur chaque morceau (et cela à plusieurs reprises) donnent envie de tout déglinguer. Un petit mot également sur le chant de Pete Morcey qui malgré toutes ces années sonne de manière toujours aussi féroce. Un chant de molosse, façon American Pit Bull Terrier, qui sait néanmoins se faire parfois plus mélodique ("Häxan Hammer" à 1:31 et 3 :21) et ainsi apporter un brin de douceur et d’émotion à une formule pourtant des plus virils. Citons enfin sur "The Cold Wind Of The Crossroads" la présence des frères Colin et Taylor Young (Twitching Tongues, Hardlore, God’s Hate, ex-Nails, The Pit Studio...) qui apportent (enfin surtout Colin) ce timbre mélodique reconnaissable entre mille.



Alors que personne ne les attendait, les Américains de 100 Demons signent un retour pour le moins fracassant avec un troisième album effectivement inespéré et totalement inattendu. Comme toujours, il n’y a rien de nouveau à attendre d’Embrace The Black Light mais pour quiconque apprécie le Metal / Hardcore forgé en terre américaine (quelque part entre All Out War, Merauder, Aftershock, Ringworm et quelques autres), la formule déroulée tout au long de ces trente-six minutes particulièrement physiques à tout pour séduire et devrait d’ailleurs aisément y parvenir. C’est donc un retour gagnant pour 100 Demons que l’on a hâte de voir défendre ses propres couleurs sur les planches. Il y a des retours dont on se méfie, d’autres qui font naturellement plaisir et à l’inverse certains encore qui ne nous font absolument ni chaud ni froid. Dans le cas de 100 Demons, j’avoue m’être situé quelque part entre ces deux premiers ressentis. Assurément enthousiaste car les deux premiers albums du groupe,paru en 2000 sur Good Life Recordings et 100 Demons paru en 2004 sur Deathwish Inc., sont considérés encore aujourd’hui et ce à juste titre comme des incontournables de la scène Metal / Hardcore américaine du début des années 2000 et que je les écoute d’ailleurs avec toujours énormément de plaisir. Un petit peu méfiant également car longtemps inactif, le groupe n’avait rien sorti depuis plus de vingt ans et que dans ce genre de cas il est souvent légitime de se demander si la formation dont il est question sera en mesure de faire au moins aussi bien et surtout de ne pas ternir une réputation jusque-là immaculée.Pour ce retour aux affaires tout à fait inespéré, 100 Demons s’est associé au label Closed Casket Activities. Une collaboration scellée par la sortie le mois dernier d’, troisième album des Américains qui vient ainsi mettre un terme à vingt-deux ans d’absence discographique. Afin d’illustrer ce dernier, le groupe originaire de Waterbury dans le Connecticut a requis les services de James Bousema, un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose mais qui a pourtant signé ces derniers mois les illustrations des derniers albums de Drain, Spiritworld, Frozen Soul et Kerry King. Quant à la production évidemment parpaing, celle-ci est le fruit du travail de Christ Teti et Greg James Thomas, propriétaires des Silver Bullet Studios (Shai Hulud, Kingdom Of Sorrow, Enabler, 25 Ta Life, Misery Signals, Fiddlehead, Intercourse...) basés à Burlington, Connecticut.Malgré quelques réserves à l’annonce de ce retour, il faut bien se rendre à l’évidence que jouer du Hardcore c’est un petit peu comme faire du vélo, ça ne s’oublie pas... Si les quelques extraits offert en amont de la sortie de ce troisième album avaient suffi à me rendre confiant quant à cette reprise d’activité, la première écoute d’a permis quant à elle de me confirmer que 100 Demons n’avait malgré cette absence prolongée rien perdu de sa superbe et qu’il était encore aujourd’hui en mesure de jouer des coudes aux côtés des meilleurs représentants du genre, qu’ils soient issus de cette nouvelle génération de groupes bien décidés à se faire entendre et à trouver leur place dans une scène particulièrement surchargée ou bien, comme nos Américains, de vagues précédentes et qui en dépit de leurs cheveux grisonnants, de leur bedaines saillantes ou de leurs os qui craquent n’entendent absolument pas se laisser marcher sur les pieds pour autant.Alors comme souvent dans le Hardcore et finalement dans toutes les musiques ayant droit de citer chez Thrashocore, l’originalité n’est clairement pas au rendez-vous de ce troisième album (ni même du second ou bien du premier). Les deux pieds fermement ancrés dans la scène Metal / Hardcore américaine de la fin des années 90 et du début des années 2000, 100 Demons assume encore aujourd’hui pleinement ces influences Thrash qui caractérisaient déjà sa musique il y a plus de vingt ans, que ce soit dans ce riffing aux coups de poignets toujours assez nerveux ou bien lors de passages, leads et autres solos à la fibre bien plus mélodiques et qui pour ma part me font pas mal penser à ce que l’on pouvait entendre à l’époque chez des groupes tels que Overcast, Aftershock, Shadows Fall, Killswitch Engage, All That Remains, Darkest Hour, Unearth... ("Meat For The Beast" à 1:59, les premières mesures de "The Cold Wind Of The Crossroads", "Häxan Hammer" aux alentours de 2:20, "Return To Zero" à 2:16...). Et si on sait pertinemment à quelle sauce on va être mangé à l’écoute de ces trente-six minutes, cela n’enlève absolument rien à la qualité de ces douze nouvelles compositions qui en effet se montrent une fois de plus d’une efficacité à toute épreuve. Comme ses deux prédécesseurs,compte lui aussi de nombreuses accélérations thrashisantes menées à coups de riffs simples et bas du front et de rythmiques rudimentaires naturellement faites pour taper du pied et dodeliner généreusement de la tête ("Made For Nothing" à 0:34, "Through Seven Eternities" à 0:37, l’essentiel de "Nail It Shut", "Häxan Hammer" à 1:15, "Night Parade Of 100 Demons" à 1:29...). Si on ne manquera pas de réagir et de s’agiter comme il se doit à l’écoute de ces séquences qui viennent en effet dynamiser l’ensemble, ce sont surtout les parties les plus lourdes et les plus chaloupées qui font le sel de ce Metal / Hardcore taillé pour le dancefloor. Difficile en effet de résister à l’appel de toutes ces séquences groovy particulièrement simiesques qui sur chaque morceau (et cela à plusieurs reprises) donnent envie de tout déglinguer. Un petit mot également sur le chant de Pete Morcey qui malgré toutes ces années sonne de manière toujours aussi féroce. Un chant de molosse, façon American Pit Bull Terrier, qui sait néanmoins se faire parfois plus mélodique ("Häxan Hammer" à 1:31 et 3 :21) et ainsi apporter un brin de douceur et d’émotion à une formule pourtant des plus virils. Citons enfin sur "The Cold Wind Of The Crossroads" la présence des frères Colin et Taylor Young (Twitching Tongues, Hardlore, God’s Hate, ex-Nails, The Pit Studio...) qui apportent (enfin surtout Colin) ce timbre mélodique reconnaissable entre mille.Alors que personne ne les attendait, les Américains de 100 Demons signent un retour pour le moins fracassant avec un troisième album effectivement inespéré et totalement inattendu. Comme toujours, il n’y a rien de nouveau à attendre d’mais pour quiconque apprécie le Metal / Hardcore forgé en terre américaine (quelque part entre All Out War, Merauder, Aftershock, Ringworm et quelques autres), la formule déroulée tout au long de ces trente-six minutes particulièrement physiques à tout pour séduire et devrait d’ailleurs aisément y parvenir. C’est donc un retour gagnant pour 100 Demons que l’on a hâte de voir défendre ses propres couleurs sur les planches.

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